اقتصاديون: جهود الملك تمضي بالأردن لتنفيذ التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أكد مختصون بالشأن الاقتصادي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، بعث خلال اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية التي عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برسالة وأضحة للجميع، أن الأردن ماض بمسيرة التحديث الاقتصادي رغم تحديات المنطقة السياسية.
وقالوا لـ(بترا)، إن هذه اللقاءات والاجتماعات إشارة واضحة للأهمية التي يوليها جلالته لرفد الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز الصعوبات، ورسالة مباشرة بأن الأردن جاد في الارتقاء باقتصاده لمستويات أعلى، تلبي طموحات المواطنين.
وكان جلالة الملك، بحث خلال لقائه المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على هامش أعمال الجمعية العامة، جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، وسبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية، لتحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكد جلالته في اللقاء الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة، مشيرا جلالته لأهمية الشراكة مع صندوق النقد في الأعوام الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الاقتصادية في الأردن.
كما التقى جلالته بمدينة أنابوليس بولاية ميريلاند، رؤساء تنفيذيين وممثلي شركات وجامعات أميركية، لبحث فرص الاستثمار بالمملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد جلالته أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، لتوسيع التعاون.
ولفت جلالته لرؤية التحديث الاقتصادي التي يمضي الأردن بتنفيذها، لترويج الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، قال إن الملف الاقتصادي حظي باهتمام واسع من جلالة الملك خلال أعمال الجمعية العامة، وأظهر جهود الأردن بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، في ظل التوترات والصراعات المتزايدة بالمنطقة، والتي أثرت على المملكة بشكل كبير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها جلالة الملك تعزز من توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في الأردن واستقطابها للقطاعات الاقتصادية المختلفة لمواصلة تحقيق مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال، إن جهود جلالته، مبنية على سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء شراكات استراتيجية ترفد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية عربيا ودوليا ومع المؤسسات الدولية التي تعزز من استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، والتي تروج للفرص الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين".
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم، إن الملف الاقتصادي دائما في مقدمة أهتمامات جلالة الملك وعلى رأس أولوياته بكل زياراته لدول العالم، لاستقطاب استثمارات كبيرة للمملكة، وهناك شركات عالمية استثمرت بالأردن جاءت بجهود من جلالته، بخاصة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، أن جهود جلالته أثمرت كذلك باستقطاب شركات صناعية عالمية للعمل عبر المملكة، مؤكدا أن جلالته يملك نظرة ثاقبة ويحرص على لقاء المستثمرين الكبار لترويج بيئة الأعمال بالأردن بطريقة حضارية، ما أسهم باستقطاب العديد من الشركات للعمل في البلاد.
وأكد أبو حلتم، أن هذه الجهود الملكية تفيد الأردن للتعريف بالاقتصاد الوطني برغم أنه ما يزال من الاقتصادات الناشئة، لكنه ينمو ومستقر وجاذب للاستثمار، مبينا أن الشركات الكبرى تنقل معها التكنولوجيا والمعرفة ويجري توطينها لاحقا، كما أنها تشجع شركات أخرى للقدوم للمملكة كونها تصبح قصة نجاح.
وأكد أن القطاع الخاص، مطالب باستثمار هذه الخطوات الملكية السامية، ببذل جهود تركز على عقد ملتقيات ومعارض متخصصة، والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد لقاءات ثنائية مع أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية، وأن تطور الجهات الرسمية بيئة الاستثمار والأعمال لتكون جاذبة للاستثمار.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني محمد القريوتي، إن العلاقة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة علاقة تاريخية وممتدة منذ عقود طويلة ومستمرة في النمو، مضيفا أن جلالة الملك، يحرص على توطيدها بتعظيم اطر العلاقة والتشبيك بين البلدين في قطاعات اقتصادية عديدة ابرزها: الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الهندسية وصناعات المواد الغذائية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات المالية والفندقة والضيافة.
كما وبين، أن الاستقرار المالي والنقدي ومتانة القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف ومسارات التحديث المختلفة وبخاصة الاقتصادي منها، يعزز من تواجد الشركات الأميركية بالسوق المحلية، ويوسع علاقات البنك المركزي والبنوك الأردنية مع البنوك العالمية الأميركية.
بدوره، رأى مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة، إن لقاءات جلالة الملك، إشارة واضحة للأهمية التي يوليها جلالته لرفد للاقتصاد الوطني، وأن المملكة جادة في الارتقاء باقتصادها لمستويات تلبي طموحات المواطنين.
وقال إن جهود جلالة الملك المستمرة بدعم الاقتصاد، كان له الأثر الأهم والأكبر في دعم مسيرة المملكة الاقتصادية، مبينا أن اتفاقيتي التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، وكندا جاءت بفعل جهود جلالته، مضيفا أنها عززت موقع الأردن الاقتصادي عالميا وفتحت الأبواب لدخول الصادرات الأردنية للأسواق الأميركية والكندية، وساعدت على استقطاب المستثمرين للاستفاده من مزاياها بالتصدير عبر المملكة إلى سوقي الولايات المتحدة وكندا.-(بترا)
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