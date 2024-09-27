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الصفدي: الأوضاع قد تزداد خطورة وحكومة الاحتلال تريد التصعيد بالضفة الغربية

9/27/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأوضاع قد تزداد خطورة، خاصةً إذا سمح للحكومة الإسرائيلية بمواصلة تدابيرها التصعيدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة.
وقال في تصريحات صحافية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفهم فقط بلغة الحرب ولم يصغِ للمجتمع الدولي، وقد أطلق حربًا في لبنان.
وبين أن حكومة الاحتلال تريد التصعيد في الضفة الغربية، وفي حال حدوث التصعيد ستصبح خطورة الحرب الإقليمية أكثر جدية، لأن رمزية الأماكن المقدسة مهمة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.
وأشار إلى أنه ما لم يتم وقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فإن المنطقة ستسقط في الهاوية، ومستقبل إسرائيل سيواجه الخطر.--(بترا)

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