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الخارجية: نتابع حادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس

9/27/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة يوم الخميس.

وأضاف أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية المختصة للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

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