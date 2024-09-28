محكمة برازيلية تُلزم ماسك بسداد 1.9 مليون دولار لرفع الحظر عن إكس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سيتعين على إيلون ماسك دفع مبلغ إضافي قدره 10.3 مليون ريال (1.9 مليون دولار) لإعادة منصة التواصل الاجتماعي“إكس” في البرازيل، وفقا لوثيقة صادرة عن المحكمة العليا أمس الجمعة.

جاءت هذه العقوبة بأمر من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس كعقوبة على إتاحة منصة“إكس” رغم قرار الحظر في 30 أغسطس، بما في ذلك من خلال شركة تزويد الإنترنت الفضائي التابع لماسك،“ستارلينك”.

موضوعاتسعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار جازبروم الروسية تعتبر قارة إفريقيا منطقة نمو إسبانيا ينمو 0.8% في الربع الثاني 2024

قال“مورايس” في الوثيقة:“في مواجهة عدم امتثال شركة“إكس برازيل” (X Brasil) لأمر المحكمة لمدة يومين، يجب على الشركة دفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال حتى تتمكن من استئناف أنشطتها فورا في الأراضي الوطنية”. كما أمرت المحكمة بأن تدفع ممثلة الشركة القانونية في البرازيل، راشيل دي أوليفيرا فيلا نوفا كونسيكاو، غرامة قدرها 300,000 ريال.

أضاف“مورايس” أن عودة“إكس” الفورية تعتمد“بالكامل على الامتثال التام للتشريعات البرازيلية والالتزام المطلق بأوامر المحكمة احتراما للسيادة الوطنية”.

في وقت سابق من شهر سبتمبر، سحبت البرازيل 18.35 مليون ريال من الحسابات المصرفية المحلية لشركتي“إكس”، و”ستارلينك” لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا. قام“مورايس” بحظر حسابات“ستارلينك” في محاولة لإجبار شركة التكنولوجيا على تسوية العقوبات المفروضة على تجاهل أمر سابق.

وأبلغت الشركة المعروفة سابقا باسم“تويتر” المحكمة بأنها اتبعت الأوامر السابقة، وحظرت تسعة حسابات يُزعم أنها مسؤولة عن نشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة.

وفي أبريل، تعهد“ماسك” بتحدي أوامر“مورايس”، الذي يقود حملة قضائية ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، بتعليق حسابات معينة في البلاد. واتهم أغنى رجل في العالم القاضي بممارسة الرقابة، بينما فتح“مورايس” تحقيقا جنائيا مع“ماسك” زاعما أنه كان ينشر معلومات مضللة. وفي الأسبوع الماضي، تراجع“ماسك” وقرر الامتثال لأوامر المحكمة.

قبل أيام قليلة من تراجع إيلون ماسك، أصبحت منصة“إكس” فجأة متاحة للمستخدمين في البرازيل بعد تحديث تلقائي غيّر طريقة توجيه حركة المرور، وفقا لجمعية مزودي خدمات الإنترنت في البلاد.

أمر القاضي“مورايس” منصة“إكس” بإعادة فرض الحظر على موقعها بحلول 19 سبتمبر، وإلا ستواجه غرامات يومية قدرها 5 ملايين ريال، متهماً الشركة بمحاولة“عصيان” المحكمة. وقال متحدث باسم“إكس” في 18 سبتمبر إن التغيير في مزود الشبكة بعد الحظر تسبب في“إعادة الخدمة بشكل غير مقصود ومؤقت للمستخدمين في البرازيل”. وأبلغت هيئة الاتصالات البرازيلية المحكمة أن“إكس” تجاهلت الأمر للمرة الثانية في 23 سبتمبر من خلال خدمة“ستارلينك”.

ورفضت شركة المحاماة التي تمثل“إكس” في البرازيل التعليق على الأمر الجديد الصادر عن“مورايس”.



