جواد ظريف: فوز إسرائيل في الحرب مستحيل.. وحزب الله يمارس ضبط النفس



وأضاف ظريف في حديث لـ "CNN": "أننا نعتقد أن حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه. لقد مارس ضبط النفس عندما لم يفعل ذلك وإن من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتدخل قبل أن يضطر حزب الله إلى تولي الدفاع عن نفسه، وربما سيخرج الوضع عن السيطرة في ذلك الوقت”.



لفت إلى أن“حماس وافقت على وقف إطلاق النار، لكن والحكومة الإسرائيلية الذين رفضوا طوال الوقت، بل ورفضوا حتى دعوات الولايات المتحدة للانخراط في وقف إطلاق النار”.



وسأل:“من الذين استخدموا حق النقض ضد القرارات في مجلس الأمن التي تدعو إلى ذلك؟ هل كانوا مؤيدي حماس؟ أو الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل؟ لذا، فإن حتى الادعاء بأن شخصًا ما يحتاج إلى دفع حماس لقبول وقف إطلاق النار أمر سخيف، لأن الجميع يعلمون أن نتنياهو يعتمد على هذه الحرب من أجل الاستمرار في البقاء. خاضت إسرائيل هذه الحرب على أمل تحقيق الفوز في هذه الحرب وهو أمر مستحيل”.



وقال إن“احتلال فلسطين مستمر منذ 70 عاماً. نظام الفصل العنصري في فلسطين مستمر منذ عقود عديدة. لذا فإن التاريخ لم يبدأ في السابع من تشرين الاول، وليس من حقنا أن نقرر ما إذا كان الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون يستحق القتال أم لا. إن الأمر متروك للفلسطينيين لاتخاذ القرار. وإذا نظرت إلى استطلاعات الرأي في فلسطين، فإن شعبية حماس قد زادت بدلاً من أن تتناقص”.



وعن لوم حماس بفتح الحرب ب 7 تشرين الاول، اعتبر ظريف أن“هناك مجموعة متنوعة من الآراء في كل مكان، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الشعبية العامة في كل من الضفة الغربية وغزة قد زادت. إذًا، هذه هي الحقائق على الأرض. يتعين على الفلسطينيين أن يقرروا ما إذا كان الأمر يستحق أم لا. ولكن الأمر متروك للمجتمع الدولي لإنهاء هذا، لإنهاء هذه الدائرة المفرغة التي لن تنتهي أبدًا، والتي لن يكون لها منتصر أبدًا، ولن تتمكن إسرائيل أبدًا من الفوز في فترة الحرب هذه. ويجب على نتنياهو أن يدرك ويفهم هذا”.



واستكمل: "إذا خرجت اسرائيل من فلسطين، وإذا كان الفلسطينيون راضين عن الوضع، فلن تتمكن أي كمية من الإقناع من قبل أي شخص من تغيير الوضع ودفعهم إلى القتال. إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، ويقاتلون من أجل حريتهم. امنحوهم الحرية، وأعيدوا لهم أرضهم وسترون أن هذا الأمر سينتهي. الآن، لا تنتهج إيران سياسة إبادة. اقتراح إيران للمنطقة هو إجراء استفتاء يسمح للفلسطينيين واليهود والمسيحيين، وكل من يعيش هناك، والمسلمين، وكل من اقتلع من أرضه، بالتصويت وبتحديد مصيرهم".



وتابع:“قد يقول بعض الناس إن هذا يعني دفع اليهود إلى البحر. هل حدث ذلك في جنوب أفريقيا؟ كانوا يقولون نفس الشيء تمامًا. عشت أنا وأنت بما فيه الكفاية لمعرفة أنه في السبعينيات والثمانينيات، كانوا يقولون إنه إذا كان هناك نظام غير عنصري في جنوب إفريقيا، فسيتم إلقاء جميع البيض في البحر، وسيأتي الشيوعيون ويستولون على البلاد. هل هذا ما حدث في جنوب إفريقيا؟ لم يحدث ذلك. لذا فإن سياسات إثارة الخوف التي ينتهجها الصهاينة موجودة ببساطة لمواصلة هذا العمل من الإبادة الجماعية والاحتلال والقمع”.



وعن استعداد ايران للدخول في محادثات مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي، بعد إنسحاب إدارة ترامب الولايات المتحدة منه الذي تفاوضت عليه ايران مع حكومة أوباما، قال ظريف إن“ترامب هو من انسحب من الاتفاق في ذلك الوقت”.



وعن محاولة بايدن مجددًا اعتبر ظريف أن“بايدن واصل بسياسة ترامب. فسياسة الولايات المتحدة لم تتغير منذ تولى الرئيس بايدن منصبه”.



واكد أن“الأسلحة النووية تصب في مصلحتنا الأمنية وستعمل على تعزيز أمننا.

وسأل: إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بمزيد من التهديد اليوم، فما هو السبب؟ هل نحن السبب؟ أم أنه انسحاب ترامب؟ ولماذا انسحب ترامب؟ بسبب الضغوط الإسرائيلية، لقد قال ذلك بنفسه. لقد قال نتنياهو في كتابه أن أولويته الأولى كانت دفع الولايات المتحدة للخروج من الصفقة. فهل العالم اليوم أكثر أمانًا مما كان عليه في عام 2015؟ كيف يمكننا العودة إلى الوضع السابق؟".



وتابع:“من خلال عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقبول أنها ارتكبت خطأ. أعتقد أن ما قاله وزير خارجيتنا هو شيء يمكن تحقيقه، بشرط أن نفهم أن الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، اتخذت خطوة خطيرة للغاية أقنعتها بها إسرائيل”.