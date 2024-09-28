الضرائب: حريصون على تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة في ظل مشروعات التطوير والميكنة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة.
وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إنه تم تحديث الموقع بإتاحة 62 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي باللغتين العربية والإنجليزية وقعتها الدولة مع العديد من الدول ، ليس هذا فحسب بل أيضا يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية ، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب .
وأوضحت دور الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تسعى، في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود، إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها ( دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.
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وأضافت أنه للاطلاع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الأخرى من خلال هذا الرابط
/> وأضافت أن تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة يرتكز على تيسير سبل التصفح الإلكتروني، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة ، وأنه في إطار هذا التيسير فلقد تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار أو الموضوع أو رقم التعليمات .
وأكدت حرص المصلحة على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها ، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة ، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها .
وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام، والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات انضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يقدم أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة إلكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيا من خلال البوابة دون الحاجة الى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية .
المصدر:
MENAFN28092024000202011048ID1108724912
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