سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا ليبلغ 73.84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 73.50 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل ، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا ليبلغ 68.18 دولار للبرميل.
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