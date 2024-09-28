عبد الله بن زايد يبحث مع 6 وزراء خارجية مسارات التعاون والشراكة وسبل تعزيزها

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركين في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كلٌّ على حدة.

فقد التقى سموه عبد الرحمن غلام الله، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، وماريا مالمار ستينرجارد، خارجية السويد، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وبختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وجو تيه يول، وزير خارجية جمهورية كوريا، وأميري براون، وزير خارجية ترينيداد وتوباغو.

وبحث سموه مع وزراء الخارجية مسارات التعاون الثنائي والشراكة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والزراعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

وتطرقت المحادثات إلى مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود الأممية المبذولة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على توسيع دائرة شراكاتها العالمية، بما يفتح مسارات جديدة للنمو والازدهار المستدامين، ويلبي تطلعات الشعوب في مستقبل يزخر بفرص التقدم والرخاء.

كما تبادل سموه ووزراء الخارجية وجهات النظر تجاه مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وبحثوا أيضاً الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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