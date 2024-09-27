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جيش الاحتلال يقول إنه استهدف قياديين في حزب الله

9/27/2024 11:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إنه استهدف قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه، مؤكدا أنه "قضى عليهما".
ولم يصدر عن حزب الله أي بيان حتى اللحظة ينفي أو يؤكد صحة مزاعم الاحتلال بشأن استشهاد القائد ونائبه.

وأضاف جيش الاحتلال أنه يهاجم أهدافا استراتيجية لحزب الله في بيروت، كما يستهدف مواقع لصناعة السلاح ومباني تضم وسائل قتالية متقدمة ومقرات رئيسية لحزب الله.

ونفى حزب الله في وقت سابق الليلة، وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها الاحتلال بالقصف في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أنه "لا لصحة لادعاءات العدو الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل".

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