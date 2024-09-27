Saturday, 28 September 2024 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي: الحكومة الإسرائيلية اختارت الحرب

9/27/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم في نيويورك.
وألقى الصفدي كلمة الأردن خلال أعمال الجلسة، وتالياً نص الكلمة:

"بسم الله الرحمن الرحيم،

معالي الرئيسة، الزملاء الأعزاء،

قبل أيام، تجرأت طفلة فلسطينية إسرائيلية أن تقول ما حرمته إسرائيل: الحقيقة. قالت إن في غزة أطفالاً يجوعون، لا بيوت بقيت لهم، فواجهت جحيم الكراهية التي زرعها التحريض الإسرائيلي العنصري المتطرف في عقول أطفال لم يتجاوزوا الثالثة عشرة من أعمارهم. هاجمها طلبة مدرستها في بئر السبع بتحريض من مُدرسة لهم. و بعد ذاك، طردتها إدارة مدرستها من المدرسة بتهمة التحريض، قبل أن تعدل القرار إلى وقفها عن الدراسة بانتظار تحقيق في الحادثة، تحقيق تدل السوابق أنه لن يكتمل أبداً، تماماً مثل حال التحقيق في قتل جندي إسرائيلي الصحافية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، التي مزق جندي إسرائيلي آخر صورة لها في مكتب قناة الجزيرة في رام الله بعد إغلاقه الأسبوع الماضي، في فعل يقدم شاهداً آخر على عمق الكراهية، وتحريم قول الحقيقة في إسرائيل.

احتفل الطلبة الذين هاجموا الطفلة بطردها من المدرسة بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يكررون فيها تحريض الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، الذي كان عضواً في منظمة كانت الولايات المتحدة سابقاً صنفتها إرهابية: "أحرقوا قريتها."

نائب رئيس بلدية مدينتها طالب بتهجير أسرة الطفلة. وحسب محامي الطفلة، يتلقى أفراد الأسرة يومياً تهديدات أن رؤوسهم ستقطع.

لم تقتل الحكومة الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين، وتدمر بيوتهم، وتفجر مدارسهم، وتحرمهم غذاءهم ودواءهم وأملهم فقط. شيطنتهم. نزعت عنهم إنسانيتهم. تربي أطفالها على كرههم، وجنودها على استهدافهم، ومجتمعها على إنكار حقهم في الوجود.

هذه هي العقائدية العنصرية اللاإنسانية التي جعلت من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلين فعلاً يفخر به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه هي الكراهية التي حركت أرجل الجنود الإسرائيليين التي ركلوا بها جثامين شباب فلسطينيين من فوق السطوح في الضفة الغربية، لتسقط أمتاراً نحو الأرض، ولتسقط ادعاءات أخلاقية قتلتهم.

شيطنت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين، فمكنّت إرهاب المستوطنين ضدهم، وشرعنت سرقة أرضهم، وطغت في سلب حقوقهم.

حرب إسرائيل على غزة تبدي وحشي لهذه الكراهية. هي حرب تطهير عرقي إلغائية تستهدف محو الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.

دلائل ذلك في الدعوات العلنية لوزراء إسرائيليين حرق الفلسطينيين، في تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يسمح أبداً بتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي قرار الكنيست الإسرائيلي منع تجسيد الدولة الفلسطينية. ودلائله في همجية العدوان على غزة، في السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية واللاإنسانية التي سبقتها في كل الأرض الفلسطينية المحتلة: مصادرة الأرض وبناء المستوطنات، وحرق البيوت ، وحصار الاقتصاد، والاعتداء على مقدسات القدس المحتلة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

خلال عدوانها المستمر على غزة، قتلت إسرائيل أكثر من واحد وأربعين ألف فلسطيني، ودفنت تحت ركام البيوت أكثر من عشرة ألاف طفل ورجل وامرأة، ومنعت عمن بقي منهم نازحاً في الخيم وأطلال المدارس والمستشفيات الغذاء والماء والدواء، ليموت الأطفال جوعاً، والأمهات عطشاً، والآباء قهراً. دمرت غزة لجعلها مكاناً طارداً لأهلها غير قابل للحياة. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المخطط ذاته. تدفعها إلى الانفجار، لتبرر شنّ حرب جديدة تستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني فيها، ولتعد لتهجير أهلها منها.

تلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها. لن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي إلى وطننا.

قالها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين واضحة، حازمة، حاسمة: لن يكون الأردن وطناً بديلاً. لن يحدث هذا أبداً. سنحمي الأردن. وسنتصدى لأي تهديد لوطننا بكل ما أوتينا، ومهما تطلب ذلك الواجب المقدس . للفلسطينيين وطنهم المحتل الذي سيتحرر دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة ولو بعد حين. والأردن لأهله، سيبقى منيعاً عصياً، وللحق الفلسطيني الداعم والسند.

دمرت إسرائيل غزة، وتفجر الضفة الغربية، وتستبيح لبنان، وتدفع المنطقة نحو حرب شاملة لأن العالم سمح لها بذلك.

تخرق الحكومة الإسرائيلية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني لأنها لا تواجه عواقب انتهاكها لهما. ترتكب جرائم الحرب لأنها لا تحاسب عليها. تتحدى مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة، وأحكام محكمة العدل الدولية لأن القانون الدولي يطبق انتقائياً فجعلها ذلك فوقه. تهدد الأمن والسلم الدوليين لأن مجلس الأمن لا يقوم بدوره، ولا يستخدم أدواته القانونية المتاحة للجمها.

رأي محكمة العدل الدولية بيّن لا يقبل التأويل. الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني. كل ما نتج عنه باطل. هذا الرأي يجب أن يستحيل واقعاً ، تنفيذاً للقانون الدولي، وحماية لفرص تحقيق السلام. فالاحتلال هو الشر كله. هو سبب كل المآسي التي عاشتها وتعيشها المنطقة. هو الذي يدفعها نحو الهاوية، هو الخطر الأكبر.

الزملاء الأعزاء،

حكومة تجذر الكراهية والعنصرية في مجتمعها لا تريد السلام. والكراهية والعنصرية عدو المجبول عليهما، كما هما خطر على ضحيتهما.

تكذب هذه الحكومة الإسرائيلية على شعبها حين تدعي أنه محاط بمن يريد دماره. تهدد مستقبله حين تجعله أسير الخوف، وتحاصره في ضيق الكراهية والعنصرية، وتجعل من بلده دولة مارقة. فكل الدول العربية دانت قتل المدنيين الإسرائيليين. وكل الدول العربية تريد السلام العادل الذي قدمنا من أجل تحقيقه مبادرة شاملة تضمن أمن إسرائيل وقبولها في منطقتنا، في إطارحل ينهي الاحتلال ويضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت السلام. اختارت الحرب. قتلت من الأطفال ما لم تقتل أي حرب منذ عقود، فدخلت قائمة الأمم المتحدة السوداء لقتلة الأطفال. سجلت رقماً قياسياً في قتل موظفي الأمم المتحدة، وعاملي الإغاثة الإنسانية.

ولأن المجرم يخشى الحقيقة، قتلت الصحافيين، ومنعت الإعلام الدولي من دخول غزة، التي أحالتها ساحة أكبر جريمة حرب في التاريخ الحديث. ذاك أنه إذا دخل الإعلام الدولي غزة، سيكتشف العالم حجم الموت والدمار والظلم والبؤس الذين سمح مجتمعنا الدولي لإسرائيل أن تلحق بأهل غزة. حينذاك سيرى العالم حجم العار الذي سيعيب إنسانيتنا لأجيالٍ قادمة.

جريمة أن يسمح لحكومة عقيدتها التطرف ومنهجها القتل أن تسرق مستقبل المنطقة.

كفى. أوقفوا الظلم. افرضوا القوانين الدولية والقيم الإنسانية. كلكم تؤيدون قيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل، ترجموا اقتناعكم واقعاً. اعترفوا بدولة فلسطين، وضموها إلى الأمم المتحدة عضواً كاملاً.

كلكم ترفضون الكارثة الإنسانية التي يفاقمها العدوان الإسرائيلي على غزة.

افرضوا إذاً وقف استخدام التجويع سلاحاً. اكسروا الحصار، ولبوا دعوة جلالة الملك فرض جسر إنساني مستدام يوقف موت الفلسطينيين جوعاً وعطشاً ومرضاً.

خطر سقوط المنطقة في أتون حرب إقليمية حقيقي يتفاقم كل يوم. أوقفوا هذا الخطر قبل فوات الأوان. في جعبتكم من الأدوات القانونية والسياسية والعملانية ما يستطيع دحره. استخدموها. افرضوا العقوبات. أوقفوا تزويد إسرائيل السلاح. نفذوا قراراتكم السابقة.

أنقذوا الفلسطينيين والإسرائيليين، من تطرف هذه الحكومة الإسرائيلية وظلاميتها وجرائمها، واحموا المنطقة والعالم من تبعات عدوانيتها، التي لن تقف عند حدود الشرق الأوسط.

الزملاء الأعزاء،

قتلت إسرائيل عشرات الألاف من الفلسطينيين. وتستطيع آلة حربها أن تقتل أكثر. لكنها لن تستطيع أن تقتل إرادة الشعب الفلسطيني في الحياة. ولن تستطيع وقف نضاله من أجل الحرية. سيظلون يدقون بابها، جيلاً بعد جيل.

هذا هو التاريخ. وهذا ما سيكونه المستقبل. للشعب الفلسطيني حق يجب أن يناله إذا ما كان للمنطقة أن تنعم بحقها في الأمن والسلام.

الزملاء الأعزاء،

سيكسر نور الحق الفلسطيني عتمة الظلم الإسرائيلي، وستنتهي جولة الباطل الإسرائيلية، عاجلاً ام آجلاً. اجعلوا ذلك عاجلاً، حتى لا يجعل القهر والظلم المستقبل، كما الراهن، دواماتصراع وقتل وبؤس وحروب. كفى. جاوز الظالمون المدى . أوقفوا هذا الظلم.

شكرا لكم."

MENAFN27092024000072011014ID1108724623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث