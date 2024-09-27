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بيان أمريكي عراقي مشترك: إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق خلال 12 شهرا

9/27/2024 11:38:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 27 - 9 (كونا) -- أعلن العراق والولايات المتحدة اليوم الجمعة عن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق في غضون ال12 شهرا المقبلة وفي موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل.
وذكر الجانبان في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "الاتفاق جاء نتيجة للمشاورات والتباحث مع قيادة التحالف الدولي لهزيمة (داعش) والدول الصديقة الأعضاء فيه والمناقشات المكثفة داخل اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية وبعد دراسة وتقييم الوضع العسكري والأمني في العراق والمنطقة".
وأوضح البيان أن "الطرفين اتفقا كذلك على أن تستمر المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة تم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية العليا حتى سبتمبر 2026 وذلك استنادا إلى أن العراق عضو أساسي في التحالف ولمنع عودة التهديد الإرهابي ل(داعش) من شمال شرق سوريا".
وبين أن "اللجنة العسكرية العليا ستلتزم بإعداد وصياغة الاجراءات الكفيلة لتحقيق ما ورد أعلاه وتوقيتات وآليات تنفيذها وإجراءات تأمين وحماية مستشاري التحالف المتواجدين في العراق خلال المدة الانتقالية وفقا للدستور والقوانين العراقية".
وطبقا للبيان فقد أعرب العراق عن شكره للتحالف على "الدعم والاسناد المقدم للقوات الأمنية العراقية لمواجهة هذا التهديد المشترك وضمان هزيمة (داعش) على الأراضي العراقية وعلى راس هذه الدول كانت الولايات المتحدة التي وقفت مع العراق في الظروف الصعبة" على حد تعبير البيان.
كما اعرب التحالف عن "تثمينه لدور العراق والتضحيات الجسام للقوات الامنية العراقية كافة لمحاربة التنظيم الارهابي الذي شكل تهديدا للعالم اجمع".
واعرب البيان عن تطلع الطرفين الى "تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الامني على اساس الاحترام المتبادل وفق الدستور العراقي ومع ما يتوافق مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وتعزيز شراكة ثنائية مستدامة".
واشار البيان الى ان العراق سيواصل التعاون مع الولايات المتحدة والاعضاء الاخرين في التحالف لاقامة علاقات امنية ثنائية حيثما كان ذلك مناسبا.
وبين انه تعزيزا للانهاء الامن والمنظم للمهمة العسكرية للتحالف الدولي فان حكومة العراق تؤكد من جديد التزامها بما يتوافق مع التزاماتها الدولية بحماية المستشارين الدوليين المتواجدين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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