زيادة إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 9.3% بين يناير وأغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس الجمعة عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أغسطس آب ارتفع 9.3% على أساس سنوي إلى 463.77 مليار متر مكعب.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في أغسطس 9.6% إلى 54.4 مليار متر مكعب.

موضوعاتسعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار محكمة برازيلية تُلزم ماسك بسداد 1.9 مليون دولار لرفع الحظر عن إكس جازبروم الروسية تعتبر قارة إفريقيا منطقة نمو

وشهدت شركتا جازبروم ونوفاتك، اللتان بدأتا الشحن من مشروع (أركتيك إل.إن.جي-2)، أقوى نمو للإنتاج في أغسطس.

وذكرت الصحيفة أن أول خط للمشروع أنتج 347 مليون متر مكعب في أغسطس آب.





المصدر: