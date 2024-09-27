الرئيس الأمريكي يوجه بتقييم التموضع العسكري في الشرق الأوسط وتعديله بحسب الضرورة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة توجيهات لوزارة الدفاع بإجراء تقييم للتموضع العسكري في الشرق الأوسط بحسب الضرورة وذلك وسط تعرض لبنان لسلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة طالت عدة مناطق من بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "فريق الأمن القومي أطلع الرئيس بايدن عدة مرات اليوم على آخر التطورات في الشرق الأوسط".
وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي "أصدر توجيهات ل(بنتاغون) بتقييم وتعديل تموضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم النطاق الكامل للأهداف الأمريكية".
واشار الى أنه أصدر أيضا توجيهات إلى فريقه "بضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة التدابير الوقائية المناسبة" موضحا أنه "سيستمر في تلقي التحديثات المنتظمة".
وقال بايدن في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة لم تشارك في القصف الإسرائيلي على بيروت ولم تكن على علم مسبق به.
وأوضح أن الولايات المتحدة تحتاج "للحصول على مزيد من المعلومات" حول ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت مضيفا أنه "يشعر دائما بالقلق" بشأن التصعيد في الشرق الأوسط. (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN27092024000071011013ID1108724645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.