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جيش الاحتلال: سنواجه أياما صعبة

9/27/2024 11:36:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، "سنواجه أياما صعبة ومستعدون لسيناريوهات أخرى".
وأكد جيش الاحتلال أن "عملية استهداف أمين عام حزب الله حسن نصر الله غاية في الأهمية، ومن شأنها أن تغير شكل الشرق الأوسط".

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه يتطلع إلى جميع الساحات؛ بما فيها إيران والعراق واليمن وسوريا.

وزعم جيش الاحتلال فجر اليوم، أنه نفذ غارات استهدفت العشرات من منصات إطلاق الصواريخ والمستودعات التي يتم فيها تخزين أسلحة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

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