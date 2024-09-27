8 غارات إسرائيلية متلاحقة على الضاحية الجنوبية خلال أقل من ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت، 8 غارات خلال
أقل من ساعة على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه،
إن طائراته هاجمت العشرات من منصات إطلاق الصواريخ ومستودعات يتم فيها تخزين أسلحة
تابعة لحزب الله تحت
مبان مدنية في الضاحية الجنوبية.
ونفى حزب الله من جهته وجود أسلحة أو مخازن
أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها الاحتلال بالقصف في الضاحية الجنوبية،
مؤكدا أنه "لا لصحة لادعاءات العدو الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في
المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل".
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