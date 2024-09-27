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لبنان: مقتل ستة أشخاص في اول حصيلة لغارات الاحتلال الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/27/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة مقتل ستة اشخاص واصابة 91 آخرين بجروح في الغارات المتتالية لطيران الاحتلال الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
وقال المركز في بيان إن الحصيلة الاولية لغارات الاحتلال الاسرائيلي العنيفة التي هزت منطقة (حارة حريك) في وسط الضاحية الجنوبية من بيروت مستهدفة ست مبان سكنية سوتها في الارض.
وأشار الى أن بين الجرحى هناك 14 احتاجوا لدخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واوضح ان فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل "حتى الساعة" رفع الانقاض في الموقع المستهدف بحثا عن ناجين او جثث القتلى.
وعلى صعيد متصل طالبت غرفة ادارة الازمات والكوارث في محافظة بيروت المواطنين اللبنانيين الذين نزحوا الى مدينة بيروت والمتواجدين في الشوارع والساحات العامة بالتوجه فورا الى اقرب مراكز إيواء لهم تحسبا لغارات جديدة للاحتلال الاسرائيلي على مواقع من بيروت.
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ر ج



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