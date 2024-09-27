رابطة العالم الاسلامي ترحب بإطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 27 - 9 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة بإعلان المملكة العربية السعودية إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين) وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بنيويورك.
واشاد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه المبادرة "التاريخية" التي أعلنها وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين.
ودعا العيسى جميع الدول للانضمام إلى هذه المبادرة التي ستسهم في الوصول إلى سلام عادل وشامل تنعم به المنطقة وينعكس أثره الإيجابي على العالم مثمنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة وما حققه حراكها المتواصل والفاعل حول العالم من تقدم تاريخي في حشد الشركاء الدوليين لدعم القضية الفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق اليوم عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين مؤكدا بذل الجهود كافة "لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل". (النهاية)
ف ن / ر ج
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