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مناسبات اجتماعية تؤرق عائلات وتفرض عليها عزلة اختيارية

9/27/2024 11:36:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- ما بين "سداد الواجب" وتضاعف الأعباء المادية، تقف عائلات "مكتوفة الأيدي" أمام مناسبات اجتماعية متتالية تتطلب الهدايا والنقوط، ما يشكل عبئا كبيرا عليها، وأحيانا يؤدي إلى "عزلة" عن الآخرين لتفادي الإحراج.
وتشكو أم محمد عبدالرحمن من الأعباء المالية التي تثقل كاهل عائلتها، تقول: "عندما يدعوني أحد إلى مناسبة اجتماعية، سواء كانت زفافا أو ولادة، أشعر بالحرج والتوتر. كيف أستطيع الحضور أو تقديم الهدايا في ظل هذه الظروف المالية الصعبة؟".
تعيش أم محمد وزوجها على دخل شهري لا يتجاوز 350 دينارا، وهو مبلغ بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية، "أحياناً أفضل الاعتذار عن عدم الحضور لتجنب الإحراج"، وفق قول أم محمد.
وتضيف أنها ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، تزداد عزلتها الاجتماعية، حيث لم تعد تستطيع مشاركة الفرحة مع أقربائها وأصدقائها، وتقديم الهدايا و"النقوط" لتلك المناسبات.
ومن الجانب الآخر، يعاني الموظف سامر، من دين متراكم بسبب مناسبات اجتماعية عديدة، تحديدا في موسم الصيف، ونشاطات الأقارب. يقول "لا أستطيع رفض الدعوات، فهذا يعد "عيبا" في مجتمعنا"، لذلك يضطر للاستدانة، ولكنه الآن يعاني من صعوبة السداد.
بعض العائلات باتت تطلب عند حضور مناسباتها عدم تقديم "النقوط"، وذلك بدافع الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وتخفيف الحرج عن الآخرين. يهدف هذا التوجه إلى تجنب التسبب في ضائقة مالية إضافية للمدعوين، سواء كان ذلك بسبب ديون مترتبة عليهم أو لضمان حضورهم من دون الشعور بالضغط أو الإحراج.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يقول "في مجتمعنا، تعد المناسبات جزءا لا يتجزأ من الترابط الاجتماعي، ولكنها مع الوقت أصبحت عبئا ماليا لا يمكن تجاهله، ما يسبب الكثير من الحرج والضيق المالي وحتى مشكلات عائلية مرهقة، بالتالي التأثير على العلاقات الاجتماعية".
من جانبها، توضح المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني التأثير النفسي السلبي للعجز المالي، قائلة: "العزلة الاجتماعية التي يفرضها العجز المالي تؤدي إلى شعور الشخص بالاكتئاب والقلق، كما تؤثر على الثقة بالنفس وتزيد من التوتر داخل الأسرة".
وتشير إلى أن الإنسان بطبيعته يرغب بتقديم الهدايا كتعبير عن المودة والتقدير، ولكن ينبغي أن تتناسب الهدية مع قدرته المالية، وليس مع قدرة الشخص الذي يستلم الهدية. وتضيف: "ليس من الضروري أن أقدم هدية بقيمة مائة دينار لأن شخصا ما قدم لي هدية بالقيمة ذاتها في مناسبة سابقة".
وتؤكد أنه في حال كان الشخص مقتدرا، فالأمر مختلف، أما أن يضغط المرء على نفسه ويؤثر سلبا على وضعه العائلي واقتصاد منزله بسبب هذه العادة، فهو أمر غير مستحب وله تبعات كبيرة وبعيدة المدى، ويزيد من الأعباء على مختلف الجوانب.
وتوضح أن هناك عائلات تأثرت بالفعل وابتعدت عن أقاربها وأصدقائها، نتيجة شعورها بالحرج من حضور المناسبات التي تتطلب تكاليف مادية. فهم يشعرون بالإحراج لعدم قدرتهم على تقديم هدايا بالقيمة المتوقعة نفسها، ما دفعهم إلى تجنب هذه المناسبات تماما.
تتفق الكيلاني مع خزاعي بضرورة تعزيز التوعية المجتمعية وزيادة الوعي بأهمية تقليل النفقات في المناسبات الاجتماعية، والبحث عن طرق بديلة للاحتفال بتكاليف أقل. ويشددان على أهمية مراعاة ظروف الآخرين من دون تحميلهم وصمة التقصير. فليس من المنطقي أن يتحمل الشخص أعباء مالية إضافية فقط لتغطية تكاليف الهدايا أو "النقوط".
وتوضح أن على العائلات أن تتعاون لتجنب ضغوط إضافية على أفرادها. ويمكن إنشاء صناديق تمويل جماعي لدعم الأفراد في تغطية تكاليف المناسبات من دون الحاجة إلى الاستدانة، خصوصا في مناسبات مثل العزاء أو الفرح.
وتشير إلى أن جلب الهدايا الرمزية يجعل الأمور أكثر سهولة. فالفكرة بحد ذاتها جميلة ويمكن أن تكون فعالة، لكن المبالغة والتكلفة العالية هما ما جعل الأمر مرهقا للعديد من العائلات. ويمكن التنسيق بين الأقارب لتنظيم مناسبات مشتركة، وبالتالي تقليل التكاليف.
ويؤكد خزاعي أن الحلول تتطلب تغييرا في نمط الإنفاق الاجتماعي، وعلى المجتمع أن يعيد النظر في كيفية إدارة المناسبات الاجتماعية بحيث تكون أكثر توفيرا وأقل تكلفة. يمكن تنظيم هذه المناسبات بطريقة لا تثقل كاهل الأفراد ماليا.
تبقى الأعباء المالية للمناسبات الاجتماعية قضية حساسة تتطلب تعاونا مجتمعيا وحلولا عملية، للحفاظ على الترابط الاجتماعي من دون أن يكون ذلك على حساب الأفراد أو أوضاعهم الاقتصادية، أو وصمهم بالتقصير أو العيب.

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