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عجلون تترقب إشهارها عاصمة الزيتون.. ما الذي ستستفيده المحافظة؟

9/27/2024 11:34:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - تتميز محافظة عجلون بوجود 86 ألف دونم مزروعة بالزيتون، بحيث تضم وفق تقديرات وزارة الزراعة، نحو 900 ألف شجرة مثمرة، فيما تعتاش من موسم الزيتون آلاف الأسر العجلونية، ما دفع ناشطين ومهتمين بالشأن الزراعي في المحافظة إلى البدء باستعدادات مكثفة لإشهار عجلون عاصمة الزيتون الأردنية للعام 2024-2025 في العاشر من الشهر المقبل، بهدف دعم المزارعين والحفاظ على هذه الشجرة، لا سيما المعمر منها والمعروف بـ"أمهات الزيتون" أو "الرومي".
وخلال الفترات الماضية، عقدت الفعاليات المختلفة في المحافظة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية زراعة عجلون والمزارعين، لقاءات عدة بهدف التحضير لهذا الإعلان الذي سيشتمل على إقامة حفل كبير برعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مسرح مركز عجلون الثقافي، إضافة إلى إقامة معرض للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية بالتعاون مع المناطق التنموية، يستمر لمدة ثلاثة أيام، بحيث سيقام المعرض في ساحة التلفريك المجاورة لقلعة عجلون بمشاركة عشرات الأسر العجلونية المنتجة.
ووفق المنظمين، فإن حفل الإشهار سيشتمل على زيارة متحف الوهادنة للتراث الشعبي، وإطلاق مسار الزيتون العجلوني المعمر من منطقة الميسر في بلدة الهاشمية، التي تضم زيتون المهراس المعمر، والذي يعد من أقدم السلالات الجينية للزيتون في مناطق حوض البحر المتوسط، وفق ما تشير إليه تحاليل الخريطة الجينية للمهراس، فإنه الأقرب جينياً ليكون الأصل لزيتون إسبانيا وإيطاليا وقبرص.
وستتواصل فعاليات الاحتفال بإعلان عجلون عاصمة الزيتون الأردنية طوال هذا العام والعام المقبل، حيث سيقام أيضاً في بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام مهرجان الزيتون العجلوني العاشر احتفالاً بهذه المناسبة ودعماً للمزارعين.
من جهته، يؤكد عضو مجلس المحافظة ومنسق المهرجان الناشط منذر الزغول، أن "أهمية إعلان عجلون عاصمة الزيتون الأردنية تأتي لتسليط الضوء على أهم أنواع المزروعات التي تعيش في المحافظة، ويركز عليها أهالي المحافظة في زراعاتهم، حيث تعد الشجرة الأولى التي يهتم أهالي المحافظة بزراعتها كونها أصبحت تدر دخلاً مناسباً عليهم، لأن الزيت والزيتون العجلوني أصبح مطلوباً داخل وخارج الأردن، بل إن الكثير من زوار الأردن يحرصون على التزود بالزيت العجلوني خلال زياراتهم للأردن".
وأضاف، "أن إعلان عجلون عاصمة للزيتون الأردنية سيساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على هذه الشجرة المباركة التي تعيش في المحافظة منذ آلاف السنين، وهذا بالطبع سيزيد من فرص تسويق الزيت العجلوني وجميع منتجات الزيتون داخل وخارج الأردن، وسينتج عن هذا الأمر مزيد من الاهتمام بالشجرة والإكثار من زراعتها لأهميتها الكبيرة لأهالي المحافظة".
وأشار الزغول، إلى "أن جهات أهلية ورسمية عدة، اقترحت العام الماضي استحداث مسار سياحي جديد في المحافظة تحت مسمى (مسار الزيتون الرومي المعمر)"، مؤكدا في الوقت ذاته، "أن أمهات أشجار الزيتون، والمعروفة بـ(الرومية)، تستحق منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، وقفة صادقة وحقيقية لحمايتها ورعايتها من الزحف العمراني وكل الأخطار التي تهددها".
كما لفت الزغول، إلى "أن أول خطوة يجب أن تتبناها الجمعيات المعنية ووزارة الزراعة هي إحصاؤها وتوثيقها في سجلات ومتابعتها بشكل دوري، إضافة إلى إيجاد تشريع يمنع التعدي عليها".
أما المزارع محمد الغزو، فيقول، "إن عجلون بلد الزيتون، وهو استحقاق تاريخي يفرضه الانتشار المتميز لأشجار الزيتون الرومي المعمرة والحديثة، ما يستدعي إيلاء هذه الأشجار العناية التي تليق بتاريخها الممتد لآلاف السنين، وذلك من خلال إحصائها وتوثيقها بسجلات رسمية لحمايتها وإضافة قيمة سياحية لها مع قيمتها الوطنية".
وكانت الشبكة النسائية، بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ووزارة الزراعة ومديرية شباب عجلون وجمعية الهلال الأحمر الأردني، قد نفذت العام الماضي جولة لعدد من أعضاء المجلس الدولي للزيتون في منطقة الميسر في الهاشمية للاطلاع عن قرب على أشجار الزيتون الرومي المعمرة في المنطقة.
وضمت الجولة وفوداً عربية وأجنبية، حيث دعا المشاركون فيها إلى ضرورة استثمار أشجار "الزيتون الرومي" المنتشرة في المنطقة سياحياً وإدراجها على الخريطة السياحية، وعمل مسار سياحي خاص بها.
وأكد المهندس الزراعي سامي فريحات، أهمية التوعية الزراعية لإعطاء الاهتمام الكافي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاج شجرة الزيتون، باعتبارها مصدراً للرزق لكثير من المواطنين، إضافة إلى أنها تعد المصدر الوحيد للعديد من الأسر العجلونية، مشددا كذلك على أهمية هذه الشجرة في السياحة الداخلية والخارجية وإقامة المشاريع السياحية والمنتزهات الطبيعية المدرة للدخل، وتشجيع السياح على زيارتها والاستمتاع بها.
وبحسب رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، فإن هناك ضرورة لاستثمار خصوصية المحافظة الزراعية وما تشتهر به من الزيتون الرومي، ما يستدعي مزيداً من الرعاية لتلك الأشجار والدعم الحكومي لاستثمار هذه الخصوصية، لا سيما أن عجلون تعتبر الواجهة السياحية للأردن، وهذه قوة جذب سياحية للمحافظة باعتبارها ذات خصوصية سياحية وزراعية.
وأشار الزغول، إلى قيمة تلك الأشجار المعمرة وأهمية إنتاجها من ثمار الزيتون والزيت المميز لإبرازها واستثمارها لأغراض السياحة، مبيناً أن تلك الأشجار المعمرة تنتشر بكثرة في مناطق واسعة من المحافظة في كفرنجة وعنجرة والوهادنة وحلاوة والهاشمية، وتعد مصدر رزق للكثير من الأسر، إذ توفر لهم احتياجاتهم من الزيت والزيتون وبيع الفائض منها.
من جانبه، قال مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة، إن المديرية ترحب بكل الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم القطاع السياحي في المحافظة، مشيداً في الوقت ذاته بهذه الفكرة التي من شأنها استثمار الزيتون الرومي في الترويج السياحي.
وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، أن أشجار الزيتون التاريخية تمثل تراثاً حضارياً يجب المحافظة عليه، مشيراً إلى اهتمام وزارة الزراعة وتعاونها مع المزارعين للحفاظ على هذا النوع من الأشجار ذي القيمة العالية.
وأوضح العدوان، أن مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة يقدم الدعم اللازم للمزارعين والجمعيات وأصحاب المعاصر والهيئات التي تعنى بالحفاظ على شجرة الزيتون وتسويق الزيت.
وأكد أن قوانين وتعليمات الوزارة تمنع إزالة مثل هذه الأشجار لأهميتها، إلا ضمن ظروف خاصة كوقوعها وسط شارع عام يراد فتحه، وبترخيص وإشراف من مديرية الزراعة للحفاظ عليها من العبث أو الاعتداء غير المبرر، مشيراً إلى أن المديرية تتعاون مع كافة المزارعين والجمعيات التي تعنى بالحفاظ على مثل هذه الأشجار من خلال عقد الندوات والمحاضرات والتدريب لمكافحة الآفات التي تصيب هذه الأشجار من أجل الحفاظ على إدامتها.

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