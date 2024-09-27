الخارجية: نتابع حادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وزارة
الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية
لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة
الخميس.
وقال الناطق
الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة
مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة يوم الخميس.
وأضاف أن
التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض
على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
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