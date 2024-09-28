جازبروم الروسية تعتبر قارة إفريقيا منطقة نمو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال دميتري خاندوجا، رئيس إدارة الصادرات في شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة،أمس الجمعة، إن الشركة تعتبر قارة إفريقيا واحدة من مناطق النمو في ظل تراجع استهلاك الغاز في أوروبا التي كانت يوما ما سوق مبيعاتها الرئيسية.

وذكر أيضا في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي أن عدد سكان إفريقيا يتزايد وأن الشركة تعمل على تنويع أسواقها.

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وأضاف“ننظر إلى القارة الأفريقية كوجهة نهائية لتوصيل الغاز”.





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