شهداء في غارات للاحتلال على مناطق في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الاراضي الفلسطينية - فيما تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي أمس بغارات جوية ومدفعية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العديد من الفلسطينيين، شهدت مناطق في الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال استشهدات خلالها سيدة بنيران الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.
واستهدف الاحتلال في غزة بقصف مدفعي شارع الرشيد وحي الشجاعية ومناطق أخرى من القطاع.
وأكدت مصادر طبية من مستشفى
المعمداني وصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى نتيجة قصف
إسرائيلي.
وأوضح شهود عيان أن فلسطينيين مع طواقم طبية نقلوا جثامين 3 شهداء وعدد من الإصابات، أحدهم من شارع الرشيد، واثنين من حي الشجاعية (شرق)، نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من مسيرات إسرائيلية.
وذكرت أنباء إن قصفا مدفعيا للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والذي يعد أكبر أحياء البلدة القديمة بمدينة غزة، والثاني من حيث عدد السكان.
وقد أحبط الحي عدة محاولات من قوات الاحتلال لاقتحام جنوب غزة، ويضم الحي عديدا من الأماكن الأثرية التاريخية.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وبالتوازي مع عدوانه على غزة، يشن إسرائيل حملة اعتداءات يومية في مختلف مدن الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد المئات واعتقال الآلاف وهدم عديد من المنازل وتجريف البنى التحتية.
فقد أقتحمت قوات الاحتلال أمس مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اشتباكات مع مقاومين.
وأصيب أمس عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في يتما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود اعتقلوا أمس مدرسا فلسطينيا من مدينة نابلس "بشبهة التحريض ودعم تنظيم إرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد قولها.
وفي الخليل ذكرت مصادر محلية أن شابان من بلدة بيت أمر أصيبا أمس برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيادتهما دراجات نارية بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري على مدخل المخيم استهدفت الشبان، مما أسفر عن إصابة أحدهما ويبلغ من العمر (23 عاما) برصاصتين في الصدر والقدم، وصفت حالته بالخطيرة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الميزان في الخليل.
كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر (20 عامًا) برصاصة في ذراعه، وصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.
وتتواصل اعتداءات الاحتلال في المنطقة بشكل متزايد، حيث يتعرض الشبان بشكل مستمر لإطلاق النار والاستهداف من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في نقاط عسكرية قريبة من المخيمات والبلدات الفلسطينية.-(وكالات)
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