موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان يؤكد أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة من جميع النواحي القانونية ويهدف لتعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على نزيل هارب (من جنسية عربية) خلال أقل من 24 ساعة وتقول إن تفاصيل الواقعة تعود إلى هروب النزيل أثناء نقله مع مجموعة من النزلاء إلى مطار الكويت الدولي لتنفيذ قرار إبعاده عن البلاد.

نيويورك - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يعلن عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تقول إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (حارة حريك) في الضاحية الجنوبية لبيروت وحصيلة أولية تفيد بمقتل ستة اشخاص وإصابة 91 آخرين.

بغداد - العراق والولايات المتحدة يعلنان الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالعراق في غضون ال12 شهرا المقبلة وفي موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل.

نيويورك - وسائل إعلام محلية تعلن أن إعصار (هيلين) تسبب في مقتل 33 شخصا على الأقل في أربع ولايات كما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص وترافق مع فيضانات خطيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

تونس - مجلس نواب الشعب في تونس يصادق على تنقيح القانون الانتخابي بما يتيح سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وتحويلها الى المحاكم العادية وذلك بموافقة 116 نائبا في البرلمان من مجموع 136. (النهاية) ر ج