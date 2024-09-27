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الغموض يكتنف مصير زعيم حزب الله

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - ما يزال الغموض يكتنف مصير زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله، عقب غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعنف سلسلة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية مساء أمس، منذ بدأ الهجوم على لبنان، كان الهدف من ورائها استهداف نصرالله، التي قالت مصادر إعلامية أنه "لم يصب في الغارة الاسرائيلية.
وسائل إعلام عبرية، قالت إن الاستهداف كان "ناجحا"، مدعية "انه أصاب نصرالله" برغم عدم تأكيدها بأنه قضى في تلك الغارات التي اصابت عدة مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية، وخلفت شهداء وجرحى، لم يعرف عددهم بالتحديد لغاية منتصف ليلة أمس.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن "تقديرات الاستخبارات، لا تستبعد أن تكون غاراتها قد أسفرت عن مقتل عدد من كبار قادة فيلق القدس الإيراني".
في المقابل ولغاية منتصف ليل أمس، التزم حزب الله الصمت التام بخصوص الغارة، ولم ترشح أي أخبار مؤكدة عن مصير زعيمه، برغم محاولات وسائل اعلام في لبنان، الحصول على معلومة واضحة بشأن ما حدث، ووفقا لمصادر تواصلت مع الحزب، خلصت الى أنه "ليست لدى الحزب نية لإصدار بيان قريبا بشأن الأمر".
إلى ذلك سمع دوي صفارات الإنذار في عدد من المواقع في الكيان الإسرائيلي المحتل، بعدما أطلق حزب الله عددا من الصواريخ طوال يوم أمس، أكثرها كثافة كان بعد استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية.
في الاثناء أظهرت تحركات وتجهيزات لجيش الاحتلال في شمال الكيان أنه يستعد لغزو بري لجنوب لبنان، وإن كان بعض المحللين استبعدوه.
فتعبئة جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوغل بري محتمل واضحة في الشمال، منذ أول من أمس، بعد استدعاء كتيبتين من جنود الاحتياط.
فقد اتجهت عدة قوافل من سيارات ومركبات عسكرية على الطرق في شمال الاحتلال، وفق ما أظهرت عدة صور من عين المكان.
وأكد مسؤول أمني لدى الاحتلال أن أي عملية برية على الحدود اللبنانية ستكون قصيرة قدر الإمكان.
وأضاف طالبا عدم كشف اسمه "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن". وقال "أعددنا لتلك العملية بشكل يومي، ومن المؤكد أنها في متناولنا".
فيما قال أحد جنود الإحتلال يبلغ من العمر 20 عاما، قاتل سابقا في قطاع غزة، إن فرقته وصلت للتو إلى الشمال.
وأضاف أنه خضع لتدريبات على مناخ لبنان المختلف وتضاريسه الجبلية، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"
إلى ذلك، تحدث عن "حرب من نوع مختلف" في لبنان. وأكد أن الجنود مستعدون للغزو البري، لكنه قال "لا نعرف ما إذا كان سيحدث، لكننا نستعد".
وكان جيش الاحتلال أعلن أول من أمس أنه أجرى مناورة تحاكي غزوا بريا للبنان.
وخلال ساعات مساء أمس شن جيش الاحتلال عدة غارات جوية على مواقع مختلفة في جنوب لبنان بينها المقر الرئيس لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
وعلى وقع تلك الأحداث كال رئيس الحكومة في الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامية للأمم المتحدة في نيويورك، الاتهامات والتهديدات لإيران.
إذ ادعى أن إسرائيل تقاتل من أجل البقاء، وأنها تقاتل على 7 جبهات، وأنها تدافع عن نفسها في حرب تنظمها إيران ضدها.
وقال مهددا الإيرانيين "إذا ضربتمونا سنضربكم"، وادعى ألا مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه.
كذلك أعلن أن إسرائيل لن تدخر جهدا لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، مشددا على أن على تل أبيب ضمان ذلك.
فرأى أن على إسرائيل أن تهزم حزب الله في لبنان، مشددا على أن قواته تحارب من أجل "نصر شامل ولا بديل عن ذلك".
وأكد مواصلة ضرب لبنان حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، معتبرا أن الحزب اختار الحرب ولا خيار آخر لإسرائيل.
كما كشف أن حزب الله زحف إلى حدود إسرائيل وحفر الأنفاق هناك.
وقال "أن إسرائيل لن تسمح بوجود حزب الله على الحدود الشمالية مرة أخرى".
أما عن الحوثيين في اليمن، فأكد أنهم استهدفوا إسرائيل عشرات المرات وكان آخرها تل أبيب (أول من أمس).
كذلك ادعى أن المحكمة الجنائية الدولية تسرعت في أحكامها ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وزعم أن عزل إسرائيل ما زال يشكل وصمة أخلاقية في حق الأمم المتحدة.
وقبل بدء رئيس حكومة الاحتلال كلمته غادرت العديد من الوفود القاعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنديداً بممارسات الاحتلال في غزة ولبنان.
وكان قائد سلاح الجو في الكيان المحتل، تومر بار، أن سلاحه يتحضر لدعم القوات في الشمال خلال عمليات برية ضد حزب الله.
يشار إلى أن التصعيد العنيف على لبنان من قبل الاحتلال بدأ منذ الإثنين الماضي، بعد ضربات قاسية تلقاها حزب الله، عبر تفجير آلاف أجهزة النداء والاتصال اللاسلكي (البيجر والووكي توكي) على مدى يومين متتالين الأسبوع الماضي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوفه، فضلا عن مدنيين.
كما اغتيل إبراهيم عقيل، قائد وحدة الرضوان، التي تعتبر "وحدة النخبة في الحزب"، مع 15 آخرين من الوحدة عينها، بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وتلاه اغتيال آخر طال المسؤول عن وحدة الصواريخ في الحزب، فضلا عن قائد المسيرات.
في السياق أعلن جيش الاحتلال أمس عن رصد صاروخ أطلق من اليمن، وقال إنه تمكن من اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي "آرو"، وذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى تل أبيب الكبرى وشمال الكيان في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس.
وأعلن الإسعاف في الكيان إصابة 18 شخصا جراء التدافع أثناء توجههم إلى الأماكن المحصنة بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بعض الإصابات متوسطة.
واضطرت إدارة مطار بن غوريون -الذي يقع قرب تل أبيب- لإيقاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات لفترة وجيزة بعد تفعيل أنظمة الإنذار، وفقا للإعلام الإسرائيلي.
وأظهرت مشاهد عديدة توقف حركة السيارات في بعض الشوارع وهرولة الإسرائيليين إلى الأماكن المحصنة في تل أبيب عقب إطلاق صفارات الإنذار.
إلى ذلك قال موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن واشنطن لم تقدم دعما عملياتيا خلال العمليات الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله، لكنه أشار إلى أنها لم توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمني قوله إن أي عملية برية إسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستنفذ في أقصر وقت، وأضاف "إننا نستعد لذلك يوميا".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش استكمل تجنيد لوائي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية، وذلك في إطار رفع الاستعدادات القتالية على تلك الجبهة.
وقال جيش الاحتلال أنه تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ ووزعت معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط".
وحيال تلك الاحداث لم يصدر الكثير عن حزب، أو عن مدى استعداده لمواجهة توغل بري للاحتلال، ما يطرح سؤالا عن مدى استعداده لذلك، وقد لا يجيب عليه، الا قادم الايام.-(وكالات)

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