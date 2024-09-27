30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل الفجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن الطيران
الحربي الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت، أكثر من 30 غارة إسرائيلية على ضاحية
بيروت الجنوبية، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".
وأظهرت صور
اشتعال حرائق في عدد من المباني المستهدفة.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت ليلة الجمعة/ السبت، ارتفاع مجموع
الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 11 غارة.
وكان جيش الاحتلال
الإسرائيلي دعا، مساء الجمعة، سكانا في الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها؛ لأنهم
"يتواجدون قرب مصالح لحزب الله".
وقال جيش
الاحتلال في وقت لاحق، إنه نفذ ضربات استهدفت "مخازن أسلحة لحزب الله تحت
مبان سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية".
وقال حزب الله
إنه "لا صحة لادعاءات" الاحتلال الإسرائيلي عن وجود أسلحة أو مخازن
أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية.
وتحدثت قناة
"المملكة" عن حركة نزوح كبيرة من أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية بعد
أوامر إسرائيلية بإخلائها.
وأشارت إلى وجود
أعداد كبيرة من النازحين تفترش الأرض بالقرب من البحر في العاصمة بيروت، حيث اتخذت
منه ملجأ بعد قصف الضاحية.
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