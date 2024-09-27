الأردن: رفع الحصانة عن إسرائيل ولجمها

إسرائيل تحاصر الاقتصاد الفلسطيني ما يستدعي موقفا دوليا

يجب تجديد التفويض لـ"الأونروا" لدعمها وحمايتها

نيويورك - ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد ماريا ستينرجارد، الاجتماع الوزاري التاسع لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي نظمه الأردن والسويد أول من أمس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الصفدي في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية 42 دولة و8 من رؤساء المنظمات الأممية، أن الاجتماع الوزاري لدعم "الأونروا" يعد ثقة دولية لهذه المنظمة الأممية ودورها الحيوي والأساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وردا على الاتهامات الباطلة التي تروجها إسرائيل في إطار سعيها لتصفية الوكالة، في خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

وطالب الصفدي، أن تتحول إرادة المجتمع الدولي التي جددت تفويض "الأونروا" بأغلبية عظمى إلى إجراءات عملية ودعم عملي لحمايتها، ودعمها سياسيا وماليا، قائلا "كل دولار يرسل إلى الأونروا يعني إنقاذ حياة".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني عقد عقب الاجتماع، قال الصفدي إن على المجتمع الدولي التصدي لدولة عضو فيه، تعطي الحق لنفسها بأن تصنف الأونروا بمنظمة إرهابية، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية ذات الصلة.

إلى ذلك، شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC) التي ترأسها النرويج.

وثمن الصفدي خلال الاجتماع، موقف النرويج الداعم لحل الدولتين ودورها الرئيس في جهود توفير الدعم الاقتصادي لفلسطين، عبر ترؤسها للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC).

وأكد الصفدي ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني، إذ إن إسرائيل تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون توفير متطلبات الحياة الرئيسة؛ مما يستدعي موقفا دوليا يدعم الشعب الفلسطيني ويوفر سبل العيش الكريم له.

‏وشدد الصفدي على أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للفلسطينيين، وللسلطة الفلسطينية التي تعاني من مصادرة أموالها، الأمر الذي يتطلب بيئة سياسية تبدأ بإيجاد أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

‏وفي الاجتماع الوزاري الذي نظمته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى جانب النرويج والاتحاد الأوروبي، حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل"، ‏أكد الصفدي أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود، وباتت تتمتع بحصانة دولية تجاوزت معها كل الحدود قتلا وتدميرا وخرقا للقانون الدولي؛ مما يستوجب رفع الحصانة الدولية عنها واتخاذ خطوات لاجمة وعملية لإجبارها على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على قطاع غزة ولبنان، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها.

‏وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل تحدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، مطالبا بفرض عقوبات من المجتمع الدولي على إسرائيل، قائلا: "يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، ويستطيع مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تحت الفصل السابع، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح".

وأكد الصفدي ضرورة احترام الدولة الفلسطينية وإعطاء فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة لفرض السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية، وعدم ترك مستقبل المنطقة رهينة للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

إلى ذلك،‏ عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لقاءات مع نظرائه الهندي د. سوبرامنيام جاي شانكار، والإستوني مارغوس تساهكنا، والتشيكي يان ليبافسكي، بحث خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.-(بترا)

