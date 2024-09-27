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8 غارات إسرائيلية متلاحقة على الضاحية الجنوبية خلال أقل من ساعة

9/27/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت، 8 غارات خلال أقل من ساعة على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، إن طائراته هاجمت العشرات من منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات يتم فيها تخزين أسلحة تابعة لحزب الله تحت مبان مدنية في الضاحية الجنوبية.

ونفى حزب الله من جهته وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها الاحتلال بالقصف في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أنه "لا لصحة لادعاءات العدو الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل".


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