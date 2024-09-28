10 ملايين دولار تخصصها الأمم المتحدة تمويلاً طارئاً للوضع الإنساني في لبنان

خصّص القائم بأعمال مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة، أمس، 10 ملايين دولار أمريكي في صورة تمويل طارئ للوضع الإنساني في لبنان، الذي وصفه المنسق المحلي للأمم المتحدة بأنه «كارثي».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال تؤثر في المدنيين والبنية التحتية المدنية لليوم الخامس على التوالي من التصعيد العسكري واسع النطاق.

ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، الدمار بأنه كارثي، مشيراً إلى أن تصاعد العنف امتد إلى المناطق التي لم تتأثر به من قبل، ما تسبب في دمار واسع النطاق.

وقال رضا: «نشهد الفترة الأكثر دموية في لبنان في جيل، ويعرب الكثيرون عن خوفهم من أن تكون هذه مجرد البداية».

وقال إنه في أقل من أسبوع، لقي ما لا يقل عن 700 شخص حتفهم، وأصيب الآلاف، ونزح ما يقرب من 120 ألف شخص، مع استمرار الأرقام في الارتفاع.

ومنذ بداية الصراع في 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1500 مدني، وأُجبر أكثر من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وأوضح «أوتشا» أن «الأمم المتحدة وشركاءها ينسقون بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لدعم جهود الاستجابة»، لافتاً إلى أنه يجري تقديم «الغذاء والمراتب ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية الطارئة».

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