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هل يكرر الاحتلال سيناريو غزة في التفاوض مع حزب الله لإطالة أمد الحرب؟

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعجب بنجاعة عشرات مرات التفاوض والمماطلة في غزة، وحقق من ذلك مكاسب كبيرة، أبرزها أنه أعطى شرعية لعدوانه وهمجيته ضد القطاع، وأزهق آلاف الأرواح معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، لدرجة أن بات يمارس ذات النهج في التفاوض على إنهاء عدوانه على لبنان.
فقد صدم نتنياهو ساسة أميركيين وفرنسيين بتراجعه عن مقترح قدمه البلدان بعدما وافق عليه بداية، ووفق محللين فإن تراجعه جاء بعد ضغط من أعضاء حكومته اليمينية المتطرف، والتي يعتبرها شماعة يعلق عليها أسباب رفض كل مبادرات اطلاق وقف النار سواء في غزة أو لبنان، معتمدا أن الولايات المتحدة مهما فعل لن توقف شريان الاسلحة التي تقتل المدنيين في قطاع غزة ولبنان.
ما يدلل على ذلك ما ذكرته وسائل إعلام من أن كيان الاحتلال يدرس حاليا مقترح الهدنة الأميركي، وفي هذا السياق حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن نتنياهو سيرتكب خطأ إذا رفض وقف إطلاق النار في لبنان وسيتحمل مسؤولية تصعيد إقليمي جراء ذلك.
وقال نتنياهو أمس إن فرقا إسرائيلية عقدت اجتماعات لمناقشة المقترحات الأميركية لوقف إطلاق النار مع لبنان أول من أمس، وستواصل المناقشات في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق ذكر كتاب ومحللين في الكيان المحتل أمس أن في جعبة نتنياهو شروط لوقف الحرب على لبنان لن يقبل بها حزب الله وأبرزها العودة الى ما قبل نهر الليطاني، ليضمن عودة آمنة لسكان شمال الاحتلال، والانسلاخ عما يجري في غزة.
من جهته قال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن مقترح الهدنة الأميركي بين إسرائيل ولبنان جاء بعد مشاورات مع الإسرائيليين.
وأكد كيربي أن الإدارة الأميركية تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ولم تكن لتصدر بيانا لو لم يكن لديها سبب للاعتقاد أن محادثاتها مع الإسرائيليين كانت تدعم وقف إطلاق النار.
وأضاف أن المقترح الذي قدمته واشنطن لم يأت من فراغ بل بعد مشاورات مع الإسرائيليين، مؤكدا أن لديه كل الأسباب للاعتقاد أنهم كانوا على علم.
وعلق كيربي على ما ورد من تراجع نتنياهو عن الموافقة على المقترح بالقول إنه لا يعرف لماذا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ما قاله بشأن المقترح ولا يعرف ما هي اعتباراته السياسية أو العملية.
من جانبها قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي أهمية اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وشدد على أن التصعيد سيعقّد عودة المدنيين لبيوتهم.
ووصف ماكرون -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال- مقترح الهدنة بأنه متين، وأوضح أنه أُعد بالتنسيق مع نتنياهو شخصيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وأضاف ماكرون: "أعتقد أن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) سيكون قد ارتكب خطأ إذا رفض، لأنه سيتحمل مسؤولية تصعيد إقليمي وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في لبنان، وهو تصعيد أكبر بكثير، لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه".
من جهته حث ترودو على وقف القتال، وقال إنه "من الضروري للغاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار فورا".
وكانت الولايات المتحدة أطلقت أول من أمس مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لمدة 21 يوما من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن محادثات وقف إطلاق النار المحتمل مع حزب الله هي الدافع لسفر نتنياهو إلى نيويورك.
كما نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن أن نتنياهو لا يريد الانجرار لغزو بري ربما يقوض إنجازات الجيش الإسرائيلي، وأنه يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والمقربين منه شاركوا بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.
لكن صحيفة هآرتس قالت نقلا عن مصادر إن نتنياهو تراجع عن الموافقة على اقتراح الهدنة الأميركي بعد انتقادات داخل حكومته.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية مصدومة من تراجع نتنياهو عمّا وصفتها بالتفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان.
وبهذا الشأن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن لم تتخل بعد عن مبادرة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاقتراح لم يتضمن تاريخا لبدئه.
وقال البيت الأبيض إن البيان الذي أصدره أمس مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بشأن لبنان مفاده أنهم لا يؤمنون بحرب شاملة، مشيرا إلى أن ذلك البيان كان دعوة واضحة لوقف إطلاق نار مؤقت لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.
وأكد البيت الأبيض أول من أمس الخميس أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عقدوا محادثات بشأن لبنان في نيويورك.
وفي الإطار ذاته نقل موقع بلومبيرغ عن وزراء دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن، وبريطانيا جون هيلي، وأستراليا ريتشارد مارلز قولهم خلال مؤتمر صحفي في لندن أول من أمس إن "وقف إطلاق النار ممكن رغم رفض إسرائيل مقترح بايدن".-(وكالات)

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