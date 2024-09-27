(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - ما يزال الغموض يكتنف مصير زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله، عقب غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي في أعنف سلسلة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية مساء أمس، منذ بدأ الهجوم على لبنان، كان الهدف من ورائها استهداف نصرالله، التي قالت مصادر إعلامية أنه "لم يصب في الغارة الاسرائيلية.
وسائل إعلام عبرية، قالت إن الاستهداف كان "ناجحا"، مدعية "انه أصاب نصرالله" برغم عدم تأكيدها بأنه قضى في تلك الغارات التي اصابت عدة مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية، وخلفت شهداء وجرحى، لم يعرف عددهم بالتحديد لغاية منتصف ليلة أمس.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن "تقديرات الاستخبارات، لا تستبعد أن تكون غاراتها قد أسفرت عن مقتل عدد من كبار قادة فيلق القدس الإيراني".
في المقابل ولغاية منتصف ليل أمس، التزم حزب الله الصمت التام بخصوص الغارة، ولم ترشح أي أخبار مؤكدة عن مصير زعيمه، برغم محاولات وسائل اعلام في لبنان، الحصول على معلومة واضحة بشأن ما حدث، ووفقا لمصادر تواصلت مع الحزب، خلصت الى أنه "ليست لدى الحزب نية لإصدار بيان قريبا بشأن الأمر".
إلى ذلك سمع دوي صفارات الإنذار في عدد من المواقع في الكيان الإسرائيلي المحتل، بعدما أطلق حزب الله عددا من الصواريخ طوال يوم أمس، أكثرها كثافة كان بعد استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية.
في الاثناء أظهرت تحركات وتجهيزات لجيش الاحتلال في شمال الكيان أنه يستعد لغزو بري لجنوب لبنان، وإن كان بعض المحللين استبعدوه.
فتعبئة جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوغل بري محتمل واضحة في الشمال، منذ أول من أمس، بعد استدعاء كتيبتين من جنود الاحتياط.
فقد اتجهت عدة قوافل من سيارات ومركبات عسكرية على الطرق في شمال الاحتلال، وفق ما أظهرت عدة صور من عين المكان.
وأكد مسؤول أمني لدى الاحتلال أن أي عملية برية على الحدود اللبنانية ستكون قصيرة قدر الإمكان.
وأضاف طالبا عدم كشف اسمه "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن". وقال "أعددنا لتلك العملية بشكل يومي، ومن المؤكد أنها في متناولنا".
فيما قال أحد جنود الإحتلال يبلغ من العمر 20 عاما، قاتل سابقا في قطاع غزة، إن فرقته وصلت للتو إلى الشمال.
وأضاف أنه خضع لتدريبات على مناخ لبنان المختلف وتضاريسه الجبلية، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"
إلى ذلك، تحدث عن "حرب من نوع مختلف" في لبنان. وأكد أن الجنود مستعدون للغزو البري، لكنه قال "لا نعرف ما إذا كان سيحدث، لكننا نستعد".
وكان جيش الاحتلال أعلن أول من أمس أنه أجرى مناورة تحاكي غزوا بريا للبنان.
وخلال ساعات مساء أمس شن جيش الاحتلال عدة غارات جوية على مواقع مختلفة في جنوب لبنان بينها المقر الرئيس لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
وعلى وقع تلك الأحداث كال رئيس الحكومة في الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامية للأمم المتحدة في نيويورك، الاتهامات والتهديدات لإيران.
إذ ادعى أن إسرائيل تقاتل من أجل البقاء، وأنها تقاتل على 7 جبهات، وأنها تدافع عن نفسها في حرب تنظمها إيران ضدها.
وقال مهددا الإيرانيين "إذا ضربتمونا سنضربكم"، وادعى ألا مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه.
كذلك أعلن أن إسرائيل لن تدخر جهدا لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، مشددا على أن على تل أبيب ضمان ذلك.
فرأى أن على إسرائيل أن تهزم حزب الله في لبنان، مشددا على أن قواته تحارب من أجل "نصر شامل ولا بديل عن ذلك".
وأكد مواصلة ضرب لبنان حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، معتبرا أن الحزب اختار الحرب ولا خيار آخر لإسرائيل.
كما كشف أن حزب الله زحف إلى حدود إسرائيل وحفر الأنفاق هناك.
وقال "أن إسرائيل لن تسمح بوجود حزب الله على الحدود الشمالية مرة أخرى".
أما عن الحوثيين في اليمن، فأكد أنهم استهدفوا إسرائيل عشرات المرات وكان آخرها تل أبيب (أول من أمس).
كذلك ادعى أن المحكمة الجنائية الدولية تسرعت في أحكامها ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وزعم أن عزل إسرائيل ما زال يشكل وصمة أخلاقية في حق الأمم المتحدة.
وقبل بدء رئيس حكومة الاحتلال كلمته غادرت العديد من الوفود القاعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنديداً بممارسات الاحتلال في غزة ولبنان.
وكان قائد سلاح الجو في الكيان المحتل، تومر بار، أن سلاحه يتحضر لدعم القوات في الشمال خلال عمليات برية ضد حزب الله.
يشار إلى أن التصعيد العنيف على لبنان من قبل الاحتلال بدأ منذ الإثنين الماضي، بعد ضربات قاسية تلقاها حزب الله، عبر تفجير آلاف أجهزة النداء والاتصال اللاسلكي (البيجر والووكي توكي) على مدى يومين متتالين الأسبوع الماضي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوفه، فضلا عن مدنيين.
كما اغتيل إبراهيم عقيل، قائد وحدة الرضوان، التي تعتبر "وحدة النخبة في الحزب"، مع 15 آخرين من الوحدة عينها، بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وتلاه اغتيال آخر طال المسؤول عن وحدة الصواريخ في الحزب، فضلا عن قائد المسيرات.
في السياق أعلن جيش الاحتلال أمس عن رصد صاروخ أطلق من اليمن، وقال إنه تمكن من اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي "آرو"، وذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى تل أبيب الكبرى وشمال الكيان في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس.
وأعلن الإسعاف في الكيان إصابة 18 شخصا جراء التدافع أثناء توجههم إلى الأماكن المحصنة بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بعض الإصابات متوسطة.
واضطرت إدارة مطار بن غوريون -الذي يقع قرب تل أبيب- لإيقاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات لفترة وجيزة بعد تفعيل أنظمة الإنذار، وفقا للإعلام الإسرائيلي.
وأظهرت مشاهد عديدة توقف حركة السيارات في بعض الشوارع وهرولة الإسرائيليين إلى الأماكن المحصنة في تل أبيب عقب إطلاق صفارات الإنذار.
إلى ذلك قال موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن واشنطن لم تقدم دعما عملياتيا خلال العمليات الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله، لكنه أشار إلى أنها لم توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمني قوله إن أي عملية برية إسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستنفذ في أقصر وقت، وأضاف "إننا نستعد لذلك يوميا".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش استكمل تجنيد لوائي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية، وذلك في إطار رفع الاستعدادات القتالية على تلك الجبهة.
وقال جيش الاحتلال أنه تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ ووزعت معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط".
وحيال تلك الاحداث لم يصدر الكثير عن حزب، أو عن مدى استعداده لمواجهة توغل بري للاحتلال، ما يطرح سؤالا عن مدى استعداده لذلك، وقد لا يجيب عليه، الا قادم الايام.-(وكالات)
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