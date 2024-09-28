زيادة إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 9.3% بين يناير وأغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس الجمعة عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أغسطس آب ارتفع 9.3% على أساس سنوي إلى 463.77 مليار متر مكعب.
وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في أغسطس 9.6% إلى 54.4 مليار متر مكعب.
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وشهدت شركتا جازبروم ونوفاتك، اللتان بدأتا الشحن من مشروع (أركتيك إل.إن.جي-2)، أقوى نمو للإنتاج في أغسطس.
وذكرت الصحيفة أن أول خط للمشروع أنتج 347 مليون متر مكعب في أغسطس آب.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724920
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