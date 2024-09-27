الصفدي: الأوضاع قد تزداد خطورة وحكومة الاحتلال تريد التصعيد بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأوضاع قد تزداد خطورة، خاصةً إذا سمح للحكومة الإسرائيلية بمواصلة تدابيرها التصعيدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة.
وقال في تصريحات صحافية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يفهم فقط بلغة الحرب ولم يصغِ للمجتمع الدولي، وقد أطلق حربًا في لبنان.
وبين أن حكومة الاحتلال تريد التصعيد في الضفة الغربية، وفي حال حدوث التصعيد ستصبح خطورة الحرب الإقليمية أكثر جدية، لأن رمزية الأماكن المقدسة مهمة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.
وأشار إلى أنه ما لم يتم وقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فإن المنطقة ستسقط في الهاوية، ومستقبل إسرائيل سيواجه الخطر.--(بترا)
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