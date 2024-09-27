المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في إيلات

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في إيلات
التاريخ
9/27/2024 11:36:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة
الإسلامية في العراق أنها هاجمت هدفا حيويا في "إيلات" على البحر الأحمر بواسطة
الطيران المسيّر.
وقالت المقاومة في
بيان متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي
مرفقا بمقطع مصور للعملية، إن هذا الهجوم
يأتي نصرة لفلسطين ولبنان وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.
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