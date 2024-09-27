النظام النووي المتهالك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دورين هورشيغ؛ وهيذر ويليامز* - (فورين أفيرز) 16/9/2024
تواجه الأعراف النووية تهديدات متزايدة، خصوصاً من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، مما يزيد خطر استخدام الأسلحة النووية. ويتطلب الحفاظ على هذه المعايير تعاوناً دولياً بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك دعم الدول غير النووية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، لضمان عدم انهيار النظام النووي وتجنب العواقب الكارثية.
***
أصبح خطر اندلاع حرب نووية الآن في أعلى مكان له منذ نهاية الحرب الباردة. ويعود السبب الرئيس في المقام الأول إلى التهديدات النووية المستمرة التي تطلقها روسيا، والتدريبات النووية التي تجريها وسط الصراع مع أوكرانيا. لكن الأمر لا يقتصر على روسيا وحدها. فالتوترات في الشرق الأوسط قد تدفع إيران إلى تسريع سعيها المزعوم نحو تطوير برنامجها الخاص للأسلحة النووية. وبالتوازي، تواصل كوريا الشمالية تحديث ترسانتها النووية وتوسيعها. وإذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية أيضاً، وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين في مجلة "فورين أفيرز" هذا الصيف.
معاً، تمثل هذه التطورات تحدياً للمؤسسات والقواعد والمحرمات التي حالت دون استخدام الأسلحة النووية منذ قصف هيروشيما وناغازاكي في العام 1945. لكن تآكل هذا النظام النووي لا يحدث بصورة منفردة، بل يترافق مع تحولات عالمية أخرى. فالزعماء الأوتوقراطيون، وبخاصة في الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، غالباً ما يعملون بصورة متناسقة كجزء من سعيهم إلى تقويض النظام الدولي القائم، ويتحدون بذلك المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والحدود الدولية، وعلى نحو متزايد تلك المرتبطة بالأسلحة النووية. وعلى الرغم من نجاح الجهود الدبلوماسية العالمية الرامية إلى إرساء معايير وأعراف حول استخدام الأسلحة النووية، لم يعد بإمكان العالم افتراض أن تلك الأسلحة لن تستخدم في صراع تقليدي.
انهيار النظام النووي
تمثل المعايير في الأساس قواعد تنظيمية توجيهية يمكن أن تتجسد في المؤسسات، على غرار معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" للعام 1968 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT)، ومعاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" للعام 1997 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)، في حالة الأسلحة النووية. ولكن، باعتبارها "معياراً للسلوك المناسب" فإن المعايير ليست دائماً واضحة وثابتة. في النظام النووي، يمكن للمعايير أن تمنع الدول من استخدام الأسلحة النووية من خلال آليات تقييدية. ويعتمد ما يسمى "التابو النووي" أو المحرمات النووية على الرفض الأخلاقي والسياسي واسع النطاق للأسلحة النووية من أجل ردع استخدامها. ويمكن للمعايير أيضاً إجبار الدول على الامتثال بالتزاماتها بموجب المعاهدات من خلال استخدام آليات إرشادية.
حتى الآن، تعهدت معظم الدول بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها. والواقع أن المعايير والأعراف التي تحظر استخدام الأسلحة النووية وانتشارها وتجربتها راسخة بصورة جيدة، لكنها شكلت دائماً موضع جدل تاريخي، وبخاصة العرف الذي يحظر إجراء التجارب النووية. وفي دراسة حديثة، وجدنا أن هذه المعايير التي كانت ثابتة منذ منتصف القرن العشرين تتعرض الآن إلى تحد متزايد من بعض الجهات الفاعلة. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى نقاط الضعف الرئيسة هي الترابط بين هذه المعايير، فإذا تم انتهاك أحدها مثل ذلك المتعلق باختبار الأسلحة النووية، قد تصبح المعايير الأخرى، ومن بينها عدم استخدام الأسلحة النووية وعدم انتشارها، مهددة أيضاً. وبذلك، فإن رفض معيار نووي واحد قد يحفز رفض النظام النووي بأكمله.
في ظل البيئة الأمنية المتدهورة خلال الأعوام الأخيرة، أشار زعماء دوليون وخبراء نوويون إلى أن المعايير الثلاثة، (عدم استخدام الأسلحة النووية وحظر انتشارها ومنع تجربتها)، قد تواجه تحديات أكبر. وخلال تشرين الأول (أكتوبر) 2022، قدر مجتمع الاستخبارات الأميركي أن خطر استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا قد يرتفع إلى 50 في المائة، مما يعني أن فرص حدوثه وعدم حدوثه متساوية. وفي سياق متصل، صرح الأمين التنفيذي لمعاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" روبرت فلويد "أن التقدم يواجه خطر التداعي في غياب حظر قانوني ملزم على التجارب النووية". وعلى الرغم من أن غالبية الدول (187) وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتلتزم بالعرف الذي يمنع إجراء التجارب النووية، فإن المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ بعد، حيث لم تصادق بعض الدول القادرة على امتلاك الأسلحة النووية عليها بعد بسبب مخاوف استراتيجية وتكنولوجية، بما في ذلك القلق من صعوبة ضمان الامتثال والخوف من أن بعض الموقعين قد لا يلتزمون بشروط المعاهدة.
إذا استمرت المعايير النووية في الانهيار، فقد يصبح العالم مكاناً أكثر خطورة بكثير. فالتجارب النووية المتكررة، على سبيل المثال، قد تؤدي إلى نتائج إنسانية وبيئية كارثية. ولإلقاء نظرة على هذه النتائج المحتملة، نستذكر التجربة الأميركية لسلاح نووي عالي القدرة خلال العام 1954 على جزيرة "بيكيني أتول" في جزر مارشال، التي أدت إلى تبخر ثلاث جزر وتلويث 15 جزيرة أخرى، وتسببت في ظهور أورام الغدة الدرقية بين السكان. وفي ظل تزايد عدد النزاعات الإقليمية، قد تكون العواقب المترتبة على عالم خال من المحرمات النووية وغياب أي معيار يمنع استخدام الأسلحة النووية أكثر كارثية.
عمل منسق
إن ازدياد عدد الجهات الفاعلة التي تتحدى النظام الدولي يجعل الحفاظ على المعايير المتعلقة بالأسلحة النووية أكثر أهمية. منذ العام 2014، أصر الرئيس الصيني شي جينبينغ على أن الصين تحت قيادته تتنافس من أجل مستقبل النظام الدولي، وتتحدى التحالفات والمؤسسات والمبادئ التي طالما اعتمدت عليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لتشكيل النظام الدولي. وقبل عقد من الزمان، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضاً، إلى نظام عالمي جديد يتماشى بصورة أكبر مع مصالح روسيا. وخلال آب (أغسطس) الماضي، وقع مرسوماً يقضي "بتقديم المساعدة لأي أجنبي يرغب في الهرب من بلاده بسبب الأيديولوجيات النيوليبرالية التي يتم الترويج لها والانتقال إلى روسيا". وتدعم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا بعضها بعضاً بصورة متزايدة في إطار "محور الاضطراب"، على حد زعم أندريا كيندال تايلور وريتشارد فونتين في "فورين أفيرز". وكتبا: "إن التعاون المتنامي بين (الدول الأربع) مدفوع بالمعارضة المشتركة للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب، وهو عداء يرتكز على اعتقاد هذه الدول بأن النظام الحالي لا يمنحها المكانة أو حرية التصرف اللتين تستحقهما".
في الواقع، تبدو هذه القوى الأربع عازمة على تحدي المعايير النووية الرئيسة الثلاثة. وهي تعتمد على الأسلحة النووية والمخاوف من استعمال تلك الأسلحة في سبيل تحقيق أهدافها الإقليمية والاستراتيجية. وجميعها على استعداد لتقويض النظام النووي من أجل القيام بذلك. وقد أطلقت روسيا وكوريا الشمالية تهديدات باستخدام الأسلحة النووية خلال الأعوام الأخيرة. وصرح بوتين في شباط (فبراير) الماضي بأن الدول الغربية "يجب أن تدرك أننا (في روسيا) نمتلك أيضاً أسلحة يمكن أن تضرب أهدافاً على أراضي دول الغرب". وبطريقة موازية، هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مراراً وتكراراً، باستخدام الأسلحة النووية استباقياً. وفي المقابل، تعمل الصين على توسيع ترسانتها النووية بصورة سرية في حين تعارض محادثات الحد من التسلح. أما إيران، فقد عارضت المعيار الذي يقيد الانتشار النووي، وطورت مكونات رئيسة لبرنامج أسلحة نووية يتناقض مع مزاعم طهران بشأن نواياها السلمية، وأصبح من الصعب كبح البرنامج منذ انسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان يرمي إلى تقييد برنامج الأسلحة الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وعلى نحو مماثل، رفضت كوريا الشمالية القيود المفروضة على الانتشار النووي من خلال انسحابها من "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" في العام 2003، وتطويرها بعد ذلك للأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ، وإجرائها التجارب النووية، وتحديها للعقوبات الدولية.
تتحدى الدول في غالب الأحيان المعيار المناهض لاختبار الأسلحة النووية، وهو الأضعف بين جميع المعايير النووية. وكان الانتهاك الأكثر وضوحاً للمعايير الثلاثة في الآونة الأخيرة هو الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية في العام 2017 لما يشتبه في أنه سلاح نووي حراري. وعلى الرغم من أن تهديداتها المستمرة بإجراء اختبار آخر ليست بالوضوح نفسه، إلا أنها تظل ذات أهمية. وفي الحقيقة، لم تظهر هذه الإجراءات التقدم في القدرات النووية لكوريا الشمالية فحسب، بل تحدت أيضاً الإجماع العالمي ضد إجراء التجارب النووية. وأبدت روسيا استعدادها لاستئناف التجارب النووية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وسوف يؤدي استئناف التجارب النووية، وبخاصة في دولة أخرى غير كوريا الشمالية التي تعد على نطاق واسع دولة منبوذة، إلى تقويض هذا المعيار وسوف يثير المخاوف بشأن ظهور سباق تسلح جديد. ويزيد كل هذا التهديد والتلويح بالقوة النووية من خطر تحول الحرب التقليدية إلى صراع نووي.
من الجدير ذكر أن الأنظمة الاستبدادية ليست الوحيدة التي تحدت المعايير النووية. فقد خالفت الولايات المتحدة المعايير العالمية عندما فشلت في المصادقة على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" في العام 1999. وكذلك فعل المستشارون السياسيون في كوريا الجنوبية عندما اقترحوا أن تطوِّر كوريا الجنوبية برنامجاً مستقلاً للأسلحة النووية.
على حافة الهاوية
إن النظام النووي في خطر. ولا يمكن لأي دولة أن تحافظ عليه بمفردها. لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تعطي الأولوية لمجموعتين من الشراكات الدولية القادرة على فرض المعايير النووية في هذه البيئة المترابطة. أولاً، يجب على واشنطن توسيع علاقاتها مع بلدان الجنوب العالمي، وسيظهر من بينها شركاء مستعدون لمواجهة التعنت ومعارضة تحدي المعايير والقواعد. وبالفعل، أعربت دول، مثل المكسيك، عن قلقها من التآكل الأخير للنظام النووي، بما في ذلك أخطار استخدام الأسلحة النووية وأهميتها المتزايدة. وسعى كل من شي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى كبح بوتين، وتذكير الرئيس الروسي بأن استخدام الأسلحة النووية في الحرب داخل أوكرانيا سيكون غير مقبول.
في الواقع، تشكل التهديدات التي تواجه النظام النووي فرصة لبناء إجماع. ويتعين على البلدان أن تسعى إلى مزيد من التفاعل الإقليمي والحوار وتطوير فهم أفضل لوجهات النظر المختلفة بشأن الأسلحة النووية. وعلى سبيل المثال، تنظر الدول المسلحة نووياً إلى الأسلحة النووية باعتبارها ضرورية لأمنها، لكنّ عدداً كبيراً من الدول التي لا تمتلك هذه الأسلحة تنظر إليها باعتبارها تهديدات أساسية للسلام العالمي، وتدعو عوضاً عن ذلك إلى نزع السلاح النووي بصورة كاملة. وقد يتطلب بناء التوافق إجراء محادثات حساسة حول المخاوف من أن الولايات المتحدة لا تفي بمسؤولياتها تجاه النظام النووي. وهي واحدة من بين عدد قليل من الدول التي وقعت على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، لكنها فشلت في المصادقة عليها.
ومع ذلك، يجب أن يكون أحد أهداف هذه الحوارات هو إظهار أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ليست متشابهة، وينبغي عدم معاملتها ككتلة واحدة في الدبلوماسية الدولية. وتلقي كثير من الدول غير النووية باللوم في تآكل المعايير النووية على جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بالتساوي من دون أن تشير إلى السلوكات الأكثر خطورة، مثل تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا. ولذلك، يمكن التعامل مع الدول النووية بصورة فردية أن يساعد في عزل السلوكات المسؤولة عن المواقف غير المسؤولة والتركيز على ممارسة الضغوط على تلك الدول التي تقاوم النظام النووي بنشاط.
ويجب أن تكون الأولوية الثانية هي تعزيز الشراكات مع حلفاء الولايات المتحدة في "حلف شمال الأطلسي" وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من أجل الحفاظ على الأعراف والمعايير النووية القائمة. ومع ذلك، سيكون هناك تحد خاص يتمثل في أن الخطوات الرامية إلى تعزيز معيار معين قد تضعف بصورة غير مباشرة المعايير النووية الأخرى. وعلى سبيل المثال، قد يعزز الردع النووي ضد التصعيد معيارَي عدم الاستخدام وعدم الانتشار، لأن زيادة الأمن قد تقلل من حاجة القوى غير النووية إلى تطوير قدرات نووية مستقلة خاصة بها.
في الوقت نفسه، قد يضع ذلك عقبات أمام الحد من الأسلحة ونزعها على المدى الطويل من خلال زيادة أهمية الأسلحة النووية وقيمتها المتصورة. ولهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة وشركائها تبني نهج ثنائي المسار يدعم الردع، على غرار التصريحات الأخيرة لمسؤولي إدارة بايدن التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توسيع خططها للتحديث النووي، في حين تستكشف في الوقت نفسه حلولاً إبداعية للحد من الأخطار النووية وتعزيز القواعد والمعايير. وعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة تشجيع اليابان؛ البلد الوحيد الذي عانى من الدمار الذي تسببه الأسلحة النووية في الحرب، على تسهيل الحوار بين الدول المسلحة نووياً والدول التي لا تمتلك أسلحة نووية لمصلحة الحفاظ على القواعد.
ويجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الاستثمار في تحالفاتها وأن توسع التزامها بالردع، وأن تشارك في حوار صادق مع الدول النووية وغير النووية على حد سواء، موضحة الأخطار في حال استمرار التدهور الحالي للنظام النووي. إن النظام النووي يتفكك بهدوء. وأي خرق في ركيزة واحدة من ركائزه قد يقوضها جميعاً على نحو كارثي.
*دورين هورشيغ: زميلة مشاركة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وزميلة باحثة غير مقيمة في جامعة سنترال فلوريدا.
*هيذر ويليامز: مديرة مشروع القضايا النووية، وزميلة بارزة في "برنامج الأمن الدولي" في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وزميلة مشاركة في "مشروع إدارة الذرة" في كلية هارفرد كينيدي. الترجمة العربية لصحيفة "إندبندت" حيث نشرت في 2024/9/22.
MENAFN27092024000072011014ID1108724604