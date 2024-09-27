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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في إيلات

9/27/2024 11:36:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت هدفا حيويا في "إيلات" على البحر الأحمر بواسطة الطيران المسيّر.
وقالت المقاومة في بيان متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مرفقا بمقطع مصور للعملية، إن هذا الهجوم يأتي نصرة لفلسطين ولبنان وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

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