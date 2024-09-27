جيش الاحتلال يقول إنه استهدف قياديين في حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إنه استهدف قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب
لبنان ونائبه، مؤكدا أنه "قضى عليهما".
ولم يصدر عن حزب
الله أي بيان حتى اللحظة ينفي أو يؤكد صحة مزاعم الاحتلال بشأن استشهاد القائد
ونائبه.
وأضاف جيش
الاحتلال أنه يهاجم أهدافا استراتيجية لحزب الله في بيروت، كما يستهدف مواقع
لصناعة السلاح ومباني تضم وسائل قتالية متقدمة ومقرات رئيسية لحزب الله.
ونفى حزب الله في
وقت سابق الليلة، وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها
الاحتلال بالقصف في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أنه "لا لصحة لادعاءات العدو
الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في
الضاحية الجنوبية قبل قليل".
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