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الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع جنوب جنين

9/28/2024 4:31:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة جبع جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية جبع عباس غنام، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطن محمود علاونة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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