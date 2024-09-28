رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقى مستثمرى منطقة عتاقة للاستماع لطلباتهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) التقت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مع مسئولى المصانع والشركات ومستثمرى منطقة عتاقة بالحى الصناعى الأول بمدينة السويس الجديدة، للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لدفع معدلات التنمية بالمدينة، وذلك بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة.

وأشارت مخلوف إلى أن اللقاء يأتى ضمن خطة التواصل والمشاركة مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار تنفيذاً لرؤية وخطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وحل مشاكل المستثمرين وتذليل أى عقبات.

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وفى مستهل الاجتماع، استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، جدول أعمال الاجتماع وخاصة تفعيل التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.

ثم استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، دور الجهاز الفعال فى الاستجابة الفورية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية، وعلى سبيل المثال تنفيذ السياج الشجرى بطول 7 كم وزراعة 13 ألف شجرة لحماية المنطقة من الأتربة والغبار، وتقليل تأثيره على بعض الصناعات بالمدينة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتواجد ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن الشهر العقارى بمقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالجهاز تيسيراً على العملاء.

وأشارت إلى قيام الجهاز برفع كفاءة البنية التحتية بعتاقة بالقطاع الصناعى الأول بمدينة السويس الجديدة من خلال تنفيذ الجهاز لخطة إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف وإعادة رصف الطرق.

وخلال اللقاء تم الاستماع لمناقشات تحدث فيها مسئولو الشركات والمصانع عن مشكلات المنطقة والحلول التى قدمها الجهاز، حيث أكدت رئيس الجهاز ضرورة تشطيب أسوار وواجهات المصانع الخارجية والتنسيق الجمالى والحضرى بما يليق بالمنطقة التى تمتاز بتنوع الأنشطة الصناعية والموقع الاستراتيجي.

وشددت رئيس الجهاز على ضرورة تفعيل دور جميعة مستثمرى مدينة السويس الجديدة، وكذلك التجهيز لتشكيل مجلس أمناء للمدينة، وتفعيل الاستفادة من كافة وسائل الدعم التى تقدمها الدولة للاستثمار.