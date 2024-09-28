انتهاء مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق سبتمبر 2025

أكد بيان عراقي - أمريكي مشترك، أمس، انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر عام 2025.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، مساء أمس، أنه «تم الاتفاق على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق خلال الـ12

شهراً القادمة، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025».

وحسب البيان، فإن العراق قدَّم الشكر إلى التحالف الدولي على الدعم والمساندة التي قدمها للقوات الأمنية العراقية لمواجهة هذا التهديد المشترك، وتأمين هزيمة على الأرض في العراق، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت مع العراق في ظروف صعبة.

كما ثمن التحالف «دور العراق والتضحيات الكبيرة التي قدمتها كل القوات الأمنية العراقية في محاربة هذا التنظيم الإرهابي الذي شكل تهديداً للعالم أجمع»، مؤكداً «ضرورة مواصلة كل الجهود لضمان عدم عودة التهديد من هذا التنظيم الإرهابي بأي شكل من الأشكال».

وذكر التحالف الدولي أنه «يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز المساعدة الأمنية والتعاون على أساس الاحترام المتبادل».

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