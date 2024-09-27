نتنياهو.. كل العيون عليه

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

شيرين افيتان كوهن 27/9/2024

مع أن رئيس الوزراء يوجد بعيدا في نيويورك هذه الأيام، لكن لما يخرج عنه ينتظره وزراء حكومته الذين تركهم في إسرائيل وكذا الأميركيون الذين يحاولون أن يفرضوا عليه وقف نار في الشمال بشروط خاسرة.

حين تكون كفاءاته الخطابية هي السلاح الأقوى لديه، فإنه سيصعد ليخطب في الأمم المتحدة مع محاولة لأن يجمع في رزمة واحدة هجمات ضد حزب الله مع إمكانية لاتفاق.

الوعي الدولي لرئيس الوزراء يوجد في أثر المهمة الكبرى التي هي إعادة الأمن لمواطني إسرائيل. يشعر نتنياهو بالحاجة لأن يهدئ الساحة الدولية التي تؤشر إلى أن الائتمان الذي أعطي لإسرائيل للحرب ضد أعدائها نفد -لكن بخاصة الأميركيين الذين باتوا أقل فأقل عطفا لاحتياجات الأمن الإسرائيلية.

إلى جانب ذلك، عليه أن يوفر أيضا جوابا لسكان الشمال ولوزراء حكومته من غير المستعدين لإنهاء المعركة في لبنان في هذه المرحلة.

وحسب محافل في محيطه، سيحاول نتنياهو بمحاولات سياسية ولفظية أن يشرح كيف يخوض الحرب بكل قوة من جهة ويواصل مسار هجمة البيجر والتصفيات التي أذهلت العدو، وباليد الأخرى لا يغلق الباب على التسوية.

من ناحيته، فإن خطوات متدرجة أخرى في تصفية واقتطاع القدرات من حزب الله مما يؤدي في النهاية إلى اتفاق 1701، هي الخطة المفضلة. السؤال هو إذا كان نصر الله سيبدي اهتماما لاتفاق من هذا النوع أم سيفضل التملص والانتظار إلى أن تفرض فرنسا والولايات المتحدة على إسرائيل وقف نار من دون شروط.

النموذج الذي وضعه السنوار في غزة في موضوع الاتفاقات كفيل بأن يتبين بأن نصر الله يفضل دفع الثمن بالدم شريطة أن تجد إسرائيل نفسها على الركبتين من الناحية السياسية. من جهة أخرى، خطة السنوار هذه لم تنجح، كما ينبغي. إسرائيل تقاتل في الحرب الأطول في تاريخها، لكن من دون أن تكون مطالبة بأن تتوقف حتى هذه اللحظة.

من ناحية نتنياهو، هذا هو السيناريو الأفضل: رفض نصر الله سيسمح له بمزيد ومزيد من الضربات من دون الانجرار إلى حرب واسعة وإلى محادثات جانبية عن اتفاقات. بهذه الطريقة، إسرائيل ستتمكن بالفعل من تقريب عودة سكان الشمال إلى بيوتهم لكن مع علامة استفهام كما يشهد سكان غلاف غزة، الذين تلقوا اتفاقات سيئة وهدوء لمدد مرحلية وفي نهايتها مذبحة.

نتنياهو، الذي بنى خطة المراحل للجيش بعد أن عرض الجيش البدائل عليه ولم تقبل، معني بحبل نجاة سياسي آخر لإنهاء المهمة في لبنان.