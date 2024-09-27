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النظام النووي المتهالك

9/27/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دورين هورشيغ؛ وهيذر ويليامز* - (فورين أفيرز) 16/9/2024

تواجه الأعراف النووية تهديدات متزايدة، خصوصاً من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، مما يزيد خطر استخدام الأسلحة النووية. ويتطلب الحفاظ على هذه المعايير تعاوناً دولياً بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك دعم الدول غير النووية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، لضمان عدم انهيار النظام النووي وتجنب العواقب الكارثية.
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أصبح خطر اندلاع حرب نووية الآن في أعلى مكان له منذ نهاية الحرب الباردة. ويعود السبب الرئيس في المقام الأول إلى التهديدات النووية المستمرة التي تطلقها روسيا، والتدريبات النووية التي تجريها وسط الصراع مع أوكرانيا. لكن الأمر لا يقتصر على روسيا وحدها. فالتوترات في الشرق الأوسط قد تدفع إيران إلى تسريع سعيها المزعوم نحو تطوير برنامجها الخاص للأسلحة النووية. وبالتوازي، تواصل كوريا الشمالية تحديث ترسانتها النووية وتوسيعها. وإذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية أيضاً، وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين في مجلة "فورين أفيرز" هذا الصيف.
معاً، تمثل هذه التطورات تحدياً للمؤسسات والقواعد والمحرمات التي حالت دون استخدام الأسلحة النووية منذ قصف هيروشيما وناغازاكي في العام 1945. لكن تآكل هذا النظام النووي لا يحدث بصورة منفردة، بل يترافق مع تحولات عالمية أخرى. فالزعماء الأوتوقراطيون، وبخاصة في الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، غالباً ما يعملون بصورة متناسقة كجزء من سعيهم إلى تقويض النظام الدولي القائم، ويتحدون بذلك المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والحدود الدولية، وعلى نحو متزايد تلك المرتبطة بالأسلحة النووية. وعلى الرغم من نجاح الجهود الدبلوماسية العالمية الرامية إلى إرساء معايير وأعراف حول استخدام الأسلحة النووية، لم يعد بإمكان العالم افتراض أن تلك الأسلحة لن تستخدم في صراع تقليدي.
انهيار النظام النووي
تمثل المعايير في الأساس قواعد تنظيمية توجيهية يمكن أن تتجسد في المؤسسات، على غرار معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" للعام 1968 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT)، ومعاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" للعام 1997 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)، في حالة الأسلحة النووية. ولكن، باعتبارها "معياراً للسلوك المناسب" فإن المعايير ليست دائماً واضحة وثابتة. في النظام النووي، يمكن للمعايير أن تمنع الدول من استخدام الأسلحة النووية من خلال آليات تقييدية. ويعتمد ما يسمى "التابو النووي" أو المحرمات النووية على الرفض الأخلاقي والسياسي واسع النطاق للأسلحة النووية من أجل ردع استخدامها. ويمكن للمعايير أيضاً إجبار الدول على الامتثال بالتزاماتها بموجب المعاهدات من خلال استخدام آليات إرشادية.
حتى الآن، تعهدت معظم الدول بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها. والواقع أن المعايير والأعراف التي تحظر استخدام الأسلحة النووية وانتشارها وتجربتها راسخة بصورة جيدة، لكنها شكلت دائماً موضع جدل تاريخي، وبخاصة العرف الذي يحظر إجراء التجارب النووية. وفي دراسة حديثة، وجدنا أن هذه المعايير التي كانت ثابتة منذ منتصف القرن العشرين تتعرض الآن إلى تحد متزايد من بعض الجهات الفاعلة. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى نقاط الضعف الرئيسة هي الترابط بين هذه المعايير، فإذا تم انتهاك أحدها مثل ذلك المتعلق باختبار الأسلحة النووية، قد تصبح المعايير الأخرى، ومن بينها عدم استخدام الأسلحة النووية وعدم انتشارها، مهددة أيضاً. وبذلك، فإن رفض معيار نووي واحد قد يحفز رفض النظام النووي بأكمله.
في ظل البيئة الأمنية المتدهورة خلال الأعوام الأخيرة، أشار زعماء دوليون وخبراء نوويون إلى أن المعايير الثلاثة، (عدم استخدام الأسلحة النووية وحظر انتشارها ومنع تجربتها)، قد تواجه تحديات أكبر. وخلال تشرين الأول (أكتوبر) 2022، قدر مجتمع الاستخبارات الأميركي أن خطر استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا قد يرتفع إلى 50 في المائة، مما يعني أن فرص حدوثه وعدم حدوثه متساوية. وفي سياق متصل، صرح الأمين التنفيذي لمعاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" روبرت فلويد "أن التقدم يواجه خطر التداعي في غياب حظر قانوني ملزم على التجارب النووية". وعلى الرغم من أن غالبية الدول (187) وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتلتزم بالعرف الذي يمنع إجراء التجارب النووية، فإن المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ بعد، حيث لم تصادق بعض الدول القادرة على امتلاك الأسلحة النووية عليها بعد بسبب مخاوف استراتيجية وتكنولوجية، بما في ذلك القلق من صعوبة ضمان الامتثال والخوف من أن بعض الموقعين قد لا يلتزمون بشروط المعاهدة.
إذا استمرت المعايير النووية في الانهيار، فقد يصبح العالم مكاناً أكثر خطورة بكثير. فالتجارب النووية المتكررة، على سبيل المثال، قد تؤدي إلى نتائج إنسانية وبيئية كارثية. ولإلقاء نظرة على هذه النتائج المحتملة، نستذكر التجربة الأميركية لسلاح نووي عالي القدرة خلال العام 1954 على جزيرة "بيكيني أتول" في جزر مارشال، التي أدت إلى تبخر ثلاث جزر وتلويث 15 جزيرة أخرى، وتسببت في ظهور أورام الغدة الدرقية بين السكان. وفي ظل تزايد عدد النزاعات الإقليمية، قد تكون العواقب المترتبة على عالم خال من المحرمات النووية وغياب أي معيار يمنع استخدام الأسلحة النووية أكثر كارثية.
عمل منسق
إن ازدياد عدد الجهات الفاعلة التي تتحدى النظام الدولي يجعل الحفاظ على المعايير المتعلقة بالأسلحة النووية أكثر أهمية. منذ العام 2014، أصر الرئيس الصيني شي جينبينغ على أن الصين تحت قيادته تتنافس من أجل مستقبل النظام الدولي، وتتحدى التحالفات والمؤسسات والمبادئ التي طالما اعتمدت عليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لتشكيل النظام الدولي. وقبل عقد من الزمان، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضاً، إلى نظام عالمي جديد يتماشى بصورة أكبر مع مصالح روسيا. وخلال آب (أغسطس) الماضي، وقع مرسوماً يقضي "بتقديم المساعدة لأي أجنبي يرغب في الهرب من بلاده بسبب الأيديولوجيات النيوليبرالية التي يتم الترويج لها والانتقال إلى روسيا". وتدعم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا بعضها بعضاً بصورة متزايدة في إطار "محور الاضطراب"، على حد زعم أندريا كيندال تايلور وريتشارد فونتين في "فورين أفيرز". وكتبا: "إن التعاون المتنامي بين (الدول الأربع) مدفوع بالمعارضة المشتركة للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب، وهو عداء يرتكز على اعتقاد هذه الدول بأن النظام الحالي لا يمنحها المكانة أو حرية التصرف اللتين تستحقهما".
في الواقع، تبدو هذه القوى الأربع عازمة على تحدي المعايير النووية الرئيسة الثلاثة. وهي تعتمد على الأسلحة النووية والمخاوف من استعمال تلك الأسلحة في سبيل تحقيق أهدافها الإقليمية والاستراتيجية. وجميعها على استعداد لتقويض النظام النووي من أجل القيام بذلك. وقد أطلقت روسيا وكوريا الشمالية تهديدات باستخدام الأسلحة النووية خلال الأعوام الأخيرة. وصرح بوتين في شباط (فبراير) الماضي بأن الدول الغربية "يجب أن تدرك أننا (في روسيا) نمتلك أيضاً أسلحة يمكن أن تضرب أهدافاً على أراضي دول الغرب". وبطريقة موازية، هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مراراً وتكراراً، باستخدام الأسلحة النووية استباقياً. وفي المقابل، تعمل الصين على توسيع ترسانتها النووية بصورة سرية في حين تعارض محادثات الحد من التسلح. أما إيران، فقد عارضت المعيار الذي يقيد الانتشار النووي، وطورت مكونات رئيسة لبرنامج أسلحة نووية يتناقض مع مزاعم طهران بشأن نواياها السلمية، وأصبح من الصعب كبح البرنامج منذ انسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان يرمي إلى تقييد برنامج الأسلحة الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وعلى نحو مماثل، رفضت كوريا الشمالية القيود المفروضة على الانتشار النووي من خلال انسحابها من "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" في العام 2003، وتطويرها بعد ذلك للأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ، وإجرائها التجارب النووية، وتحديها للعقوبات الدولية.
تتحدى الدول في غالب الأحيان المعيار المناهض لاختبار الأسلحة النووية، وهو الأضعف بين جميع المعايير النووية. وكان الانتهاك الأكثر وضوحاً للمعايير الثلاثة في الآونة الأخيرة هو الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية في العام 2017 لما يشتبه في أنه سلاح نووي حراري. وعلى الرغم من أن تهديداتها المستمرة بإجراء اختبار آخر ليست بالوضوح نفسه، إلا أنها تظل ذات أهمية. وفي الحقيقة، لم تظهر هذه الإجراءات التقدم في القدرات النووية لكوريا الشمالية فحسب، بل تحدت أيضاً الإجماع العالمي ضد إجراء التجارب النووية. وأبدت روسيا استعدادها لاستئناف التجارب النووية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وسوف يؤدي استئناف التجارب النووية، وبخاصة في دولة أخرى غير كوريا الشمالية التي تعد على نطاق واسع دولة منبوذة، إلى تقويض هذا المعيار وسوف يثير المخاوف بشأن ظهور سباق تسلح جديد. ويزيد كل هذا التهديد والتلويح بالقوة النووية من خطر تحول الحرب التقليدية إلى صراع نووي.
من الجدير ذكر أن الأنظمة الاستبدادية ليست الوحيدة التي تحدت المعايير النووية. فقد خالفت الولايات المتحدة المعايير العالمية عندما فشلت في المصادقة على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" في العام 1999. وكذلك فعل المستشارون السياسيون في كوريا الجنوبية عندما اقترحوا أن تطوِّر كوريا الجنوبية برنامجاً مستقلاً للأسلحة النووية.
على حافة الهاوية
إن النظام النووي في خطر. ولا يمكن لأي دولة أن تحافظ عليه بمفردها. لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تعطي الأولوية لمجموعتين من الشراكات الدولية القادرة على فرض المعايير النووية في هذه البيئة المترابطة. أولاً، يجب على واشنطن توسيع علاقاتها مع بلدان الجنوب العالمي، وسيظهر من بينها شركاء مستعدون لمواجهة التعنت ومعارضة تحدي المعايير والقواعد. وبالفعل، أعربت دول، مثل المكسيك، عن قلقها من التآكل الأخير للنظام النووي، بما في ذلك أخطار استخدام الأسلحة النووية وأهميتها المتزايدة. وسعى كل من شي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى كبح بوتين، وتذكير الرئيس الروسي بأن استخدام الأسلحة النووية في الحرب داخل أوكرانيا سيكون غير مقبول.
في الواقع، تشكل التهديدات التي تواجه النظام النووي فرصة لبناء إجماع. ويتعين على البلدان أن تسعى إلى مزيد من التفاعل الإقليمي والحوار وتطوير فهم أفضل لوجهات النظر المختلفة بشأن الأسلحة النووية. وعلى سبيل المثال، تنظر الدول المسلحة نووياً إلى الأسلحة النووية باعتبارها ضرورية لأمنها، لكنّ عدداً كبيراً من الدول التي لا تمتلك هذه الأسلحة تنظر إليها باعتبارها تهديدات أساسية للسلام العالمي، وتدعو عوضاً عن ذلك إلى نزع السلاح النووي بصورة كاملة. وقد يتطلب بناء التوافق إجراء محادثات حساسة حول المخاوف من أن الولايات المتحدة لا تفي بمسؤولياتها تجاه النظام النووي. وهي واحدة من بين عدد قليل من الدول التي وقعت على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، لكنها فشلت في المصادقة عليها.
ومع ذلك، يجب أن يكون أحد أهداف هذه الحوارات هو إظهار أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ليست متشابهة، وينبغي عدم معاملتها ككتلة واحدة في الدبلوماسية الدولية. وتلقي كثير من الدول غير النووية باللوم في تآكل المعايير النووية على جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بالتساوي من دون أن تشير إلى السلوكات الأكثر خطورة، مثل تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا. ولذلك، يمكن التعامل مع الدول النووية بصورة فردية أن يساعد في عزل السلوكات المسؤولة عن المواقف غير المسؤولة والتركيز على ممارسة الضغوط على تلك الدول التي تقاوم النظام النووي بنشاط.
ويجب أن تكون الأولوية الثانية هي تعزيز الشراكات مع حلفاء الولايات المتحدة في "حلف شمال الأطلسي" وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من أجل الحفاظ على الأعراف والمعايير النووية القائمة. ومع ذلك، سيكون هناك تحد خاص يتمثل في أن الخطوات الرامية إلى تعزيز معيار معين قد تضعف بصورة غير مباشرة المعايير النووية الأخرى. وعلى سبيل المثال، قد يعزز الردع النووي ضد التصعيد معيارَي عدم الاستخدام وعدم الانتشار، لأن زيادة الأمن قد تقلل من حاجة القوى غير النووية إلى تطوير قدرات نووية مستقلة خاصة بها.
في الوقت نفسه، قد يضع ذلك عقبات أمام الحد من الأسلحة ونزعها على المدى الطويل من خلال زيادة أهمية الأسلحة النووية وقيمتها المتصورة. ولهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة وشركائها تبني نهج ثنائي المسار يدعم الردع، على غرار التصريحات الأخيرة لمسؤولي إدارة بايدن التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توسيع خططها للتحديث النووي، في حين تستكشف في الوقت نفسه حلولاً إبداعية للحد من الأخطار النووية وتعزيز القواعد والمعايير. وعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة تشجيع اليابان؛ البلد الوحيد الذي عانى من الدمار الذي تسببه الأسلحة النووية في الحرب، على تسهيل الحوار بين الدول المسلحة نووياً والدول التي لا تمتلك أسلحة نووية لمصلحة الحفاظ على القواعد.
ويجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الاستثمار في تحالفاتها وأن توسع التزامها بالردع، وأن تشارك في حوار صادق مع الدول النووية وغير النووية على حد سواء، موضحة الأخطار في حال استمرار التدهور الحالي للنظام النووي. إن النظام النووي يتفكك بهدوء. وأي خرق في ركيزة واحدة من ركائزه قد يقوضها جميعاً على نحو كارثي.

*دورين هورشيغ: زميلة مشاركة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وزميلة باحثة غير مقيمة في جامعة سنترال فلوريدا.
*هيذر ويليامز: مديرة مشروع القضايا النووية، وزميلة بارزة في "برنامج الأمن الدولي" في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وزميلة مشاركة في "مشروع إدارة الذرة" في كلية هارفرد كينيدي. الترجمة العربية لصحيفة "إندبندت" حيث نشرت في 2024/9/22.

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