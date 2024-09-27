بيان أمريكي عراقي مشترك: إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق خلال 12 شهرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 27 - 9 (كونا) -- أعلن العراق والولايات المتحدة اليوم الجمعة عن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق في غضون ال12 شهرا المقبلة وفي موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل.
وذكر الجانبان في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "الاتفاق جاء نتيجة للمشاورات والتباحث مع قيادة التحالف الدولي لهزيمة (داعش) والدول الصديقة الأعضاء فيه والمناقشات المكثفة داخل اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية وبعد دراسة وتقييم الوضع العسكري والأمني في العراق والمنطقة".
وأوضح البيان أن "الطرفين اتفقا كذلك على أن تستمر المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة تم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية العليا حتى سبتمبر 2026 وذلك استنادا إلى أن العراق عضو أساسي في التحالف ولمنع عودة التهديد الإرهابي ل(داعش) من شمال شرق سوريا".
وبين أن "اللجنة العسكرية العليا ستلتزم بإعداد وصياغة الاجراءات الكفيلة لتحقيق ما ورد أعلاه وتوقيتات وآليات تنفيذها وإجراءات تأمين وحماية مستشاري التحالف المتواجدين في العراق خلال المدة الانتقالية وفقا للدستور والقوانين العراقية".
وطبقا للبيان فقد أعرب العراق عن شكره للتحالف على "الدعم والاسناد المقدم للقوات الأمنية العراقية لمواجهة هذا التهديد المشترك وضمان هزيمة (داعش) على الأراضي العراقية وعلى راس هذه الدول كانت الولايات المتحدة التي وقفت مع العراق في الظروف الصعبة" على حد تعبير البيان.
كما اعرب التحالف عن "تثمينه لدور العراق والتضحيات الجسام للقوات الامنية العراقية كافة لمحاربة التنظيم الارهابي الذي شكل تهديدا للعالم اجمع".
واعرب البيان عن تطلع الطرفين الى "تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الامني على اساس الاحترام المتبادل وفق الدستور العراقي ومع ما يتوافق مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وتعزيز شراكة ثنائية مستدامة".
واشار البيان الى ان العراق سيواصل التعاون مع الولايات المتحدة والاعضاء الاخرين في التحالف لاقامة علاقات امنية ثنائية حيثما كان ذلك مناسبا.
وبين انه تعزيزا للانهاء الامن والمنظم للمهمة العسكرية للتحالف الدولي فان حكومة العراق تؤكد من جديد التزامها بما يتوافق مع التزاماتها الدولية بحماية المستشارين الدوليين المتواجدين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
MENAFN27092024000071011013ID1108724651
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