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انطلاق حملة توعوية لبيان أضرار استخدام السماد العضوي غير المعالج

9/27/2024 11:36:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - أطلقت اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، حملة توعوية إعلامية للفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، وتضم الحملة إلى جانب وزارة الزراعة، وزارتي البيئة والإدارة المحلية، والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وتستهدف الحملة، مصانع معالجة السماد العضوي، ومالكي وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي وشرائح المجتمع كافة، بإجراءات تنظيم طرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج، والصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024، وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024، التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية مؤخراً، والعقوبات المترتبة على مخالفي التعليمات.
وتهدف الحملة لبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج، الذي يعد المسبب الرئيس لانتشار الذباب المنزلي، لضمان تفهم الفئات المستهدفة للإجراءات الجديدة، التي ستكون عقوباتها مغلظة (تشمل: تحرير مخالفة بحق من ينقل ويطرح ويجمع الزبل الحيواني غير المعالج، وتحويله إلى القضاء عبر مديرية الزراعة المختصة)، كما وسيجري حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لـ14 يوما، لتحقيق الردع بحق مرتكبي هذه المخالفات.
وستقوم الإدارة الملكية كشريك في اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة، وبالتنسيق مع "الزراعة"، بتخصيص دوريات لتشديد الرقابة على منافذ الأغوار ومسارات النقل كافة، ومتابعة نقل السماد (نقاط الضبط والسيطرة والغلق)، ومنع وصول السماد غير المعالج للأغوار، إذ جرى وبالتنسيق مع "الزراعة" توفير أجهزة فحص نسبة الرطوبة في السماد وتوزيعها على الدوريات، لإعطاء مؤشر أولي عن حمولة المركبات الناقلة للسماد، التي تحمل أوراقا تثبت ذلك، ويستدعى مندوب الزراعة حال كانت القراءة غير مطابقة.
كما تكشف الإدارة الملكية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة والحكام الإداريين، على مواقع تجميع السماد المخالف للتعليمات، وتقوم بتحرير الضبوطات بحق المخالفين.
وتشترك وزارتا الزارعة والبيئة والإدارة الملكية واللجان المشكلة، بالكشف على مصانع معالجة السماد العضوي، للتأكد من شروط الترخيص وتوجيهها لتصويب أوضاعها، بحيث تكون مخرجاتها (إنتاج السماد المعالج) حسب المواصفات القياسية المعتمدة.
وطالبت الحملة، الفئات المستهدفة، بالالتزام بالقانون وأخذ التصاريح اللازمة من وزارة الزراعة والمصانع المرخصة لهذه الغاية والتي تم اعتمادها وإصدارها تزامنا مع صدور التعليمات ليتم توقيعها حسب الأصول، وتمرير نسخة منها لغرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئة لتتبع مسار نقلها حسب التعليمات.
وتنص المادة 12 من النظام ذاته "حددت فترة النقل للسماد المعالج الذي يحمل التصاريح اللازمة والمتجهة لمنطقة وادي الأردن من الثامنة صباحا ولغاية الرابعة مساء، وأي مركبة تضبط خارج تلك الأوقات يتم تحويلها للمحكمة وتعتبر مخالفة". يذكر أن الحملة تأتي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي (حلول جذرية هادفة عالية التأثير ) في مناطق الأغوار .

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