اقتصاد إسبانيا ينمو 0.8% في الربع الثاني 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا نموا بنسبة 0.8% بالربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيانات المعهد الوطني الإسباني للاحصاء.

ورفع المعهد في بيان مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من العام الجاري بواقع 0.1% وصولا إلى 0.9% وذلك بعد مراجعة وتعديل البيانات التي يتداولها.

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وبهذا الصدد، قال الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في لقاء مع الإذاعة الوطنية الإسبانية ان“الاقتصاد الإسباني ينمو بصورة أكبر من المتوقع بفضل الإدارة الجيدة للسياسة الاقتصادية للحكومة الإسبانية في السنوات الأخيرة.

وأعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء الماضي، تحسين توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري والعامين المقبلين لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بواقع 2.7% في 2024 ارتفاعا من 2.4 بالمئة وفق تقديراتها السابقة في حين سينمو بنسبة 2.4% في عام 2025 وبنسبة 2.2% في 2026 مقابل 2.2 و2% على الترتيب وفق التقديرات السابقة.





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