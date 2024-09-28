الضرائب: حريصون على تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة في ظل مشروعات التطوير والميكنة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة.وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إنه تم تحديث الموقع بإتاحة 62 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي باللغتين العربية والإنجليزية وقعتها الدولة مع العديد من الدول ، ليس هذا فحسب بل أيضا يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية ، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب .

وأوضحت دور الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تسعى، في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود، إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها ( دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.

موضوعاتوزير الصحة: 3 مليارات دولار احتياجات قطاع الأدوية سنويًا “المشاط”: إصلاح نظام التصنيف الائتماني يدعم الدول منخفضة الدخل في جذب التمويلات وزير المالية يؤكد ضرورة حشد مصادر تمويل من القطاع الخاص للدول النامية

وأضافت أنه للاطلاع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الأخرى من خلال هذا الرابط

/> وأضافت أن تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة يرتكز على تيسير سبل التصفح الإلكتروني، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة ، وأنه في إطار هذا التيسير فلقد تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار أو الموضوع أو رقم التعليمات .

وأكدت حرص المصلحة على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها ، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة ، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها .

وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام، والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات انضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص به.

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يقدم أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة إلكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيا من خلال البوابة دون الحاجة الى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية .

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