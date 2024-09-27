إعصار (هيلين) يتسبب بمقتل عشرات الضحايا في 4 ولايات أمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن إعصار (هيلين) تسبب في مقتل 33 شخصا على الأقل في أربع ولايات كما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص وترافق مع فيضانات خطيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وقالت وسائل الاعلام استنادا إلى بيانات السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا مصرعهم في (كارولينا الجنوبية) و11 في (جورجيا) وسبعة في (فلوريدا) وآخر في (كارولينا الشمالية).
وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن (هيلين) تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية ثم إلى منخفض جوي أثناء تحركه عبر ولاية جورجيا بالإضافة إلى ولايتي كارولينا بعد ظهر يوم الجمعة.
وأضاف المركز أن طواقم الطوارئ هرعت لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في المنازل التي غمرتها المياه بعد أن ضرب إعصار (هيلين) مرجحا أن يؤدي هطول الأمطار إلى فيضانات كارثية ومهددة للحياة في المناطق الحضرية إلى جانب فيضانات نهرية كبيرة وغير مسبوقة.
وكان (هيلين) قد ضرب اليابسة في شمال غرب فلوريدا مساء أمس الخميس ببلوغه الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات مع رياح تهب بسرعة 225 كيلومترا في الساعة. (النهاية)
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