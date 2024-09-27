Saturday, 28 September 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون أميركيون: بايدن غاضب ومحبط بسبب أفعال نتنياهو

9/27/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن استهداف مقر قيادة حزب الله قد يؤدي إلى تصعيد كبير ويقوض جهود إدارة بايدن لتجنب الحرب.
وأضاف المسؤولون أن استهداف مقر قيادة الحزب قد يفاقم التوتر بين بايدن ونتنياهو.

وأشاروا إلى أن بايدن يشعر بإحباط بسبب تكرار نتنياهو إذلال إدارته، عبر تقويض المفاوضات علنا في غزة ولبنان.

وأردفوا أن بايدن أبلغ مقربين وحلفاء أنه غاضب من نتنياهو ويعتقد أنه لا يريد سلاما مع حماس أو حزب الله.

MENAFN27092024000072011014ID1108724603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث