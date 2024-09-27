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6 شهداء و91 جريحا بغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

9/27/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 6 أشخاص وأصيب 91 آخرون بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة واحد وتسعين بجروح، بينهم أربعة عشر احتاجوا دخول المستشفى".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه الجمعة، أنه نفذ ضربة على المقر المركزي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما انهار عدد من المباني من جراء الغارة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، في بيان متلفز، إن الجيش "نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله ... في الضاحية".

وبحسب هغاري، فإن المقر "موجود تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت".

وإثر ذلك، سويت 6 أبنية بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان الجمعة، أن طائرات إسرائيلية شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تردد صداها في العاصمة ومحيطها.

وغطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن من جهته، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالضربة على بيروت ولم تشارك فيها.

وجاءت الضربات بعد وقت قصير من تعهد نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتواصل، ما يقلّص الآمال حيال إمكانية تطبيق هدنة مدتها 21 يوما دعت إليها فرنسا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "طالما أن حزب الله يختار مسار الحرب، فلا خيار أمام إسرائيل، ولدى إسرائيل كل حق في إزالة هذا التهديد وإعادة مواطنينا إلى ديارهم بأمان"، مضيفا بأن العمليات ضد الحزب "ستتواصل إلى أن نحقق أهدافنا". (المملكة)

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