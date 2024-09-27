موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان يؤكد أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة من جميع النواحي القانونية ويهدف لتعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على نزيل هارب (من جنسية عربية) خلال أقل من 24 ساعة وتقول إن تفاصيل الواقعة تعود إلى هروب النزيل أثناء نقله مع مجموعة من النزلاء إلى مطار الكويت الدولي لتنفيذ قرار إبعاده عن البلاد.
نيويورك - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يعلن عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تقول إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (حارة حريك) في الضاحية الجنوبية لبيروت وحصيلة أولية تفيد بمقتل ستة اشخاص وإصابة 91 آخرين.
بغداد - العراق والولايات المتحدة يعلنان الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالعراق في غضون ال12 شهرا المقبلة وفي موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل.
نيويورك - وسائل إعلام محلية تعلن أن إعصار (هيلين) تسبب في مقتل 33 شخصا على الأقل في أربع ولايات كما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص وترافق مع فيضانات خطيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة.
تونس - مجلس نواب الشعب في تونس يصادق على تنقيح القانون الانتخابي بما يتيح سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وتحويلها الى المحاكم العادية وذلك بموافقة 116 نائبا في البرلمان من مجموع 136. (النهاية) ر ج
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