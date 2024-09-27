بايدن يصدر توجيهات بشأن وضع القوات والسفارات

بايدن يصدر توجيهات بشأن وضع القوات والسفارات
التاريخ
9/27/2024 11:36:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت
الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر توجيهات لوزارة الدفاع (بنتاغون) لتقييم
وتعديل وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط حسب الضرورة.
وأضاف البيت
الأبيض أن بايدن أصدر توجيهات لفريقه لضمان اتخاذ السفارات الأميركية في المنطقة
جميع التدابير الوقائية.
MENAFN27092024000072011014ID1108724608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.