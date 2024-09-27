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جيش الاحتلال: سنوجه ضربات جديدة لمبان إستراتيجية لحزب الله الليلة

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري "ندرس نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وهجومنا كان دقيقا".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي منتصف الليلة، أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وتابع هاغاري: "سنوجه ضربات جديدة لمبان إستراتيجية لحزب الله".

وأردف: "وجهنا إنذارا لسكان مبان في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأننا سنقصفها".

واستكمل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نحن على اتصال دائم مع الولايات المتحدة".

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة في أعنف سلسلة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الجمعة، منذ بدأ الهجوم على لبنان، كان الهدف من ورائها استهداف نصرالله، وبينما قالت مصادر إعلامية إنه "لم يصب في الغارة الإسرائيلية"، ما يزال الغموض يكتنف مصير زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وسائل إعلام عبرية، قالت إن الاستهداف كان "ناجحا"، مدعية أنه "أصاب نصرالله" برغم عدم تأكيدها بأنه قضى في تلك الغارات التي أصابت مواقع عدة للحزب في الضاحية الجنوبية، وخلفت شهداء وجرحى، لم يعرف عددهم بالتحديد لغاية منتصف الليلة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن "تقديرات الاستخبارات، لا تستبعد أن تكون غاراتها قد أسفرت عن مقتل عدد من كبار قادة فيلق القدس الإيراني".

في المقابل وحتى اللحظة، التزم حزب الله الصمت التام بخصوص الغارة، ولم ترشح أي أخبار مؤكدة عن مصير زعيمه، برغم محاولات وسائل إعلام في لبنان، الحصول على معلومة واضحة بشأن ما حدث، ووفقا لمصادر تواصلت مع الحزب، خلصت إلى أنه "ليست لدى الحزب نية لإصدار بيان قريبا بشأن الأمر".

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