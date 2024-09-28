الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع جنوب جنين
التاريخ
9/28/2024 4:31:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة جبع جنوب جنين.
وقال رئيس بلدية جبع عباس غنام، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطن محمود علاونة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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