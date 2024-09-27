قوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدنا عدة في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدات ومدنا عدة في الضفة الغربية المحتلة.
وفي التفاصيل، اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة جبع جنوب جنين.
وأكدت مصادر
محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البلدة، وجابت مناطق عدة، وسط مواجهات
مع قوات الاحتلال.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي
فجر اليوم، مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأكدت مصادر
محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بآليات عسكرية عدة ترافقها جرافة (D9) من جهة حاجز حوارة، وتمركزت في منطقة السوق.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، قرية سالم، شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر
محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت القرية وتجولت في شوارع وأحياء
القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكذلك اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم عقبة جبر في أريحا، ونكلوا بشبان قرب
بلدة العوجا شمالا.
وأشارت مصادر
محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بآليات عدة جابت أحياء وشوارع المخيم،
وتمركزت في حي السلمي، وداهمت القوات منزل المواطن باجس السلمي وعاثوا فيه خرابا
وفسادا.
وعلى الصعيد
ذاته، نكل جنود الاحتلال بمجموعة من الشبان قرب بلدة العوجا، واعتدوا عليهم بالضرب،
ورشوا غازا ساما على وجوههم، حيث نقل بعضهم إلى مستشفى أريحا الحكومي.
واقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة عزون، شرق قلقيلية.
وأكدت مصادر
محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بآليات عدة جابت شوارع وأحياءعدة فيها، وسط
إطلاق نار كثيف.
وأشارت المصادر
إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة المثلث وأطلقت النار صوب مركبات المواطنين،
دون يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. (وفا)
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