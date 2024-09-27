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الرئيس الأمريكي يوجه بتقييم التموضع العسكري في الشرق الأوسط وتعديله بحسب الضرورة

9/27/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة توجيهات لوزارة الدفاع بإجراء تقييم للتموضع العسكري في الشرق الأوسط بحسب الضرورة وذلك وسط تعرض لبنان لسلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة طالت عدة مناطق من بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "فريق الأمن القومي أطلع الرئيس بايدن عدة مرات اليوم على آخر التطورات في الشرق الأوسط".
وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي "أصدر توجيهات ل(بنتاغون) بتقييم وتعديل تموضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم النطاق الكامل للأهداف الأمريكية".
واشار الى أنه أصدر أيضا توجيهات إلى فريقه "بضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة التدابير الوقائية المناسبة" موضحا أنه "سيستمر في تلقي التحديثات المنتظمة".
وقال بايدن في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة لم تشارك في القصف الإسرائيلي على بيروت ولم تكن على علم مسبق به.
وأوضح أن الولايات المتحدة تحتاج "للحصول على مزيد من المعلومات" حول ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت مضيفا أنه "يشعر دائما بالقلق" بشأن التصعيد في الشرق الأوسط. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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