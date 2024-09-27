توجه لتحويل محطات المعرفة إلى مراكز تمكين رقمي للمجتمعات المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا نيتها للعمل خلال المرحلة المقبلة لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث "محطات المعرفة" المنتشرة في مختلف مناطق الأردن وتحويلها إلى مراكز تقدم خدمات تقنية متقدمة وخدمات حكومة رقمية واحتضان الرياديين ومراكز لتأهيل الشباب والمجتمعات رقميا في مختلف المحافظات.
ولأجل هذا الغرض، أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة الإستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل ( محطات المعرفة سابقا )، وطرحت هذه المسودة للاستشارة مع القطاع والمهتمين بهدف تطويرها وصياغتها بشكلها النهائي للمضي في تنفيذها بعد ذلك.
وحددت الوزارة الخميس الماضي 26 من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات وردود الأفعال حول بنود ومحاور مسودة الإستراتيجية، التي حملت رؤية عامة مفادها " تمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل".
وقالت الحكومة في مسودة الإستراتيجية "انطلاقا من سعي الحكومة لمواكبة التطورات التقنية، ولتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطن وللتقدم في عملية التحول الرقمي، ولتوفير بيئة رقمية ممكنة للمجتمعات المحلية ولرفع القدرات الرقمية للأفراد عملت الحكومة على إعادة النظر في محطات المعرفة المنتشرة في كل محافظات المملكة وفي أدوارها ومهامها ونموذج عملها وإعادة هيكليتها بالشكل الذي يضمن استغلال تلك المحطات بأفضل صورة، وهي تسعى من خلال هذه الإستراتيجية لتطوير عمل المحطات وتحويلها إلى مراكز تقنية داعمة ومؤهلة للشباب والمجتمعات المحلية".
وأكدت الحكومة في مسودة الإستراتيجية أنها إرتأت تبني تغيير مسمى محطات المعرفة إلى "محطات المستقبل"، لتغطي بمسماها الجديد المهام والمسؤوليات الجديدة التي يترتب تنفيذها خلال السنوات المقبلة لتحقيق شمول رقمي متكامل ومستدام، وبناء مجتمع محلي مؤهل يغطي احتياجات السوق المحلية والإقليمية من خلال تنفيذ مجموعة من المهام الأهداف والمهام الجديدة التي حددتها الإستراتيجية.
وبذلك، تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة ومن خلال الإستراتيجية الجديدة إلى تطوير وتوسيع مهام محطات المعرفة لتكون محطات تقنية تأهيلية وداعمة رقميا للمجتمعات المحلية والشباب، فضلا عن إضافة مهام تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن في الأماكن التي تتواجد فيها.
ويشار إلى أن مبادرة تأسيس مراكز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع (والتي سميت فيما بعد مبادرة محطات المعرفة الأردنية) في العام 2001، وهي تنتشر في مختلف محافظات المملكة من خلال 100 محطة معرفة تقدم خدمات الحاسوب والإنترنت والتدريب عليها، لاسيما في المناطق النائية والريفية بهدف تأهيل ورفع كفاءة أفراد المجتمعات المحلية من خلال التحاقهم ببرامج ودورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إلى ذلك، حددت مسودة الإستراتيجية الأهداف العامة لهذا المشروع والتي تشمل: تأهيل أفراد المجتمع المحلي وإكسابهم المهارات الرقمية واللغوية والحياتية اللازمة لمواكبة التطورات واحتياجات سوق العمل، إتاحة بيئة مناسبة للشركات الناشئة ورياديي الأعمال ودعمهم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قائمة، توفير الوصول إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية البيئة المحلية للمجتمعات من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي ستنفذها محطات المستقبل.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق العدالة الرقمية بين كافة شرائح المجتمع المحلي من خلال تكييف محطات المستقبل حسب الاحتياجات على اختلاف المواقع الجغرافية.
وعن الخدمات المستقبلية التي تسعى الحكومة لتقديمها من خلال محطات المستقبل، بينت مسودة الإستراتيجية أنها تسعى لتقديم خدمات الحكومة الرقمية وذلك من خلال توفير البنية التحتية التقنية، والمهارات اللازمة للمدربين لمساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات الرقمية.
MENAFN27092024000072011014ID1108724618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.