رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقى مستثمرى منطقة عتاقة للاستماع لطلباتهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مع مسئولى المصانع والشركات ومستثمرى منطقة عتاقة بالحى الصناعى الأول بمدينة السويس الجديدة، للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لدفع معدلات التنمية بالمدينة، وذلك بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة.
وأشارت مخلوف إلى أن اللقاء يأتى ضمن خطة التواصل والمشاركة مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار تنفيذاً لرؤية وخطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وحل مشاكل المستثمرين وتذليل أى عقبات.
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وفى مستهل الاجتماع، استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، جدول أعمال الاجتماع وخاصة تفعيل التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ثم استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، دور الجهاز الفعال فى الاستجابة الفورية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية، وعلى سبيل المثال تنفيذ السياج الشجرى بطول 7 كم وزراعة 13 ألف شجرة لحماية المنطقة من الأتربة والغبار، وتقليل تأثيره على بعض الصناعات بالمدينة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتواجد ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن الشهر العقارى بمقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالجهاز تيسيراً على العملاء.
وأشارت إلى قيام الجهاز برفع كفاءة البنية التحتية بعتاقة بالقطاع الصناعى الأول بمدينة السويس الجديدة من خلال تنفيذ الجهاز لخطة إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف وإعادة رصف الطرق.
وخلال اللقاء تم الاستماع لمناقشات تحدث فيها مسئولو الشركات والمصانع عن مشكلات المنطقة والحلول التى قدمها الجهاز، حيث أكدت رئيس الجهاز ضرورة تشطيب أسوار وواجهات المصانع الخارجية والتنسيق الجمالى والحضرى بما يليق بالمنطقة التى تمتاز بتنوع الأنشطة الصناعية والموقع الاستراتيجي.
وشددت رئيس الجهاز على ضرورة تفعيل دور جميعة مستثمرى مدينة السويس الجديدة، وكذلك التجهيز لتشكيل مجلس أمناء للمدينة، وتفعيل الاستفادة من كافة وسائل الدعم التى تقدمها الدولة للاستثمار.
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