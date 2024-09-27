لبنان: مقتل ستة أشخاص في اول حصيلة لغارات الاحتلال الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 27 - 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة مقتل ستة اشخاص واصابة 91 آخرين بجروح في الغارات المتتالية لطيران الاحتلال الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
وقال المركز في بيان إن الحصيلة الاولية لغارات الاحتلال الاسرائيلي العنيفة التي هزت منطقة (حارة حريك) في وسط الضاحية الجنوبية من بيروت مستهدفة ست مبان سكنية سوتها في الارض.
وأشار الى أن بين الجرحى هناك 14 احتاجوا لدخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واوضح ان فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل "حتى الساعة" رفع الانقاض في الموقع المستهدف بحثا عن ناجين او جثث القتلى.
وعلى صعيد متصل طالبت غرفة ادارة الازمات والكوارث في محافظة بيروت المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا الى مدينة بيروت والمتواجدين في الشوارع والساحات العامة بالتوجه فورا الى اقرب مراكز إيواء لهم تحسبا لغارات جديدة للاحتلال الاسرائيلي على مواقع من بيروت.
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / ر ج
MENAFN27092024000071011013ID1108724646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.