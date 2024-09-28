اقتصاد إسبانيا ينمو 0.8% في الربع الثاني 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا نموا بنسبة 0.8% بالربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيانات المعهد الوطني الإسباني للاحصاء.
ورفع المعهد في بيان مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من العام الجاري بواقع 0.1% وصولا إلى 0.9% وذلك بعد مراجعة وتعديل البيانات التي يتداولها.
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وبهذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في لقاء مع الإذاعة الوطنية الإسبانية ان“الاقتصاد الإسباني ينمو بصورة أكبر من المتوقع بفضل الإدارة الجيدة للسياسة الاقتصادية للحكومة الإسبانية في السنوات الأخيرة.
وأعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء الماضي، تحسين توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري والعامين المقبلين لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بواقع 2.7% في 2024 ارتفاعا من 2.4 بالمئة وفق تقديراتها السابقة في حين سينمو بنسبة 2.4% في عام 2025 وبنسبة 2.2% في 2026 مقابل 2.2 و2% على الترتيب وفق التقديرات السابقة.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724918
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