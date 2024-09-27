حزب الله يضرب الاحتلال بوابل من الصواريخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق حزب الله
اللبناني وابلا من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، عقب الهجوم
الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قال مسؤولون إسرائيليون إنه استهدف
الأمين العام للحزب حسن نصر الله، دون أن يتضح مصيره على الفور.
واستهدف حزب
الله مدينة صفد التي تحتضن مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت
الشرطة الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية كبيرة جراء سقوط صواريخ
في مواقع عدة حول
المدينة.
وذكر الإسعاف
الإسرائيلي أن امرأة أصيبت جراء سقوط صاروخ على المدينة.
وقالت صحيفة
"إسرائيل اليوم" العبرية إن حزب الله أطلق أكثر من 30 صاروخا باتجاه صفد
خلال ساعة واحدة.
وأعلن حزب الله من
جانبه، في بيان، أنه استهدف مدينة صفد ومستوطنة "كرمئيل" ومستوطنة "ساعر"
بصليات صاروخية كبيرة ردّا على "الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى
والمدنيين".
وقالت وسائل إعلام
عبرية إن جيش الاحتلال عزز حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في جميع قطاعاته تحسبا
لرد من حزب الله، كما حذّر من هجمات محتملة على أهداف إستراتيجية في البر والبحر.
الاحتلال يفتح
الملاجئ
ونقلت القناة
الـ12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تتجه نحو الحرب
الشاملة"، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم فتح الملاجئ في
جميع أنحاء "إسرائيل".
كما نقلت "هيئة
البث الإسرائيلية" عن مسؤول قوله إن "إسرائيل مستعدة لرد كبير من إيران،
وهي مخطئة إذا ظنت أنها تستطيع الهجوم من دون عواقب".
وذكرت وسائل
إعلام عبرية عديدة أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى نجاح عملية
اغتيال حسن نصر الله.
وقال المتحدث
باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري حاليا التحقق من نتائج الهجوم الذي وصفه
بأنه كان "دقيقا جدا"، مبيّنا أنه استهدف مقر القيادة المركزية لحزب
الله حسب قوله.
وأفادت قناة
"الجزيرة" بأن الغارات الإسرائيلية خلفت دمارا كبيرا وسط حارة حريك
بالضاحية الجنوبية وسوّت 4 مباني بالأرض.
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