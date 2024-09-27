نتنياهو.. كل العيون عليه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
شيرين افيتان كوهن 27/9/2024
مع أن رئيس الوزراء نتنياهو يوجد بعيدا في نيويورك هذه الأيام، لكن لما يخرج عنه ينتظره وزراء حكومته الذين تركهم في إسرائيل وكذا الأميركيون الذين يحاولون أن يفرضوا عليه وقف نار في الشمال بشروط خاسرة.
حين تكون كفاءاته الخطابية هي السلاح الأقوى لديه، فإنه سيصعد ليخطب في الأمم المتحدة مع محاولة لأن يجمع في رزمة واحدة هجمات ضد حزب الله مع إمكانية لاتفاق.
الوعي الدولي لرئيس الوزراء يوجد في أثر المهمة الكبرى التي هي إعادة الأمن لمواطني إسرائيل. يشعر نتنياهو بالحاجة لأن يهدئ الساحة الدولية التي تؤشر إلى أن الائتمان الذي أعطي لإسرائيل للحرب ضد أعدائها نفد -لكن بخاصة الأميركيين الذين باتوا أقل فأقل عطفا لاحتياجات الأمن الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك، عليه أن يوفر أيضا جوابا لسكان الشمال ولوزراء حكومته من غير المستعدين لإنهاء المعركة في لبنان في هذه المرحلة.
وحسب محافل في محيطه، سيحاول نتنياهو بمحاولات سياسية ولفظية أن يشرح كيف يخوض الحرب بكل قوة من جهة ويواصل مسار هجمة البيجر والتصفيات التي أذهلت العدو، وباليد الأخرى لا يغلق الباب على التسوية.
من ناحيته، فإن خطوات متدرجة أخرى في تصفية واقتطاع القدرات من حزب الله مما يؤدي في النهاية إلى اتفاق 1701، هي الخطة المفضلة. السؤال هو إذا كان نصر الله سيبدي اهتماما لاتفاق من هذا النوع أم سيفضل التملص والانتظار إلى أن تفرض فرنسا والولايات المتحدة على إسرائيل وقف نار من دون شروط.
النموذج الذي وضعه السنوار في غزة في موضوع الاتفاقات كفيل بأن يتبين بأن نصر الله يفضل دفع الثمن بالدم شريطة أن تجد إسرائيل نفسها على الركبتين من الناحية السياسية. من جهة أخرى، خطة السنوار هذه لم تنجح، كما ينبغي. إسرائيل تقاتل في الحرب الأطول في تاريخها، لكن من دون أن تكون مطالبة بأن تتوقف حتى هذه اللحظة.
من ناحية نتنياهو، هذا هو السيناريو الأفضل: رفض نصر الله سيسمح له بمزيد ومزيد من الضربات من دون الانجرار إلى حرب واسعة وإلى محادثات جانبية عن اتفاقات. بهذه الطريقة، إسرائيل ستتمكن بالفعل من تقريب عودة سكان الشمال إلى بيوتهم لكن مع علامة استفهام كما يشهد سكان غلاف غزة، الذين تلقوا اتفاقات سيئة وهدوء لمدد مرحلية وفي نهايتها مذبحة.
نتنياهو، الذي بنى خطة المراحل للجيش بعد أن عرض الجيش البدائل عليه ولم تقبل، معني بحبل نجاة سياسي آخر لإنهاء المهمة في لبنان.
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