إياتا: إطلاق منصة تربط شركات الطيران بموردي الوقود المستدام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا، أمس الجمعة، عزمه إطلاق منصة متخصصة في وقود الطيران المستدام خلال الربع الأول من عام 2025 لربط شركات الطيران وموردي الوقود.

وقالت ماري أوينز تومسن النائبة الأولى للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان، إن رؤيتنا تتمثل في إنشاء منصة تتميز بالشفافية والكفاءة وسهولة الوصول وتهدف إلى تسريع اعتماد وقود الطيران المستدام، لا سيما مع مضي قطاع الطيران قدما نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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وأضافت أن المنصة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تقليل التكاليف والتحديات التي تواجهها شركات الطيران عند البحث عن موردي وقود الطيران المستدام، مشيرة إلى أن المنصة تتميز بالشفافية مما يساهم في وصول سوق وقود الطيران المستدام إلى مرحلة النضج ويعزز حضوره على الصعيد العالمي.

وذكرت أن جميع الخطوات في هذا الاتجاه تحظى بأهمية كبيرة، نظراً لأن وقود الطيران المستدام هو أكثر أدوات التخلص من انبعاثات الكربون أهمية في قطاع النقل الجوي.





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