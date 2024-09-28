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سرقة كمبيوتر من السفارة الأردنية في فرنسا يحوي بيانات حساسة

9/28/2024 2:08:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمس، واختفى جهاز كمبيوتر يحوي بيانات حساسة، بحسب مصدر في الشرطة.

وأفاد مكتب المدعي العام في نانتير، أمس، بأنه «في أعقاب عملية السرقة عن طريق الكسر ليل 25-26 سبتمبر في مقر السفارة الأردنية في نويي سور سين، فتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقاً».

ولاحظ عناصر أمن السفارة علامات اقتحام صباح الخميس، بحسب مصدر الشرطة.

وأشار المصدر في الشرطة أنه تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة. ورفضت النيابة تأكيد هذه التفاصيل.

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