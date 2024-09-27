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حزب الله يضرب الاحتلال بوابل من الصواريخ

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، عقب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قال مسؤولون إسرائيليون إنه استهدف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، دون أن يتضح مصيره على الفور.
واستهدف حزب الله مدينة صفد التي تحتضن مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية كبيرة جراء سقوط صواريخ في مواقع عدة حول المدينة.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن امرأة أصيبت جراء سقوط صاروخ على المدينة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن حزب الله أطلق أكثر من 30 صاروخا باتجاه صفد خلال ساعة واحدة.

وأعلن حزب الله من جانبه، في بيان، أنه استهدف مدينة صفد ومستوطنة "كرمئيل" ومستوطنة "ساعر" بصليات صاروخية كبيرة ردّا على "الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال عزز حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في جميع قطاعاته تحسبا لرد من حزب الله، كما حذّر من هجمات محتملة على أهداف إستراتيجية في البر والبحر.


الاحتلال يفتح الملاجئ
ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تتجه نحو الحرب الشاملة"، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم فتح الملاجئ في جميع أنحاء "إسرائيل".

كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤول قوله إن "إسرائيل مستعدة لرد كبير من إيران، وهي مخطئة إذا ظنت أنها تستطيع الهجوم من دون عواقب".

وذكرت وسائل إعلام عبرية عديدة أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى نجاح عملية اغتيال حسن نصر الله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري حاليا التحقق من نتائج الهجوم الذي وصفه بأنه كان "دقيقا جدا"، مبيّنا أنه استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله حسب قوله.

وأفادت قناة "الجزيرة" بأن الغارات الإسرائيلية خلفت دمارا كبيرا وسط حارة حريك بالضاحية الجنوبية وسوّت 4 مباني بالأرض.

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