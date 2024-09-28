سرقة كمبيوتر من السفارة الأردنية في فرنسا يحوي بيانات حساسة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرضت السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمس، واختفى جهاز كمبيوتر يحوي بيانات حساسة، بحسب مصدر في الشرطة.
وأفاد مكتب المدعي العام في نانتير، أمس، بأنه «في أعقاب عملية السرقة عن طريق الكسر ليل 25-26 سبتمبر في مقر السفارة الأردنية في نويي سور سين، فتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقاً».
ولاحظ عناصر أمن السفارة علامات اقتحام صباح الخميس، بحسب مصدر الشرطة.
وأشار المصدر في الشرطة أنه تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة. ورفضت النيابة تأكيد هذه التفاصيل.
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