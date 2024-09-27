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ضرورة استمرار الدعم الأميركي لمنظمات الأمم المتحدة

9/27/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألون بن-مئير* - (موقع ألون بن-مئير) 16/9/2024

يشكل الدعم المالي الأميركي لمختلف منظمات الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية -ليس فقط لتحقيق قضاياها الإنسانية، ولكن أيضًا لخدمة المصالح الوطنية الأميركية. ويعزز هذا الدعم دورها القيادي العالمي ونفوذها، مما يمكنها من السير على أرض أخلاقية عالية.
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انسحبت الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب من العديد من المنظمات الدولية. وتشمل هذه المنظمات "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)؛ و"منظمة الصحة العالمية"؛ و"منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقاقة والعلوم" (اليونسكو)؛ و"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة. وكانت تصرفات ترامب هذه مدفوعة جزئيا باستراتيجية أوسع نطاقًا، والتي فضلت بالدرجة الأولى، على ما يبدو، إعطاء الأولوية لسياسات "أميركا أولاً". وغالبًا ما استشهد ترامب بالتحيزات أو عدم الكفاءة المتصورة داخل هذه المنظمات. وإذا أعيد انتخاب ترامب، ينبغي إقناعه بعدم اتخاذ إجراءات مماثلة، لأن من شأن ذلك أن يقلل، بدلاً من أن يخدم، دور قيادة أميركا ونفوذها على هذه المنظمات، ويمنعها من القيادة بالقدوة والسير على أرض أخلاقية عالية. وعلى الرغم من أن ترامب، إذا أعيد انتخابه، سوف ينسحب على الأرجح من العديد من هذه المنظمات، فإن توقيت تصرفه وكيفيته قد يعتمدان على عوامل عدة، على النحو الآتي:
المصالح الاستراتيجية: كانت السياسة الخارجية لترامب في كثير من الأحيان معاملاتية. كان يسترشد بما يعتقد أنه يخدم مصالح أميركا على أفضل وجه. فإذا كان البقاء في هذه المنظمات يتعارض مع مصالحه الاستراتيجية المتصورة، مهما كان ذلك مضللاً، فمن المؤكد بلا شك بأنه سيفكر في الانسحاب مرة أخرى من هذه المنظمات وغيرها من منظمات الأمم المتحدة.
المناخ السياسي: يمكن للمناخ السياسي المحلي والدولي أن يؤثر على قراراته. على سبيل المثال، إذا تمتع ترامب بدعم محلي قوي للانسحاب من المنظمات الدولية، أو إذا كانت التوترات الجيوسياسية تتطلب إعادة تقييم للتحالفات، فقد يسعى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
استمرارية السياسة: كانت انسحابات ترامب السابقة مدفوعة بانتقاداته للعديد من هذه المنظمات، مثل الاشتباه بسوء الإدارة أو التحيز ضد دول معينة أو عدم الكفاءة في التعامل مع القضايا العالمية. ويمكن توقع اتخاذه إجراءات مماثلة إذا ظلت آراؤه بشأن هذه "المخاوف" من دون تغيير.
مع ذلك، ونظراً لما كان ترامب يقوله ويدافع عنه أثناء حملته لإعادة انتخابه، فإنه يظل ملتزماً بفكرته المضللة المسماة، "أميركا أولاً"، في حين أن مصلحة أميركا في الواقع تتمثل في البقاء -وليس الانسحاب- في هذه المنظمات الدولية. ومع ذلك، إذا ما اتخذ ترامب إجراءات مماثلة لما فعله سابقًا، فإن ذلك قد يخلق فجوات مالية كبيرة في هذه المنظمات نظراً لدور الولايات المتحدة كأكبر مساهم في الأمم المتحدة. ففي العام 2022، أسهمت الولايات المتحدة بأكثر من 18 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي ثلث التمويل الإجمالي للأمم المتحدة. وهذا الدعم المالي الكبير بالغ الأهمية لعمليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية والمبادرات الصحية.
في حالة انسحاب الولايات المتحدة، ينبغي أن تكون الأمم المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير عدة للتخفيف من التأثير السلبي على هذه المنظمات، منها:
تعزيز التحالفات
ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة أن يسعى إلى بناء تحالفات أقوى مع دول أخرى لتكثيف الجهود لملء الفراغ المالي والمساعدة في التخفيف من تأثير انسحاب الولايات المتحدة، بما في ذلك رعاية العلاقات مع الاقتصادات الناشئة والقوى الإقليمية. وتشمل هذه القوى:
. الصين: باعتبارها ثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة، زادت الصين بالفعل من التزاماتها المالية في الأعوام الأخيرة. وفي العام 2022، أسهمت الصين بنحو 16 في المائة من ميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و15 في المائة في الميزانية العادية للأمم المتحدة، مما يجعلها لاعباً بالغ الأهمية.
. اليابان، ألمانيا والمملكة المتحدة: تعد هذه الدول من بين أكبر المساهمين في ميزانية الأمم المتحدة، حيث تسهم اليابان بنحو 8 في المائة، وتسهم ألمانيا بنحو 6 في المائة، وتسهم المملكة المتحدة بنحو 4 في المائة. وفي حين قد تكافح هذه الدول لسد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة بالكامل، فإنها قد تزيد من مساهماتها للتخفيف من التأثير السلبي.
. الاتحاد الأوروبي: نظراً لالتزامه بالتعددية والتعاون الدولي، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يزيد بشكل جماعي مساهماته في الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الكتلة فرصة لتأكيد زعامتها على الساحة العالمية.
. قد يتم تشجيع القوى الناشئة، مثل الهند والبرازيل، التي تنمو اقتصادياً على زيادة مساهماتها أيضاً. وقد يسمح ذلك لهذه الدول باكتساب المزيد من النفوذ في الشؤون الدولية.
في حين قد تزيد هذه البلدان والمجموعات من مساهماتها، من المهم أن نلاحظ أنه سيكون من الصعب سد الفجوة المالية التي خلفتها الولايات المتحدة بالكامل. ولذلك، سيتعين على الأمم المتحدة تحديد أولويات برامجها والسعي إلى تحقيق الكفاءات للتعامل مع التمويل المنخفض. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي فقدان الدعم الأميركي إلى تحولات استراتيجية داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على عملياتها ونفوذها.
توسيع موارد التمويل
ينبغي على المنظمات مثل (الأونروا) تنويع مصادر تمويلها لتقليص اعتمادها على أي دولة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة، التي تعد المساهم الأكبر. وقد يتضمن هذا الجهد زيادة المساهمات من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة والمانحين من القطاع الخاص والمنظمات الخيرية المهتمة بشكل خاص بمحنة الفلسطينيين. وقد تشمل هذه البلدان المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول العربية الغنية بالنفط.
إشراك صناع السياسات في الولايات المتحدة
ينبغي على الأمم المتحدة أن تتواصل بشكل خاص مع العديد من صناع السياسات في الولايات المتحدة لمعالجة مخاوفها وإظهار فوائد العضوية في هذه المنظمات، الأمر الذي قد يمنع الانسحابات المستقبلية من قبل إدارة ترامب الجديدة. وقد يستلزم هذا التأكيد على الأهمية والفوائد الإستراتيجية للتعاون المتعدد الأطراف في معالجة التحديات الدولية.
مبادرات الإصلاح
سيكون من شأن معالجة الانتقادات التي أدت إلى الانسحابات السابقة، مثل التحيزات المتصورة أو عدم توفر الكفاءات، أن تساعد في منع الانسحابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، فإن الإصلاحات الشفافة وتدابير المساءلة قد تطمئن الدول الأعضاء المتشككة في أهمية وفعالية المنظمات.
يجب أن يظل الدعم المالي الأميركي للعديد من منظمات الأمم المتحدة مستمرا من دون انقطاع. وينبغي لأولئك الذين يمكنهم ممارسة أي تأثير على ترامب أن يشيروا له في حالة إعادة انتخابه إلى مدى أهمية الدعم الأميركي لعمل هذه المنظمات، وكذلك للمصلحة الذاتية للولايات المتحدة، وهو ما يتفق مع فكرة ترامب "أميركا أولاً". ومع ذلك، وبالنظر إلى ما نعرفه عن ترامب، من المرجح أنه لن يغير طرقه وأنه قد يسعى إلى انتهاج السياسات نفسها قصيرة النظر.
لذلك، ومن خلال إعداد وتبني التدابير الاستراتيجية المذكورة أعلاه، ستكون الأمم المتحدة ووكالاتها في وضع أقوى بكثير للبقاء على قيد الحياة في ظل التحولات المحتملة في معاملة الولايات المتحدة لهذه المنظمات وسياستها الخارجية بشكل عام في عهد ترامب، والمضي قدمًا بكفاءة في أداء مهامها المهمة.

‏*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: أستاذ متقاعد في العلاقات الدولية، عمل سابقًا في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، وهو وزميل أقدم في معهد السياسة العالمية. بن مئير خبير في شؤون الشرق الأوسط وغرب البلقان والمفاوضات الدولية وحل النزاعات. في العقدين الماضيين، شارك بشكل مباشر في العديد من مفاوضات القنوات الخلفية التي شملت إسرائيل والدول المجاورة لها وتركيا. ‏

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