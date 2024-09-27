6 شهداء و91 جريحا بغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 6 أشخاص
وأصيب 91 آخرون بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية،
بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة.
وقالت الوزارة
في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية
الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة واحد
وتسعين بجروح، بينهم أربعة عشر احتاجوا دخول المستشفى".
وأعلن جيش
الاحتلال الإسرائيلي من جانبه الجمعة، أنه نفذ ضربة على المقر المركزي لحزب الله
اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما انهار عدد من المباني من جراء الغارة.
وقال المتحدث
باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، في بيان متلفز، إن الجيش "نفذ ضربة دقيقة
على المقر المركزي لمنظمة حزب الله ... في الضاحية".
وبحسب هغاري،
فإن المقر "موجود تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت".
وإثر ذلك، سويت
6 أبنية بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان الجمعة، أن طائرات إسرائيلية شنّت سلسلة غارات على
الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تردد صداها في العاصمة ومحيطها.
وغطت سحب الدخان
الكثيفة سماء المنطقة.
وقال الرئيس
الأميركي جو بايدن من جهته، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالضربة
على بيروت ولم تشارك فيها.
وجاءت الضربات
بعد وقت قصير من تعهد نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتواصل، ما يقلّص
الآمال حيال إمكانية تطبيق هدنة مدتها 21 يوما دعت إليها فرنسا والولايات المتحدة
هذا الأسبوع.
وقال نتنياهو
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "طالما أن حزب الله يختار مسار الحرب، فلا
خيار أمام إسرائيل، ولدى إسرائيل كل حق في إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى
ديارهم بأمان"، مضيفا بأن العمليات ضد الحزب "ستتواصل إلى أن نحقق
أهدافنا". (المملكة)
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