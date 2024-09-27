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إعصار (هيلين) يتسبب بمقتل عشرات الضحايا في 4 ولايات أمريكية

9/27/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن إعصار (هيلين) تسبب في مقتل 33 شخصا على الأقل في أربع ولايات كما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص وترافق مع فيضانات خطيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وقالت وسائل الاعلام استنادا إلى بيانات السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا مصرعهم في (كارولينا الجنوبية) و11 في (جورجيا) وسبعة في (فلوريدا) وآخر في (كارولينا الشمالية).
وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن (هيلين) تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية ثم إلى منخفض جوي أثناء تحركه عبر ولاية جورجيا بالإضافة إلى ولايتي كارولينا بعد ظهر يوم الجمعة.
وأضاف المركز أن طواقم الطوارئ هرعت لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في المنازل التي غمرتها المياه بعد أن ضرب إعصار (هيلين) مرجحا أن يؤدي هطول الأمطار إلى فيضانات كارثية ومهددة للحياة في المناطق الحضرية إلى جانب فيضانات نهرية كبيرة وغير مسبوقة.
وكان (هيلين) قد ضرب اليابسة في شمال غرب فلوريدا مساء أمس الخميس ببلوغه الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات مع رياح تهب بسرعة 225 كيلومترا في الساعة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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