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بيروت تحت القصف مجددا

9/27/2024 11:36:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، إن طائراته نفذت غارات جديدة على "أهداف جديدة لحزب الله" في بيروت.
وأفادت وسائل إعلام عالمية بأن النيران ما زالت مشتعلة منذ ساعات في منطقة "بئر حسن" بضاحية بيروت الجنوبية؛ جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فيها.

وقبيل الفجر، شن الطيران الإسرائيلي ما لا يقل عن 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى اشتعال حرائق في عدد من المباني المستهدفة.

وفي هجوم غير مسبوق منذ حرب 2006، ينفذ طيران الاحتلال عشرات الغارات الجوية المتواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية منذ مساء الجمعة.

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