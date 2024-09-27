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تجار الخردة يحكمون قبضتهم على مشروع فرز النفايات في جرش.. فهل يفشلونه؟

9/27/2024 11:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- يطالب سكان في محافظة جرش، بتوسيع نطاق مشروع فرز النفايات الذي كان أطلق قبل نحو 4 سنوات، ليشمل المناطق السكنية، دون الاكتفاء فقط بالوسط التجاري، وسط تحديات يواجهها المشروع، وتتعلق بفرض تجار الخردة ونابشي الحاويات سطوتهم عليه.
ويتسابق تجار الخردة على جمع النفايات من الوسط التجاري، بما فيها النفايات التي تدخل ضمن مشروع الفرز، وهو ما خفض كميات النفايات التي تجمعها بلدية جرش الكبرى للمشروع من 2.5 طن إلى طن واحد يوميا، وهي أقل كمية تشغيلية للمشروع.
لذلك، بات مشروع الفرز، الذي يوفر 12 فرصة عمل، يعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 10 % نظرا لانخفاض كميات النفايات المفروزة وقيام التجار ببيع النفايات لتجار الخردة ونابشي الحاويات، عوضا عن تجميعها في الحاويات التي وزعتها البلدية خصيصا في الوسط التجاري لغاية فرز النفايات وجمعها في نهاية اليوم ليتم فرزها ومعالجتها في مشروع فرز النفايات في بلدية جرش.
وبعيدا عن نفايات المشروع، ارتفعت كمية النفايات التي تجمعها البلدية من المناطق التابعة لها في السنوات الأخيرة من 75 طنا يوميا إلى 115 طنا، بسبب اللجوء السوري والتوسع السكاني في القرى والبلدات والوسط التجاري داخل مدينة جرش، وسط مطالب للسكان بشمولهم بمشروع فرز النفايات كونه يتم بموجبه تخفيض قيم فواتير الكهرباء عليهم كما حدث مع التجار، لاسيما أن فواتير الكهرباء ترتفع على المشتركين لأرقام كبيرة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيم بداية فصل الشتاء وبدء استخدام وسائل التدفئة التي تعتمد معظمها على الكهرباء.
وفيما يطالب العديد من السكان بتوسيع نطاقه المحصور بالوسط التجاري، تقول البلدية إن ذلك يتعذر حدوثه لعدم وجود جهة مانحة تتبنى مرحلة التوسعة وعجزها عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المشروع، فضلا عن منافسة تجار الخردة ونابشي الحاويات في جمع نفايات المشروع.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية فرز وجمع النفايات والحفاظ على البيئة، باعتباره أحد أهم المشاريع البيئية غير الربحية على مستوى محافظة جرش، لكنه يصطدم بإشكالية تسابق تجار الخردة على جمع النفايات مع تفضيل غالبية أصحاب المحال التجارية (منطقة المشروع) بيع النفايات لهم للاستفادة من أسعارها، رغم أن أحد أهداف إشراك المحال بالمشروع هو تخفيض فواتير الكهرباء عليهم.
بدوره، أكد مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى، أن مشروع فرز النفايات يعمل بطاقة تشغيلية مناسبة، لكن كميات النفايات التي يتم جمعها من المشتركين بالمشروع داخل الوسط التجاري تنخفض تدريجيا بسبب تجار الخردة ونابشي الحاويات، حتى وصلت الكمية التي تجمع يوميا إلى طن واحد، فيما يأخذ تجار الخردة أكثر من 2 طن يوميا من المناطق المشمولة بالوسط التجاري، وأغلبها المحال التجارية والمولات.
ووفق المصدر، تُقدر تكلفة جمع النفايات في بلدية جرش مع مشروع الفرز بـ3 ملايين دينار سنويا، وهي تشكل 28 % من إيرادات بلدية جرش الكبرى، وهذه النسب مرتفعة جدا، في حين سبب الارتفاع هو زيادة السكان بسبب اللجوء السوري منذ 4 سنوات وزيادة كميات النفايات، حتى وصل عدد رحلات جمع النفايات اليومي من جرش إلى مكب النفايات في الرمثا إلى 15 رحلة يوميا، وهذا يحتاج إلى تكاليف مالية مرتفعة.
وأوضح، أن البلدية خاطبت المحافظ بخصوص تجار الخردة ونابشي النفايات لمنعهم من جمع النفايات داخل منطقة مشروع الفرز، وقد تم اتخاذ إجراءات حازمة، إلا أنهم يعاودون العمل يوميا بسبب ظروفهم المعيشية واعتمادهم على هذا العمل في تغطية تكاليفهم.
وبالعودة إلى مطالب السكان، فإنهم يقولون إن قيمة فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية العام، وستكون نسبة الارتفاع أكبر مع دخول فصل الشتاء وتشغيل وسائل التدفئة الكهربائية، فيما اشتراكهم بمشروع فرز النفايات يساهم في تخفيض نسبة من قيمة فواتير الكهرباء الشهرية ويحد من تراكم النفايات والمكاره الصحية في الأحياء السكنية، خصوصا القريبة من المواقع الأثرية.
ولفتوا، إلى "أن طاقة المحطة التشغيلية مرتفعة، وهي تعمل حاليا بنسبة 10 % من طاقتها نظرا لعدم التزام التجار بفرز النفايات وبيع المخلفات التي يتم تدويرها إلى تجار الخردة، رغم قيام البلدية بتخفيض رسوم النفايات التي تتقاضاها شهريا على فواتير الكهرباء للمشتركين لتكون بالحد الأدنى كتشجيع لهم للاشتراك بالمشروع"، مشددين في الوقت ذاته على "أنه في حال إشراك المنازل، فيجب أن يكون لأحياء متعددة، ويتطلب حاويات خاصة وكادر عمل ومركبات خاصة وخصومات وتشجيعات، وقد تضطر البلدية إلى شراء المخلفات منهم كتشجيع على الفرز".
لكن المصدر ذاته في البلدية، يؤكد في المقابل، "أنه لا يوجد أي توجه للبلدية لإدخال الأحياء السكنية بالمشروع حاليا، لا سيما أن إدخال المنازل يحمل البلدية تكاليف مالية مرتفعة جدا، وتحتاج في هذه المرحلة إلى ممول لتنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل إشراك كل تجار المدينة بالمشروع وعددهم 1200 تاجر، والمرحلة الثالثة تشمل إشراك الأحياء السكنية".
وأضاف، "أن مرحلة إشراك المنازل والأحياء السكنية بالمشروع، تحتاج إلى مبالغ مالية وجهات ممولة لتنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل إشراك ما يقارب 400 تاجر بالمشروع، ومن ثم مرحلة الأحياء السكنية، وفي حال توفر التمويل اللازم، سيتم شمول أوسع شريحة ممكنة بالمشروع ضمن الدراسات المعمول بها.
كما أكد المصدر، "أن مشروع فرز النفايات، يعد من أنجح وأنشط المشاريع البيئية، وساهم في تدوير النفايات والاستفادة منها وتنظيف الوسط التجاري، إلا أن كمية النفايات التي تدخل إلى المحطة التحويلية لا تتجاوز 10 % من الطاقة التشغيلية، بسبب منافسة تجار الخردة للبلدية في جمع النفايات القابلة للتدوير وشرائها من أصحاب المحال التجارية، عدا عن المركبات التي تجمع النفايات، وعددها بالعشرات، التي تسابق البلدية في جمع النفايات الخاصة بمشروع الفرز، مما يعني عدم التزام التجار بالفرز في حاويات البلدية وبيعها مباشرة لتجار الخردة".
وكانت البلدية أدخلت 800 تاجر من الوسط التجاري بالمشروع، وقامت بتحفيز التجار بالاشتراك من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم بواقع 50 % لضمان دخول عدد أكبر منهم بالمشروع والحفاظ على الوسط التجاري ضمن بيئة صحية وسليمة، فضلا عن السيطرة بشكل كامل على وضع النظافة وتقليل تكاليف إرسال النفايات يوميا إلى مكب الأكيدر في لواء الرمثا.
ورغم أن مشروع الفرز، يعمل يوميا على فرز طن واحد من النفايات، وحجم المنتج من المحطة لا يتجاوز 25 طنا شهريا، إلا أن المشروع نجح في السيطرة على وضع النظافة داخل الوسط التجاري، كونه غير ربحي ولا يهدف لتحقيق أي دخل مادي للبلدية.
أما معيقات المشروع، فهي عدم التزام التجار بفرز المخلفات في الحاويات الخاصة، والاتفاق مع تجار الخردة وبيعها لهم، كون قيمة التخفيض على رسوم النفايات من فواتير الكهرباء قليلة وغير مجدية مقارنة مع ثمن المخلفات التي يتم بيعها لتجار الخردة، إضافة إلى أن البلدية لم تلتزم بشكل كامل بتخفيض رسوم النفايات على فواتير الكهرباء بنسبة مناسبة، خاصة في المنشآت الكبيرة التي تنتج يوميا أطنانا من المخلفات.

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