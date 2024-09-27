جيش الاحتلال: سنواجه أياما صعبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش
الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، "سنواجه أياما صعبة ومستعدون
لسيناريوهات أخرى".
وأكد جيش
الاحتلال أن "عملية استهداف أمين عام حزب الله حسن نصر الله غاية في الأهمية،
ومن شأنها أن تغير شكل الشرق الأوسط".
ولفت جيش
الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه يتطلع إلى جميع الساحات؛ بما فيها إيران والعراق
واليمن وسوريا.
وزعم جيش
الاحتلال فجر اليوم، أنه نفذ غارات استهدفت العشرات من منصات إطلاق الصواريخ
والمستودعات التي يتم فيها تخزين أسلحة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية
للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن جيش
الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله"
الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.
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