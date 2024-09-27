30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل الفجر

MENAFN - Alghad Newspaper)وأظهرت صور اشتعال حرائق في عدد من المباني المستهدفة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت ليلة الجمعة/ السبت، ارتفاع مجموع الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 11 غارة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا، مساء الجمعة، سكانا في الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها؛ لأنهم "يتواجدون قرب مصالح لحزب الله".



وقال جيش الاحتلال في وقت لاحق، إنه نفذ ضربات استهدفت "مخازن أسلحة لحزب الله تحت مبان سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية".



وقال حزب الله إنه "لا صحة لادعاءات" الاحتلال الإسرائيلي عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية.



وتحدثت قناة "المملكة" عن حركة نزوح كبيرة من أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية بعد أوامر إسرائيلية بإخلائها.



وأشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين تفترش الأرض بالقرب من البحر في العاصمة بيروت، حيث اتخذت منه ملجأ بعد قصف الضاحية.