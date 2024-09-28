جازبروم الروسية تعتبر قارة إفريقيا منطقة نمو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال دميتري خاندوجا، رئيس إدارة الصادرات في شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة،أمس الجمعة، إن الشركة تعتبر قارة إفريقيا واحدة من مناطق النمو في ظل تراجع استهلاك الغاز في أوروبا التي كانت يوما ما سوق مبيعاتها الرئيسية.
وذكر أيضا في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي أن عدد سكان إفريقيا يتزايد وأن الشركة تعمل على تنويع أسواقها.
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وأضاف“ننظر إلى القارة الأفريقية كوجهة نهائية لتوصيل الغاز”.
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724917
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