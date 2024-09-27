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بايدن يصدر توجيهات بشأن وضع القوات والسفارات

9/27/2024 11:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر توجيهات لوزارة الدفاع (بنتاغون) لتقييم وتعديل وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط حسب الضرورة.
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أصدر توجيهات لفريقه لضمان اتخاذ السفارات الأميركية في المنطقة جميع التدابير الوقائية.

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