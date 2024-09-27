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شهداء في غارات للاحتلال على مناطق في غزة

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الاراضي الفلسطينية - فيما تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي أمس بغارات جوية ومدفعية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العديد من الفلسطينيين، شهدت مناطق في الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال استشهدات خلالها سيدة بنيران الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.
واستهدف الاحتلال في غزة بقصف مدفعي شارع الرشيد وحي الشجاعية ومناطق أخرى من القطاع.
وأكدت مصادر طبية من مستشفى المعمداني وصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى نتيجة قصف إسرائيلي.
وأوضح شهود عيان أن فلسطينيين مع طواقم طبية نقلوا جثامين 3 شهداء وعدد من الإصابات، أحدهم من شارع الرشيد، واثنين من حي الشجاعية (شرق)، نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من مسيرات إسرائيلية.
وذكرت أنباء إن قصفا مدفعيا للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والذي يعد أكبر أحياء البلدة القديمة بمدينة غزة، والثاني من حيث عدد السكان.
وقد أحبط الحي عدة محاولات من قوات الاحتلال لاقتحام جنوب غزة، ويضم الحي عديدا من الأماكن الأثرية التاريخية.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وبالتوازي مع عدوانه على غزة، يشن إسرائيل حملة اعتداءات يومية في مختلف مدن الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد المئات واعتقال الآلاف وهدم عديد من المنازل وتجريف البنى التحتية.
فقد أقتحمت قوات الاحتلال أمس مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اشتباكات مع مقاومين.
وأصيب أمس عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في يتما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود اعتقلوا أمس مدرسا فلسطينيا من مدينة نابلس "بشبهة التحريض ودعم تنظيم إرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد قولها.
وفي الخليل ذكرت مصادر محلية أن شابان من بلدة بيت أمر أصيبا أمس برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيادتهما دراجات نارية بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري على مدخل المخيم استهدفت الشبان، مما أسفر عن إصابة أحدهما ويبلغ من العمر (23 عاما) برصاصتين في الصدر والقدم، وصفت حالته بالخطيرة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الميزان في الخليل.
كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر (20 عامًا) برصاصة في ذراعه، وصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.
وتتواصل اعتداءات الاحتلال في المنطقة بشكل متزايد، حيث يتعرض الشبان بشكل مستمر لإطلاق النار والاستهداف من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في نقاط عسكرية قريبة من المخيمات والبلدات الفلسطينية.-(وكالات)

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