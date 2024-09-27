Saturday, 28 September 2024 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النقابات بانتظار عام ساخن من الانتخابات وما خلفه انقطاعها لأعوام

9/27/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - يبدو أن العام المقبل، سيكون حافلا بالأعراس الانتخابية لدى النقابات المهنية بعد انقطاع لمدة أعوام عدة، وهو ما وصفه مطلعون على الأمر بأن العام المقبل سيكون "كبيسا" من حيث عدد الانتخابات النقابية.
وكانت نقابة الفنانين الوحيدة التي انتهت من انتخاباتها، حيث أجرتها في آذار (مارس) الماضي، وأسفرت عن فوز محمد العبادي بمنصب النقيب ولدورة ثانية على التوالي.
وفي الوقت الذي يدعو فيه صحفيون لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أن الترجيحات أن تجري الانتخابات أيضا في العالم المقبل، لكنه سيشهد تنظيم انتخابات معظم النقابات المهنية، بما فيها نقابات المهندسين والأطباء والمهندسين الزراعيين والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين والجيولوجيين والأطباء البيطريين.
وأدت أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، إبان جائحة كورونا، لتأجيل انتخابات نقابات مهنية عدة، وأعادت برمجة مواعيدها، فيما أكدت مصادر نقابية مطلعة على الشأن النقابي، أن الحراك الانتخابي بدأ خجولا هذا العام، نظرا لتزامن هذا الحراك مع الانتخابات النيابية.
وأوضحوا، في تصريحات لـ"الغد"، أن التحركات والاجتماعات بدأت منذ أشهر، ولكن على استحياء، نظرا لأن الأردنيين كانوا مشغولين في الآونة الأخيرة بمراقبة انتخابات مجلس النواب. مشددين على أن العام المقبل يعد من الأعوام "الكبيسة" في النقابات، إذ ستشهد معظم النقابات الكبرى والصغرى انتخابات فيه.
وفي نقابة الصيادلة، على سبيل المثال، بدأ الحراك الانتخابي فيها منذ أشهر، كان آخره اجتماع عقد بين وفدين من إدارة التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وإدارة تجمع الوفاق الصيدلاني، للتباحث حول الاستحقاق النقابي لانتخابات نقابة الصيادلة المزمع عقدها في أيار (مايو) المقبل.
واتفق المجتمعون على توحيد جهود النهوض بالعمل النقابي الصيدلاني والترتيب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بمترشح لمركز النقيب وقائمة ائتلافية نقابية من التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وتجمع الوفاق الصيدلاني، مع الترحيب بالتجمعات والتيارات النقابية الصيدلانية والمستقلين الذين يتوافقون معهم في رؤيتهم وبرامجهم النقابية؛ للمشاركة بالقائمة الائتلافية المزمع تشكيلها. كما واتفق الطرفان على تشكيل لجنة، تضم أعضاء من الجانبين للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل في أيار (مايو) من العام عينه.
ومن جهته، فإن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، لن يتمكن من الترشح للدورة الانتخابية المقبلة، نظرا لأنه استنفد حقه بالترشح لمنصب النقيب، بعد تقلده إياه لدورتين متتاليتين.
وفي نقابة المهندسين، يعد الحراك عالي السقف، بحيث بدأت الائتلافات بالنشاط مبكرا، لكن لغاية اللحظة لم يحسم اسم مترشح توافقي لدى مختلف الأطراف.
وواصلت القوى والفعاليات النقابية اجتماعاتها لاختيار مترشحيها للانتخابات، وسط أنباء عن استمرار بعض التحالفات كما كانت في الدورة السابقة.
وإلى جانب الزعبي، فإن نقيب أطباء الأسنان د.عازم القدومي، لا يحق له، وفق قانون النقابة، الترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك نقيب الممرضين خالد ربابعة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة.
وبالتالي، فإن النقابات المهنية تنتظر ظهور نقباء جدد لها في 2025، في وقت تدعو فيه هيئاتها العامة لأهمية التغيير في ظل الظروف التي يمر بها الأردن، من تحديث سياسي واقتصادي وإداري، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.
وأكد مطلعون على الشأن الانتخابي النقابي، أن محور انتخابات معظم النقابات سيكون لدى التجمعات والتيارات النقابية يدور حول صناديق التقاعد التي باتت تؤثر على حسابات الناخبين في المرحلة المقبلة، خصوصا في وقت شاب هذا الملف كر وفر بين أطياف المجتمعات النقابية.
في حين أن نقابة الأطباء، التي يرأسها د.زياد الزعبي، تعاني من قضايا عدة لم تحل لغاية اللحظة، ومنها ملفات: "لائحة الأجور 2024" و"البصمة" و"الدعاية الطبية" وغيرها.

MENAFN27092024000072011014ID1108724626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث