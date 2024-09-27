بيروت تحت القصف مجددا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش
الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، إن طائراته نفذت غارات جديدة على "أهداف
جديدة لحزب الله" في بيروت.
وأفادت وسائل
إعلام عالمية بأن النيران ما زالت مشتعلة منذ ساعات في منطقة "بئر حسن"
بضاحية بيروت الجنوبية؛ جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فيها.
وقبيل الفجر، شن
الطيران الإسرائيلي ما لا يقل عن 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى
اشتعال حرائق في عدد من المباني المستهدفة.
وفي هجوم غير
مسبوق منذ حرب 2006، ينفذ طيران
الاحتلال عشرات الغارات الجوية المتواصلة على
ضاحية بيروت الجنوبية منذ مساء الجمعة.
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