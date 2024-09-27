جواد ظريف: فوز إسرائيل في الحرب مستحيل.. وحزب الله يمارس ضبط النفس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، جواد ظريف، إن بلاده "مارست ضبط النفس عندما نفذت "إسرائيل" عمليات عسكرية ضدها، وباغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي كان يحضر تنصيب رئيسنا".
وأضاف ظريف في حديث لـ "CNN": "أننا نعتقد أن حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه. لقد مارس ضبط النفس عندما لم يفعل ذلك وإن من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتدخل قبل أن يضطر حزب الله إلى تولي الدفاع عن نفسه، وربما سيخرج الوضع عن السيطرة في ذلك الوقت”.
لفت إلى أن“حماس وافقت على وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الذين رفضوا طوال الوقت، بل ورفضوا حتى دعوات الولايات المتحدة للانخراط في وقف إطلاق النار”.
وسأل:“من الذين استخدموا حق النقض ضد القرارات في مجلس الأمن التي تدعو إلى ذلك؟ هل كانوا مؤيدي حماس؟ أو الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل؟ لذا، فإن حتى الادعاء بأن شخصًا ما يحتاج إلى دفع حماس لقبول وقف إطلاق النار أمر سخيف، لأن الجميع يعلمون أن نتنياهو يعتمد على هذه الحرب من أجل الاستمرار في البقاء. خاضت إسرائيل هذه الحرب على أمل تحقيق الفوز في هذه الحرب وهو أمر مستحيل”.
وقال إن“احتلال فلسطين مستمر منذ 70 عاماً. نظام الفصل العنصري في فلسطين مستمر منذ عقود عديدة. لذا فإن التاريخ لم يبدأ في السابع من تشرين الاول، وليس من حقنا أن نقرر ما إذا كان الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون يستحق القتال أم لا. إن الأمر متروك للفلسطينيين لاتخاذ القرار. وإذا نظرت إلى استطلاعات الرأي في فلسطين، فإن شعبية حماس قد زادت بدلاً من أن تتناقص”.
وعن لوم حماس بفتح الحرب ب 7 تشرين الاول، اعتبر ظريف أن“هناك مجموعة متنوعة من الآراء في كل مكان، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الشعبية العامة في كل من الضفة الغربية وغزة قد زادت. إذًا، هذه هي الحقائق على الأرض. يتعين على الفلسطينيين أن يقرروا ما إذا كان الأمر يستحق أم لا. ولكن الأمر متروك للمجتمع الدولي لإنهاء هذا، لإنهاء هذه الدائرة المفرغة التي لن تنتهي أبدًا، والتي لن يكون لها منتصر أبدًا، ولن تتمكن إسرائيل أبدًا من الفوز في فترة الحرب هذه. ويجب على نتنياهو أن يدرك ويفهم هذا”.
واستكمل: "إذا خرجت اسرائيل من فلسطين، وإذا كان الفلسطينيون راضين عن الوضع، فلن تتمكن أي كمية من الإقناع من قبل أي شخص من تغيير الوضع ودفعهم إلى القتال. إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، ويقاتلون من أجل حريتهم. امنحوهم الحرية، وأعيدوا لهم أرضهم وسترون أن هذا الأمر سينتهي. الآن، لا تنتهج إيران سياسة إبادة. اقتراح إيران للمنطقة هو إجراء استفتاء يسمح للفلسطينيين واليهود والمسيحيين، وكل من يعيش هناك، والمسلمين، وكل من اقتلع من أرضه، بالتصويت وبتحديد مصيرهم".
وتابع:“قد يقول بعض الناس إن هذا يعني دفع اليهود إلى البحر. هل حدث ذلك في جنوب أفريقيا؟ كانوا يقولون نفس الشيء تمامًا. عشت أنا وأنت بما فيه الكفاية لمعرفة أنه في السبعينيات والثمانينيات، كانوا يقولون إنه إذا كان هناك نظام غير عنصري في جنوب إفريقيا، فسيتم إلقاء جميع البيض في البحر، وسيأتي الشيوعيون ويستولون على البلاد. هل هذا ما حدث في جنوب إفريقيا؟ لم يحدث ذلك. لذا فإن سياسات إثارة الخوف التي ينتهجها الصهاينة موجودة ببساطة لمواصلة هذا العمل من الإبادة الجماعية والاحتلال والقمع”.
وعن استعداد ايران للدخول في محادثات مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي، بعد إنسحاب إدارة ترامب الولايات المتحدة منه الذي تفاوضت عليه ايران مع حكومة أوباما، قال ظريف إن“ترامب هو من انسحب من الاتفاق في ذلك الوقت”.
وعن محاولة بايدن مجددًا اعتبر ظريف أن“بايدن واصل بسياسة ترامب. فسياسة الولايات المتحدة لم تتغير منذ تولى الرئيس بايدن منصبه”.
واكد أن“الأسلحة النووية تصب في مصلحتنا الأمنية وستعمل على تعزيز أمننا.
وسأل: إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بمزيد من التهديد اليوم، فما هو السبب؟ هل نحن السبب؟ أم أنه انسحاب ترامب؟ ولماذا انسحب ترامب؟ بسبب الضغوط الإسرائيلية، لقد قال ذلك بنفسه. لقد قال نتنياهو في كتابه أن أولويته الأولى كانت دفع الولايات المتحدة للخروج من الصفقة. فهل العالم اليوم أكثر أمانًا مما كان عليه في عام 2015؟ كيف يمكننا العودة إلى الوضع السابق؟".
وتابع:“من خلال عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقبول أنها ارتكبت خطأ. أعتقد أن ما قاله وزير خارجيتنا هو شيء يمكن تحقيقه، بشرط أن نفهم أن الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، اتخذت خطوة خطيرة للغاية أقنعتها بها إسرائيل”.
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