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في إسرائيل يناورون حول هدنة مع أيد على الزناد

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس

عاموس هرئيل - 27/9/2024


طوال ساعات مساء الأربعاء الماضي وساعات بعد الظهر أول من أمس، سجل انخفاض في قوة النيران على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان. الهدنة الصغيرة قطعت بهجوم جوي لإسرائيل آخر في حي الضاحية في بيروت الذي قتل فيه قائد رفيع في حزب الله. الأحداث على الأرض ترتبط بشكل وثيق بالتطورات الأخرى، ومنها الاقتراح الأميركي-الفرنسي لوقف إطلاق النار الذي تم عرضه أول من أمس.
سفر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك؛ أثار نوبات غضب شركائه في الائتلاف من اليمين المتطرف عندما أثيرت احتمالية حدوث هدنة في القتال.
بعد حوالي سنة على حرب استنزاف باهظة الثمن ومؤلمة على الحدود الشمالية، فإن أحداث الأيام العشرة في لبنان التهمت كليا كل الأوراق. منذ بدأ بالإطلاق نحو إسرائيل في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فقد أملى حزب الله العديد من الخطوات على الجبهة الشمالية. بواسطة إطلاق النار نحو المستوطنات قرب الحدود، فرض حزب الله إخلاء السكان، والإبقاء على قوات الجيش الإسرائيلي في الشمال، وأسهم بذلك بشكل كبير في نضال حماس في قطاع غزة. إسرائيل في الحقيقة قتلت تقريبا 500 من نشطائه واغتالت شخصيات رفيعة وأفرغت قرى في جنوب لبنان من السكان، لكنها لم تنجح في إجبار حزب الله على وقف النار. كلما قصف أكثر صمم الحزب على زيادة إطلاق النار وإطالة مداه إلى أن غطى بالتدريج معظم منطقة الجليل وهضبة الجولان. رئيس حزب الله، حسن نصر الله، تعهد مرة تلو الأخرى بمواصلة الإطلاق بما أن إسرائيل تحارب في غزة.
الأحداث التي وقعت منذ 17 من الشهر الحالي فصاعدا غيرت الصورة بدرجة معينة. هجمات البيجرات وأجهزة الاتصال التي نسبت لإسرائيل، وتصفية قائد رفيع هو إبراهيم عقيل، والجرح (المقدر) لعلي كركي، وسلسلة التفجيرات الشديدة التي دمر فيها جزء كبير من قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ، للمديين القصير والمتوسط، كل ذلك غير ميزان القوة وأثر على حسابات حسن نصر الله. في هذه الأثناء رد حزب الله كان حذر جدا. وهذا الرد ينعكس في قرار إطلاق الأربعاء الماضي صاروخ بالستي وحيد على مشارف تل أبيب، بعد أن قتل أكثر من 700 لبناني في الهجمات منذ الأسبوع الماضي والآلاف أصيبوا (معظم القتلى، كما يبدو، هم من رجال حزب الله رغم أن هناك أيضا خسائر كثيرة في أوساط المدنيين). الصاروخ، الذي حسب أقوال حزب الله وجه إلى مقر قيادة الموساد، تم اعتراضه.
في جهاز الأمن الإسرائيلي يستعدون لسيناريوهات رد أكثر شدة. ولكن على الأقل في هذه الأثناء يبدو أن هذا ليس فقط نتيجة المس بسلسلة قيادة حزب الله. حسن نصر الله، حتى مساء أول من أمس، حذر من الانزلاق إلى معركة شاملة. إطلاق حزب الله لم يوجه حتى الآن إلى مراكز المدن الكبيرة. يبدو أنه يقول لنفسه إنه بما أنه يمتنع عن قتل جماعي للمدنيين الإسرائيليين، فإن إسرائيل لن تضرب الضاحية؛ الحي الشيعي في جنوب بيروت. في العام 2006، صادق للكركي على إطلاق الصواريخ نحو حيفا، التي قتل فيها مدنيون. إسرائيل ردت بعمليات قصف أخرى للضاحية، وبعد سنتين عرض غادي ايزنكوت، الذي كان في حينه قائد المنطقة الشمالية، عقيدة الضاحية التي هددت بتدمير معاقل حزب الله في الضاحية. ربما أن حسن نصر الله لا يريد تكرار الخطأ.
ضبط النفس النسبي الذي أظهره رئيس حزب الله حتى الآن أثار المفاجأة في الجانب الإسرائيلي. هو يمكن أن يدل على القوة المخيفة للضربات التي تكبدها حزب الله، وخوف أسياده في طهران من أن تتسبب زيادة قوة النيران في فقدان نهائي لمشروعهم الكبير -ترسانة السلاح الضخمة التي أقاموها لحزب الله بعد حرب لبنان الثانية، التي هدفها الأساسي كان ردع إسرائيل عن مهاجمة المنشآت النووية في إيران. أيضا إسرائيل حتى الآن لا تضرب بكل القوة. بعد الهجوم الكبير في بداية الأسبوع قلص سلاح الجو نطاق الهجمات. وفي حين أن احتمالية حدوث عملية برية في جنوب لبنان تزداد باستمرار فيجدر التذكير بأنه حتى الآن تم تجنيد فقط لواءي احتياط.
رغم الفروق الواضحة، إلا أنه يوجد خطوط تشابه معينة بين التخبطات الآن مع تخبطات الأيام الأولى لحرب 2006. إسرائيل هاجمت في حينه صواريخ المدى المتوسط التي أخفاها حزب الله في بيوت في لبنان (عملية "الوزن النوعي") ردا على اختطاف جنديي الاحتياط. بعد بضعة أيام من القتال كانوا مترددين فيما يتعلق باستخدام خطة أخرى، "كاسرة الجليد"، كان اسمها آنذاك. بعض الجنرالات، من بينهم ايزنكوت وموشيه كابلنسكي، أوصوا رئيس الحكومة ورئيس الأركان دان حلوتس بالتوجه إلى هجوم جوي شديد وقصير، وبعده إعطاء فرصة لوقف إطلاق النار، الذي في غيابه ستدخل القوات إلى عملية برية في جنوب لبنان. فعليا، حكومة اولمرت لم تعمل بحزم على الحل السياسي، حزب الله اختار مواصلة القتال، والعملية تدحرجت إلى شهر آخر من القتال البري المتردد، من دون حسم، إلى أن تدخلت الدول العظمى وفرضت وقف إطلاق النار.
في هذه المرة، حجم الضرر والمصابين من حزب الله كبير بدرجة لا تقدر. وفي المعادلة هناك متغير آخر وهو، المراسلون الذين يتابعون ما تفعله عائلة نتنياهو وينسبون إليه وزن كبير، مطالبة زوجة رئيس الحكومة بإطالة تواجد الزوجين في نيويورك خلال نهاية الأسبوع، وليقفز المدنيون والجنود. الزوجان نتنياهو يوجد لهما مصلحة شخصية في تهدئة النفوس ليومين آخرين على الأقل، كما أن الاستقبال الذي سيحظى به في الأمم المتحدة مرهون بقوة الهجمات. صباح أول من أمس، نشرت إحاطات متناقضة بدرجة معينة في وسائل الإعلام، في البداية تم اقتباس مصدر في مكتب رئيس الحكومة، الذي أكد أنه "يوجد ضوء أخضر لوقف النار لغرض المفاوضات". بعد ساعة تقريبا، نفى المكتب النبأ الذي نشر في شبكة "سكاي نيوز" حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال "إن رئيس الحكومة حتى لم يرد على العرض الأميركي-الفرنسي". إلى أن هبط نتنياهو في نيويورك، كان قد تم استكمال الانعطافة الكاملة. رئيس الحكومة تنصل من التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها مع الإدارة الأميركية، وتساوق مع المتطرفين في حكومته: الهجوم في لبنان سيستمر حتى إشعار آخر، على الأقل. يمكن فقط تخيل قوة الغضب في الإدارة الأميركية من هذه الخدعة الأخيرة.
لكن هناك المزيد من الاعتبارات ثقيلة الوزن التي تشغل نتنياهو. هجوم جوي جديد في الشمال يستهلك ذخيرة دقيقة، لأنه في مرات كثيرة نحتاج إلى ضرب منصة إطلاق وصاروخ واحد، تكون مخبأة في بيت. الاعتماد على الولايات المتحدة مرتفع جدا، ومن أجل إقناع الإدارة الأميركية في تسريع توفير ذخيرة أخرى، يجب إظهار نية حسنة وإثبات أن إسرائيل ليست العائق أمام الحل الدبلوماسي.
مهمة الوساطة الأميركية تتم بصورة غير مباشرة من خلال الفرنسيين ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي هو أيضا رئيس حركة أمل الشيعية. الأميركيون يحاولون تقديم سلم لحسن نصر الله كي ينزل عليه عن شجرة الالتزام بمواصلة القتال إلى جانب حماس، الذي تبين أنه خطأ بالنسبة له. يبدو أنهم يأملون في أن الهدنة لثلاثة أسابيع لغاية التفاوض يمكن أن تحلي له حبة الدواء المرة.
الرسائل الأولى التي استقبلت من حسن نصر الله يوم الأربعاء الماضي كانت سلبية، كما يبدو أيضا بسبب السؤال كيف يمكن للطرفين العمل في فترة وقف إطلاق النار، كجزء من الدفاع عن النفس. الخيار من ناحية حزب الله ليس فقط بين وقف إطلاق النار وحرب شاملة وهزيمة، ربما أنه سيختار مواصلة إدارة حرب استنزاف، التي في إطارها يحافظ على مدى نيران واسع ويحاول التشويش لفترة طويلة الحياة في شمال البلاد، بدرجة أبعد بكثير من المناطق التي هاجمها بشكل ثابت حتى الأسبوع الماضي.
حول وقف إطلاق النار، إذا تم التوصل إليه، تثور علامات استفهام أخرى. كيف ستمنع إسرائيل حزب الله من كسب الوقت من أجل أن ينهض، ويرمم سلسلة القيادة والسيطرة، وربما إعادة تسلحه؟ ماذا ستفعل إذا استأنف حزب الله قوافل السلاح المهربة من سورية إلى لبنان؟ وحتى إذا انزلقت الأسابيع الثلاثة وتحولت إلى اتفاق للمدى الطويل، كيف يضمنون أن هذا الاتفاق سيؤدي الى هدوء طويل في الشمال وعودة السكان؟
رؤساء المجالس الإقليمية على طول الحدود في الجليل يظهرون مؤخرا القلق من جانبين في انتشار حزب الله: "قرى خشبة القفز والبنى التحت أرضية. الادعاء هو أن حزب الله ينتشر في قرى شيعية قرب الجدار بشكل يسمح لرجال قوة الرضوان بالانطلاق سريعا للاقتحام إلى داخل أراضي إسرائيل، مع استخدام البنى التحتية التي توجد في الطرف اللبناني. في الجيش الإسرائيلي، وبالأساس في قيادة المنطقة الشمالية، هناك ضباط يعتقدون أن احتلال المنطقة حتى نهر الليطاني وإعادة إقامة المنطقة الأمنية التي تركت في أيار (مايو) 2000، هو شرط الحد الأدنى لوضع نهاية للحرب. آخرون يحذرون من تورط مزدوج، في البداية في معارك وبعد ذلك الاحتفاظ بالأرض، ويذكرون أن إقامة شبكة مواقع بتكلفة اقتصادية وعسكرية باهظة لن تمنع إطلاقا حاد المسار لصواريخ من فوق المواقع نحو المستوطنات القريبة من الجدار.
الجنرال احتياط يعقوب عميدرور هو أحد المستشارين المؤثرين الآن في حاشية نتنياهو (اثنان آخران هما العميد احتياط آفي ايتام ويعقوب ميغل) (لا يوجد لهؤلاء الثلاثة منصب رسمي). من بعض ظهورات عميدرور مؤخرا، يمكن المعرفة عن نوايا رئيس الحكومة. نتنياهو يستعد لاحتمالية اندلاع حرب طويلة في غزة وفي لبنان أيضا. هو يضع الآن لبنان في المقام الأول لأن المخاطرة التي يتعرض لها من حماس في غزة تقلصت جدا (عميدرور لا يشرح لماذا لم يتوصل إلى هذا الاستنتاج قبل بضعة أشهر). بخصوص عملية برية، فإنها لا تطرح كموضوع لا يمكن التنازل عنه. وحسب قوله، إذا أبعد اقتراح الوساطة رجال حزب الله إلى ما وراء الليطاني، فإنه لا توجد حاجة إلى إرسال الجنود إلى داخل لبنان. وفي ظل غياب ذلك، فلن يكون مناص من فعل ذلك.
مرات عدة في الأيام الأخيرة، رغم العمليات المثيرة للانفعال للجيش والاستخبارات، ثار الشك في أننا في الواقع نشهد لعبة "بوكر" شرق أوسطية واسعة. عملية اصطدام واسعة على الأرض ما تزال لا تبدو مؤكدة. ربما أن إسرائيل ما تزال تحاول التوصل إلى إنجازات في الحرب من دون استخدام القوة البرية.

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