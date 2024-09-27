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اقتصاديون: جهود الملك تمضي بالأردن لتنفيذ التحديث الاقتصادي

9/27/2024 11:36:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - أكد مختصون بالشأن الاقتصادي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، بعث خلال اللقاءات والاجتماعات الاقتصادية التي عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برسالة وأضحة للجميع، أن الأردن ماض بمسيرة التحديث الاقتصادي رغم تحديات المنطقة السياسية.
وقالوا لـ(بترا)، إن هذه اللقاءات والاجتماعات إشارة واضحة للأهمية التي يوليها جلالته لرفد الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز الصعوبات، ورسالة مباشرة بأن الأردن جاد في الارتقاء باقتصاده لمستويات أعلى، تلبي طموحات المواطنين.
وكان جلالة الملك، بحث خلال لقائه المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على هامش أعمال الجمعية العامة، جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، وسبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية، لتحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكد جلالته في اللقاء الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة، مشيرا جلالته لأهمية الشراكة مع صندوق النقد في الأعوام الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الاقتصادية في الأردن.
كما التقى جلالته بمدينة أنابوليس بولاية ميريلاند، رؤساء تنفيذيين وممثلي شركات وجامعات أميركية، لبحث فرص الاستثمار بالمملكة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأكد جلالته أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، لتوسيع التعاون.
ولفت جلالته لرؤية التحديث الاقتصادي التي يمضي الأردن بتنفيذها، لترويج الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، قال إن الملف الاقتصادي حظي باهتمام واسع من جلالة الملك خلال أعمال الجمعية العامة، وأظهر جهود الأردن بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، في ظل التوترات والصراعات المتزايدة بالمنطقة، والتي أثرت على المملكة بشكل كبير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها جلالة الملك تعزز من توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في الأردن واستقطابها للقطاعات الاقتصادية المختلفة لمواصلة تحقيق مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال، إن جهود جلالته، مبنية على سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء شراكات استراتيجية ترفد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية عربيا ودوليا ومع المؤسسات الدولية التي تعزز من استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، والتي تروج للفرص الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين".
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم، إن الملف الاقتصادي دائما في مقدمة أهتمامات جلالة الملك وعلى رأس أولوياته بكل زياراته لدول العالم، لاستقطاب استثمارات كبيرة للمملكة، وهناك شركات عالمية استثمرت بالأردن جاءت بجهود من جلالته، بخاصة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، أن جهود جلالته أثمرت كذلك باستقطاب شركات صناعية عالمية للعمل عبر المملكة، مؤكدا أن جلالته يملك نظرة ثاقبة ويحرص على لقاء المستثمرين الكبار لترويج بيئة الأعمال بالأردن بطريقة حضارية، ما أسهم باستقطاب العديد من الشركات للعمل في البلاد.
وأكد أبو حلتم، أن هذه الجهود الملكية تفيد الأردن للتعريف بالاقتصاد الوطني برغم أنه ما يزال من الاقتصادات الناشئة، لكنه ينمو ومستقر وجاذب للاستثمار، مبينا أن الشركات الكبرى تنقل معها التكنولوجيا والمعرفة ويجري توطينها لاحقا، كما أنها تشجع شركات أخرى للقدوم للمملكة كونها تصبح قصة نجاح.
وأكد أن القطاع الخاص، مطالب باستثمار هذه الخطوات الملكية السامية، ببذل جهود تركز على عقد ملتقيات ومعارض متخصصة، والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد لقاءات ثنائية مع أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية، وأن تطور الجهات الرسمية بيئة الاستثمار والأعمال لتكون جاذبة للاستثمار.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني محمد القريوتي، إن العلاقة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة علاقة تاريخية وممتدة منذ عقود طويلة ومستمرة في النمو، مضيفا أن جلالة الملك، يحرص على توطيدها بتعظيم اطر العلاقة والتشبيك بين البلدين في قطاعات اقتصادية عديدة ابرزها: الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الهندسية وصناعات المواد الغذائية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات المالية والفندقة والضيافة.
كما وبين، أن الاستقرار المالي والنقدي ومتانة القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف ومسارات التحديث المختلفة وبخاصة الاقتصادي منها، يعزز من تواجد الشركات الأميركية بالسوق المحلية، ويوسع علاقات البنك المركزي والبنوك الأردنية مع البنوك العالمية الأميركية.
بدوره، رأى مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة، إن لقاءات جلالة الملك، إشارة واضحة للأهمية التي يوليها جلالته لرفد للاقتصاد الوطني، وأن المملكة جادة في الارتقاء باقتصادها لمستويات تلبي طموحات المواطنين.
وقال إن جهود جلالة الملك المستمرة بدعم الاقتصاد، كان له الأثر الأهم والأكبر في دعم مسيرة المملكة الاقتصادية، مبينا أن اتفاقيتي التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، وكندا جاءت بفعل جهود جلالته، مضيفا أنها عززت موقع الأردن الاقتصادي عالميا وفتحت الأبواب لدخول الصادرات الأردنية للأسواق الأميركية والكندية، وساعدت على استقطاب المستثمرين للاستفاده من مزاياها بالتصدير عبر المملكة إلى سوقي الولايات المتحدة وكندا.-(بترا)

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