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رابطة العالم الاسلامي ترحب بإطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)

9/27/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 27 - 9 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة بإعلان المملكة العربية السعودية إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بنيويورك.
واشاد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه المبادرة "التاريخية" التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين.
ودعا العيسى جميع الدول للانضمام إلى هذه المبادرة التي ستسهم في الوصول إلى سلام عادل وشامل تنعم به المنطقة وينعكس أثره الإيجابي على العالم مثمنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة وما حققه حراكها المتواصل والفاعل حول العالم من تقدم تاريخي في حشد الشركاء الدوليين لدعم القضية الفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق اليوم عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين مؤكدا بذل الجهود كافة "لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل". (النهاية)

ف ن / ر ج



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