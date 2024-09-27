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توجه لتحويل محطات المعرفة إلى مراكز تمكين رقمي للمجتمعات المحلية

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا نيتها للعمل خلال المرحلة المقبلة لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث "محطات المعرفة" المنتشرة في مختلف مناطق الأردن وتحويلها إلى مراكز تقدم خدمات تقنية متقدمة وخدمات حكومة رقمية واحتضان الرياديين ومراكز لتأهيل الشباب والمجتمعات رقميا في مختلف المحافظات.
ولأجل هذا الغرض، أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة الإستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل ( محطات المعرفة سابقا )، وطرحت هذه المسودة للاستشارة مع القطاع والمهتمين بهدف تطويرها وصياغتها بشكلها النهائي للمضي في تنفيذها بعد ذلك.
وحددت الوزارة الخميس الماضي 26 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات وردود الأفعال حول بنود ومحاور مسودة الإستراتيجية، التي حملت رؤية عامة مفادها " تمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل".
وقالت الحكومة في مسودة الإستراتيجية "انطلاقا من سعي الحكومة لمواكبة التطورات التقنية، ولتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطن وللتقدم في عملية التحول الرقمي، ولتوفير بيئة رقمية ممكنة للمجتمعات المحلية ولرفع القدرات الرقمية للأفراد عملت الحكومة على إعادة النظر في محطات المعرفة المنتشرة في كل محافظات المملكة وفي أدوارها ومهامها ونموذج عملها وإعادة هيكليتها بالشكل الذي يضمن استغلال تلك المحطات بأفضل صورة، وهي تسعى من خلال هذه الإستراتيجية لتطوير عمل المحطات وتحويلها إلى مراكز تقنية داعمة ومؤهلة للشباب والمجتمعات المحلية".
وأكدت الحكومة في مسودة الإستراتيجية أنها إرتأت تبني تغيير مسمى محطات المعرفة إلى "محطات المستقبل"، لتغطي بمسماها الجديد المهام والمسؤوليات الجديدة التي يترتب تنفيذها خلال السنوات المقبلة لتحقيق شمول رقمي متكامل ومستدام، وبناء مجتمع محلي مؤهل يغطي احتياجات السوق المحلية والإقليمية من خلال تنفيذ مجموعة من المهام الأهداف والمهام الجديدة التي حددتها الإستراتيجية.
وبذلك، تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة ومن خلال الإستراتيجية الجديدة إلى تطوير وتوسيع مهام محطات المعرفة لتكون محطات تقنية تأهيلية وداعمة رقميا للمجتمعات المحلية والشباب، فضلا عن إضافة مهام تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن في الأماكن التي تتواجد فيها.
ويشار إلى أن مبادرة تأسيس مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع (والتي سميت فيما بعد مبادرة محطات المعرفة الأردنية) في العام 2001، وهي تنتشر في مختلف محافظات المملكة من خلال 100 محطة معرفة تقدم خدمات الحاسوب والإنترنت والتدريب عليها، لاسيما في المناطق النائية والريفية بهدف تأهيل ورفع كفاءة أفراد المجتمعات المحلية من خلال التحاقهم ببرامج ودورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إلى ذلك، حددت مسودة الإستراتيجية الأهداف العامة لهذا المشروع والتي تشمل: تأهيل أفراد المجتمع المحلي وإكسابهم المهارات الرقمية واللغوية والحياتية اللازمة لمواكبة التطورات واحتياجات سوق العمل، إتاحة بيئة مناسبة للشركات الناشئة ورياديي الأعمال ودعمهم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قائمة، توفير الوصول إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية البيئة المحلية للمجتمعات من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي ستنفذها محطات المستقبل.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق العدالة الرقمية بين كافة شرائح المجتمع المحلي من خلال تكييف محطات المستقبل حسب الاحتياجات على اختلاف المواقع الجغرافية.
وعن الخدمات المستقبلية التي تسعى الحكومة لتقديمها من خلال محطات المستقبل، بينت مسودة الإستراتيجية أنها تسعى لتقديم خدمات الحكومة الرقمية وذلك من خلال توفير البنية التحتية التقنية، والمهارات اللازمة للمدربين لمساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات الرقمية.

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