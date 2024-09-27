مسؤولون أميركيون: بايدن غاضب ومحبط بسبب أفعال نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال موقع "بوليتيكو"
عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن استهداف مقر قيادة حزب الله قد يؤدي إلى
تصعيد كبير ويقوض جهود إدارة بايدن لتجنب الحرب.
وأضاف المسؤولون
أن استهداف مقر قيادة الحزب قد يفاقم التوتر بين بايدن ونتنياهو.
وأشاروا إلى أن بايدن
يشعر بإحباط بسبب تكرار نتنياهو
إذلال إدارته، عبر تقويض المفاوضات علنا في غزة
ولبنان.
وأردفوا أن بايدن
أبلغ مقربين وحلفاء أنه غاضب من نتنياهو ويعتقد أنه لا يريد سلاما مع حماس أو حزب
الله.
MENAFN27092024000072011014ID1108724603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.