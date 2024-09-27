انطلاق حملة توعوية لبيان أضرار استخدام السماد العضوي غير المعالج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان - أطلقت اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، حملة توعوية إعلامية للفئات المستهدفة من أصحاب مزارع
الإنتاج الحيواني والنباتي، وتضم الحملة إلى جانب وزارة الزراعة، وزارتي البيئة والإدارة المحلية، والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وتستهدف الحملة، مصانع
معالجة السماد العضوي، ومالكي وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي وشرائح المجتمع كافة، بإجراءات تنظيم طرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج، والصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024، وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024، التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية مؤخراً، والعقوبات المترتبة على مخالفي التعليمات.
وتهدف الحملة لبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج، الذي يعد المسبب الرئيس لانتشار الذباب المنزلي، لضمان تفهم الفئات المستهدفة للإجراءات الجديدة، التي ستكون عقوباتها مغلظة (تشمل: تحرير مخالفة بحق من ينقل ويطرح ويجمع الزبل الحيواني غير المعالج، وتحويله إلى القضاء عبر مديرية الزراعة المختصة)، كما وسيجري حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لـ14 يوما، لتحقيق الردع بحق مرتكبي هذه المخالفات.
وستقوم الإدارة الملكية كشريك في اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة، وبالتنسيق مع "الزراعة"، بتخصيص دوريات لتشديد الرقابة على منافذ الأغوار ومسارات النقل كافة، ومتابعة نقل السماد (نقاط الضبط والسيطرة والغلق)، ومنع وصول السماد غير المعالج للأغوار، إذ جرى وبالتنسيق مع "الزراعة" توفير أجهزة فحص نسبة الرطوبة في السماد وتوزيعها على الدوريات، لإعطاء مؤشر أولي عن حمولة المركبات الناقلة للسماد، التي تحمل أوراقا تثبت ذلك، ويستدعى مندوب الزراعة حال كانت القراءة غير مطابقة.
كما تكشف الإدارة الملكية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة والحكام الإداريين، على مواقع تجميع السماد المخالف للتعليمات، وتقوم بتحرير الضبوطات بحق المخالفين.
وتشترك وزارتا الزارعة والبيئة والإدارة الملكية واللجان المشكلة، بالكشف على مصانع معالجة السماد العضوي، للتأكد من شروط الترخيص وتوجيهها لتصويب أوضاعها، بحيث تكون مخرجاتها (إنتاج السماد المعالج) حسب المواصفات القياسية المعتمدة.
وطالبت الحملة، الفئات المستهدفة، بالالتزام بالقانون وأخذ التصاريح اللازمة من وزارة الزراعة والمصانع المرخصة لهذه الغاية والتي تم اعتمادها وإصدارها تزامنا مع صدور التعليمات ليتم توقيعها حسب الأصول، وتمرير نسخة منها لغرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئة لتتبع مسار نقلها حسب التعليمات.
وتنص المادة 12 من النظام ذاته "حددت فترة النقل للسماد المعالج الذي يحمل التصاريح اللازمة والمتجهة لمنطقة وادي الأردن من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء، وأي مركبة تضبط خارج تلك الأوقات يتم تحويلها للمحكمة وتعتبر مخالفة". يذكر أن الحملة تأتي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي (حلول جذرية هادفة عالية التأثير ) في مناطق الأغوار .
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