سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 73.50 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل ، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا ليبلغ 68.18 دولار للبرميل.

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