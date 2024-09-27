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قوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدنا عدة في الضفة

9/27/2024 11:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدات ومدنا عدة في الضفة الغربية المحتلة.
وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة جبع جنوب جنين.

وأكدت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البلدة، وجابت مناطق عدة، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بآليات عسكرية عدة ترافقها جرافة (D9) من جهة حاجز حوارة، وتمركزت في منطقة السوق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، قرية سالم، شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت القرية وتجولت في شوارع وأحياء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم عقبة جبر في أريحا، ونكلوا بشبان قرب بلدة العوجا شمالا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بآليات عدة جابت أحياء وشوارع المخيم، وتمركزت في حي السلمي، وداهمت القوات منزل المواطن باجس السلمي وعاثوا فيه خرابا وفسادا.

وعلى الصعيد ذاته، نكل جنود الاحتلال بمجموعة من الشبان قرب بلدة العوجا، واعتدوا عليهم بالضرب، ورشوا غازا ساما على وجوههم، حيث نقل بعضهم إلى مستشفى أريحا الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بآليات عدة جابت شوارع وأحياءعدة فيها، وسط إطلاق نار كثيف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة المثلث وأطلقت النار صوب مركبات المواطنين، دون يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. (وفا)

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