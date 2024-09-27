ضرورة استمرار الدعم الأميركي لمنظمات الأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألون بن-مئير* - (موقع ألون بن-مئير) 16/9/2024
يشكل الدعم المالي الأميركي لمختلف منظمات الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية -ليس فقط لتحقيق قضاياها الإنسانية، ولكن أيضًا لخدمة المصالح الوطنية الأميركية. ويعزز هذا الدعم دورها القيادي العالمي ونفوذها، مما يمكنها من السير على أرض أخلاقية عالية.
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انسحبت الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب
من العديد من المنظمات الدولية. وتشمل هذه المنظمات "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)؛ و"منظمة الصحة العالمية"؛ و"منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقاقة والعلوم" (اليونسكو)؛ و"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة. وكانت تصرفات ترامب هذه مدفوعة جزئيا باستراتيجية أوسع نطاقًا، والتي فضلت بالدرجة الأولى، على ما يبدو، إعطاء الأولوية لسياسات "أميركا أولاً". وغالبًا ما استشهد ترامب بالتحيزات أو عدم الكفاءة المتصورة داخل هذه المنظمات. وإذا أعيد انتخاب ترامب، ينبغي إقناعه بعدم اتخاذ إجراءات مماثلة، لأن من شأن ذلك أن يقلل، بدلاً من أن يخدم، دور قيادة أميركا ونفوذها على هذه المنظمات، ويمنعها من القيادة بالقدوة والسير على أرض أخلاقية عالية. وعلى الرغم من أن ترامب، إذا أعيد انتخابه، سوف ينسحب على الأرجح من العديد من هذه المنظمات، فإن توقيت تصرفه وكيفيته قد يعتمدان على عوامل عدة، على النحو الآتي:
المصالح الاستراتيجية: كانت السياسة الخارجية لترامب في كثير من الأحيان معاملاتية. كان يسترشد بما يعتقد أنه يخدم مصالح أميركا على أفضل وجه. فإذا كان البقاء في هذه المنظمات يتعارض مع مصالحه الاستراتيجية المتصورة، مهما كان ذلك مضللاً، فمن المؤكد بلا شك بأنه سيفكر في الانسحاب مرة أخرى من هذه المنظمات وغيرها من منظمات الأمم المتحدة.
المناخ السياسي: يمكن للمناخ السياسي المحلي والدولي أن يؤثر على قراراته. على سبيل المثال، إذا تمتع ترامب بدعم محلي قوي للانسحاب من المنظمات الدولية، أو إذا كانت التوترات الجيوسياسية تتطلب إعادة تقييم للتحالفات، فقد يسعى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
استمرارية السياسة: كانت انسحابات ترامب السابقة مدفوعة بانتقاداته للعديد من هذه المنظمات، مثل الاشتباه بسوء الإدارة أو التحيز ضد دول معينة أو عدم الكفاءة في التعامل مع القضايا العالمية. ويمكن توقع اتخاذه إجراءات مماثلة إذا ظلت آراؤه بشأن هذه "المخاوف" من دون تغيير.
مع ذلك، ونظراً لما كان ترامب يقوله ويدافع عنه أثناء حملته لإعادة انتخابه، فإنه يظل ملتزماً بفكرته المضللة المسماة، "أميركا أولاً"، في حين أن مصلحة أميركا في الواقع تتمثل في البقاء -وليس الانسحاب- في هذه المنظمات الدولية. ومع ذلك، إذا ما اتخذ ترامب إجراءات مماثلة لما فعله سابقًا، فإن ذلك قد يخلق فجوات مالية كبيرة في هذه المنظمات نظراً لدور الولايات المتحدة كأكبر مساهم في الأمم المتحدة. ففي العام 2022، أسهمت الولايات المتحدة بأكثر من 18 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي ثلث التمويل الإجمالي للأمم المتحدة. وهذا الدعم المالي الكبير بالغ الأهمية لعمليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية والمبادرات الصحية.
في حالة انسحاب الولايات المتحدة، ينبغي أن تكون الأمم المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير عدة للتخفيف من التأثير السلبي على هذه المنظمات، منها:
تعزيز التحالفات
ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة أن يسعى إلى بناء تحالفات أقوى مع دول أخرى لتكثيف الجهود لملء الفراغ المالي والمساعدة في التخفيف من تأثير انسحاب الولايات المتحدة، بما في ذلك رعاية العلاقات مع الاقتصادات الناشئة والقوى الإقليمية. وتشمل هذه القوى:
. الصين: باعتبارها ثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة، زادت الصين بالفعل من التزاماتها المالية في الأعوام الأخيرة. وفي العام 2022، أسهمت الصين بنحو 16 في المائة من ميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و15 في المائة في الميزانية العادية للأمم المتحدة، مما يجعلها لاعباً بالغ الأهمية.
. اليابان، ألمانيا والمملكة المتحدة: تعد هذه الدول من بين أكبر المساهمين في ميزانية الأمم المتحدة، حيث تسهم اليابان بنحو 8 في المائة، وتسهم ألمانيا بنحو 6 في المائة، وتسهم المملكة المتحدة بنحو 4 في المائة. وفي حين قد تكافح هذه الدول لسد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة بالكامل، فإنها قد تزيد من مساهماتها للتخفيف من التأثير السلبي.
. الاتحاد الأوروبي: نظراً لالتزامه بالتعددية والتعاون الدولي، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يزيد بشكل جماعي مساهماته في الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الكتلة فرصة لتأكيد زعامتها على الساحة العالمية.
. قد يتم تشجيع القوى الناشئة، مثل الهند والبرازيل، التي تنمو اقتصادياً على زيادة مساهماتها أيضاً. وقد يسمح ذلك لهذه الدول باكتساب المزيد من النفوذ في الشؤون الدولية.
في حين قد تزيد هذه البلدان والمجموعات من مساهماتها، من المهم أن نلاحظ أنه سيكون من الصعب سد الفجوة المالية التي خلفتها الولايات المتحدة بالكامل. ولذلك، سيتعين على الأمم المتحدة تحديد أولويات برامجها والسعي إلى تحقيق الكفاءات للتعامل مع التمويل المنخفض. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي فقدان الدعم الأميركي إلى تحولات استراتيجية داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على عملياتها ونفوذها.
توسيع موارد التمويل
ينبغي على المنظمات مثل (الأونروا) تنويع مصادر تمويلها لتقليص اعتمادها على أي دولة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة، التي تعد المساهم الأكبر. وقد يتضمن هذا الجهد زيادة المساهمات من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة والمانحين من القطاع الخاص والمنظمات الخيرية المهتمة بشكل خاص بمحنة الفلسطينيين. وقد تشمل هذه البلدان المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول العربية الغنية بالنفط.
إشراك صناع السياسات في الولايات المتحدة
ينبغي على الأمم المتحدة أن تتواصل بشكل خاص مع العديد من صناع السياسات في الولايات المتحدة لمعالجة مخاوفها وإظهار فوائد العضوية في هذه المنظمات، الأمر الذي قد يمنع الانسحابات المستقبلية من قبل إدارة ترامب الجديدة. وقد يستلزم هذا التأكيد على الأهمية والفوائد الإستراتيجية للتعاون المتعدد الأطراف في معالجة التحديات الدولية.
مبادرات الإصلاح
سيكون من شأن معالجة الانتقادات التي أدت إلى الانسحابات السابقة، مثل التحيزات المتصورة أو عدم توفر الكفاءات، أن تساعد في منع الانسحابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، فإن الإصلاحات الشفافة وتدابير المساءلة قد تطمئن الدول الأعضاء المتشككة في أهمية وفعالية المنظمات.
يجب أن يظل الدعم المالي الأميركي للعديد من منظمات الأمم المتحدة مستمرا من دون انقطاع. وينبغي لأولئك الذين يمكنهم ممارسة أي تأثير على ترامب أن يشيروا له في حالة إعادة انتخابه إلى مدى أهمية الدعم الأميركي لعمل هذه المنظمات، وكذلك للمصلحة الذاتية للولايات المتحدة، وهو ما يتفق مع فكرة ترامب "أميركا أولاً". ومع ذلك، وبالنظر إلى ما نعرفه عن ترامب، من المرجح أنه لن يغير طرقه وأنه قد يسعى إلى انتهاج السياسات نفسها قصيرة النظر.
لذلك، ومن خلال إعداد وتبني التدابير الاستراتيجية المذكورة أعلاه، ستكون الأمم المتحدة ووكالاتها في وضع أقوى بكثير للبقاء على قيد الحياة في ظل التحولات المحتملة في معاملة الولايات المتحدة لهذه المنظمات وسياستها الخارجية بشكل عام في عهد ترامب، والمضي قدمًا بكفاءة في أداء مهامها المهمة.
*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: أستاذ متقاعد في العلاقات الدولية، عمل سابقًا في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، وهو وزميل أقدم في معهد السياسة العالمية. بن مئير خبير في شؤون الشرق الأوسط وغرب البلقان والمفاوضات الدولية وحل النزاعات. في العقدين الماضيين، شارك بشكل مباشر في العديد من مفاوضات القنوات الخلفية التي شملت إسرائيل والدول المجاورة لها وتركيا.
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