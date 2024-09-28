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زيادة إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 9.3% بين يناير وأغسطس - جريدة البورصة

9/28/2024 4:41:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس الجمعة عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أغسطس آب ارتفع 9.3% على أساس سنوي إلى 463.77 مليار متر مكعب.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في أغسطس 9.6% إلى 54.4 مليار متر مكعب.

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وشهدت شركتا جازبروم ونوفاتك، اللتان بدأتا الشحن من مشروع (أركتيك إل.إن.جي-2)، أقوى نمو للإنتاج في أغسطس.

وذكرت الصحيفة أن أول خط للمشروع أنتج 347 مليون متر مكعب في أغسطس آب.


المصدر:

MENAFN28092024000202011048ID1108724920

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